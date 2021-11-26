ВТОРОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО

Го­су­дар­ст­во на Бал­кан­ском п-ове в 1186–1396.

Воз­ник­ло в ре­зуль­та­те по­бе­до­нос­но­го вос­ста­ния бол­гар (в сою­зе с вла­ха­ми и по­лов­ца­ми) про­тив гос­под­ства Ви­зан­тии. Вос­ста­ние воз­глав­ля­ли бра­тья Асе­ни. Его цен­тром яв­лял­ся г. Тыр­но­во (ны­не Ве­ли­ко-Тыр­но­во), став­ший сто­ли­цей В. Б. ц. Под дав­ле­ни­ем вос­став­ших греч. епи­ско­пы в 1186 ру­ко­по­ло­жи­ли ар­хи­еп. Ва­си­лия, став­ше­го гла­вой Болг. церк­ви. В 1186 или 1187 он вен­чал на цар­ст­во Фео­до­ра (Пет­ра) Асе­ня; его бра­тья Иван Асень I и Ка­ло­ян ста­ли со­пра­ви­те­ля­ми. В 1187 Ви­зан­тия фак­ти­че­ски при­зна­ла су­ще­ст­во­ва­ние В. Б. ц. в пре­де­лах к се­ве­ру от Бал­кан­ско­го хреб­та. К 1197 в со­став В. Б. ц. во­шли тер­ри­то­рии на за­па­де, вплоть до р. Мо­ра­ва, и сев.-вост. часть Ма­ке­до­нии; за­ви­си­мость от не­го при­зна­ли Ва­ла­хия и часть Мол­да­вии. При Ка­лоя­не (1197–1207), став­шем еди­но­вла­ст­ным пра­ви­те­лем по­сле ги­бе­ли брать­ев, в ус­ло­ви­ях про­дол­жав­ше­го­ся про­ти­во­стоя­ния с Ви­зан­ти­ей В. Б. ц. за­клю­чи­ло цер­ков­ную унию с Ри­мом, с по­мо­щью ко­то­рой рас­счи­ты­ва­ло ук­ре­пить свои ме­ж­ду­нар. по­зи­ции; в 1204 Ка­ло­ян по­лу­чил от рим. па­пы ко­ро­лев­ский ти­тул. По­сле за­вое­ва­ния Кон­стан­ти­но­по­ля кре­сто­нос­ца­ми (1204) В. Б. ц. за­хва­ти­ло всю Ма­ке­до­нию и зна­чит. часть Фра­кии, что ста­ло при­чи­ной его кон­флик­та с Ла­тин­ской им­пе­ри­ей. По­сле по­бе­ды над кре­сто­нос­ца­ми при Ад­риа­но­по­ле (1205) В. Б. ц. на ко­рот­кое вре­мя ста­ло силь­ней­шей дер­жа­вой на Бал­ка­нах, но по­сле ги­бе­ли Ка­лоя­на при оса­де Фес­са­ло­ник (1207) оно ут­ра­ти­ло мн. тер­ри­то­рии на юге и за­па­де. В нач. 13 в. в болг. зем­лях ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло бо­го­миль­ст­во; оно бы­ло осу­ж­де­но на цер­ков­ном со­бо­ре 1211, со­зван­ном по ини­циа­ти­ве ца­ря Бо­ри­ла (1207–18). Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва В. Б. ц. дос­тиг­ло при Ива­не Асе­не II (1218–41). В 1230 к не­му бы­ли при­сое­ди­не­ны б. ч. Ма­ке­до­нии, Ал­ба­ния, Зап. Фра­кия (что обес­пе­чи­ло В. Б. ц. ши­ро­кий вы­ход к Эгей­ско­му м.) и др. зем­ли. В 1235 бы­ла рас­торг­ну­та цер­ков­ная уния с Ри­мом и вос­ста­нов­лен Болг. (Тыр­нов­ский) пат­ри­ар­хат. По­сле смер­ти Ива­на Асе­ня II В. Б. ц. пе­ре­жи­ло пе­ри­од внутр. сму­ты, ино­зем­ных на­ше­ст­вий и борь­бы бо­яр­ских ро­дов за власть, про­дол­жав­ший­ся до кон. 13 в. По­сто­ян­ную уг­ро­зу пред­став­ля­ла мон­го­ло-татарская ор­да Но­гая . В 1277–80 В. Б. ц. по­тряс­ло кре­сть­ян­ское вос­ста­ние во гла­ве с Ивай­ло; си­туа­цию ос­лож­ни­ло мон­го­ло-тат. на­ше­ст­вие и втор­же­ние Ви­зан­тии, стре­мив­шей­ся воз­вес­ти на пре­стол сво­его став­лен­ни­ка – Ива­на Асе­ня III. На ру­бе­же 13–14 вв. на пре­стол В. Б. ц. пре­тен­до­вал сын Но­гая – Ча­ка. В го­ды прав­ле­ния Фео­до­ра Свя­то­сла­ва (1300–21) об­ста­нов­ка в В. Б. ц. не­сколь­ко ста­би­ли­зи­ро­ва­лась, но за­тем вновь на­ча­лись ди­на­стич. рас­при. Иван Алек­сандр (1331–71) по­ло­жил ко­нец меж­до­усо­би­цам, ус­та­но­вил проч­ные мир­ные от­но­ше­ния с Ви­зан­тией и Сер­би­ей. Рас­цвет, ко­то­рый пе­ре­жи­ва­ло В. Б. ц. в эту эпо­ху, при­ня­то на­зы­вать вто­рым (по­сле эпо­хи ца­ря Си­ме­о­на) зо­ло­тым ве­ком болг. куль­ту­ры . Подъ­ём ду­хов­ной жиз­ни во мно­гом был свя­зан с рас­про­стра­не­ни­ем в В. Б. ц. иси­хаз­ма. Его вид­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми яв­ля­лись Фео­до­сий Тыр­нов­ский и пат­ри­арх Ев­фи­мий Тыр­нов­ский (1375–93), с име­нем ко­то­ро­го свя­за­на дея­тель­ность т. н. Тыр­нов­ской книж­ной шко­лы. В сер. 14 в. В. Б. ц. раз­де­ли­лось на уде­лы – Тыр­нов­ское цар­ст­во и Ви­дин­ское цар­ст­во; при­мер­но в это же вре­мя сло­жи­лось не­за­ви­си­мое кня­же­ст­во в До­б­ру­дже. По­сле по­бе­ды ту­рок над слав. опол­че­ни­ем в бит­ве при р. Ма­ри­ца (1371) болг. зем­ли ста­ли гл. объ­ек­том ос­ман­ско­го за­вое­ва­ния на Бал­ка­нах. В 1393 тур­ки ов­ла­де­ли Тыр­нов­ским, в 1396 – Ви­дин­ским цар­ст­вом. В кон. 14–15 вв. куль­ту­ра В. Б. ц. ока­за­ла боль­шое влия­ние на Русь, Сер­бию и рум. кня­же­ст­ва.

Автор статьи: А. А. Ту­ри­лов.

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