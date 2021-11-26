ЗОЯ ПОРФИРОРОДНАЯ На чтение: 1 минута

Зоя Порфирородная (греч. Ζωή Πορφυρογέννητη) (ок. 978, Константинополь — июнь 1050, Константинополь) — самодержавная византийская императрица (21 апреля 1042 — 11 июня 1042), дочь императора Константина VIII Багрянородного .

О ранних годах жизни З. П. известно немногое. С юности увлекалась алхимией и изготовлением косметических средств, благодаря чему до глубокой старости сохранила моложавый вид. Приблизительно в 1001—1002 З. П. должна была стать женой императора Священной Римской империи Оттона III , но брак не состоялся из-за смерти жениха.

Лишь в 1028 накануне смерти отца 50-летняя З. П. была выдана замуж за эпарха Константинополя Романа Аргира, ставшего таким образом императором. Детей у пожилых супругов не появилось, Роман охладел к жене и всецело посвятил себя государственным заботам. Отвергнутая императрица поменяла несколько фаворитов и остановилась на Михаиле Пафлагоне, брате влиятельного придворного евнуха Иоанна Орфанотрофа.

В 1034 Роман III Аргир был убит, а З. П. собственноручно короновала Михаила Пафлагона и усыновила племянника мужа Михаила Калафата, провозглашенного кесарем.

10 декабря 1041 Михаил IV Пафлагон скончался. По настоянию Иоанна Орфанотрофа З. П. провозгласила императором усыновленного Михаила V Калафата.

Новый император вскоре отстранил ее от власти. В ночь с 18 на 19 апреля 1042 она была арестована и сослана в монастырь на Принцевых о-вах.

Ссылка З. П. вызвала восстание в Константинополе, Михаил V Калафат был свергнут, а З. П. с сестрой Феодорой 21 апреля 1042 провозглашены императрицами-соправительницами. За недолгое самодержавное правление сестры учредили трибунал для расследования злоупотреблений Михаила V, сместили с должностей его ставленников, заменив их преданными людьми, издали указы против продажи должностей и раздали щедрые подарки жителям Константинополя. 11 июня 1042, по настоянию придворных, 64-летняя Зоя вышла в третий раз замуж за Константина IX Мономаха . Скончалась в 1050.

Лит.: Диль Ш. Византийские портреты. М., 1994. С. 163—191; GarlandL. Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium, AD 527—1204. London–New York, 1999.