ВТОРОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО
Государство на Балканском п-ове в 1186–1396.
Возникло в результате победоносного восстания болгар (в союзе с влахами и половцами) против господства Византии. Восстание возглавляли братья Асени. Его центром являлся г. Тырново (ныне Велико-Тырново), ставший столицей В. Б. ц. Под давлением восставших греч. епископы в 1186 рукоположили архиеп. Василия, ставшего главой Болг. церкви. В 1186 или 1187 он венчал на царство Феодора (Петра) Асеня; его братья Иван Асень I и Калоян стали соправителями. В 1187 Византия фактически признала существование В. Б. ц. в пределах к северу от Балканского хребта. К 1197 в состав В. Б. ц. вошли территории на западе, вплоть до р. Морава, и сев.-вост. часть Македонии; зависимость от него признали Валахия и часть Молдавии. При Калояне (1197–1207), ставшем единовластным правителем после гибели братьев, в условиях продолжавшегося противостояния с Византией В. Б. ц. заключило церковную унию с Римом, с помощью которой рассчитывало укрепить свои междунар. позиции; в 1204 Калоян получил от рим. папы королевский титул. После завоевания Константинополя крестоносцами (1204) В. Б. ц. захватило всю Македонию и значит. часть Фракии, что стало причиной его конфликта с Латинской империей. После победы над крестоносцами при Адрианополе (1205) В. Б. ц. на короткое время стало сильнейшей державой на Балканах, но после гибели Калояна при осаде Фессалоник (1207) оно утратило мн. территории на юге и западе. В нач. 13 в. в болг. землях широкое распространение получило богомильство; оно было осуждено на церковном соборе 1211, созванном по инициативе царя Борила (1207–18). Наивысшего могущества В. Б. ц. достигло при Иване Асене II (1218–41). В 1230 к нему были присоединены б. ч. Македонии, Албания, Зап. Фракия (что обеспечило В. Б. ц. широкий выход к Эгейскому м.) и др. земли. В 1235 была расторгнута церковная уния с Римом и восстановлен Болг. (Тырновский) патриархат. После смерти Ивана Асеня II В. Б. ц. пережило период внутр. смуты, иноземных нашествий и борьбы боярских родов за власть, продолжавшийся до кон. 13 в. Постоянную угрозу представляла монголо-татарская орда Ногая. В 1277–80 В. Б. ц. потрясло крестьянское восстание во главе с Ивайло; ситуацию осложнило монголо-тат. нашествие и вторжение Византии, стремившейся возвести на престол своего ставленника – Ивана Асеня III. На рубеже 13–14 вв. на престол В. Б. ц. претендовал сын Ногая – Чака. В годы правления Феодора Святослава (1300–21) обстановка в В. Б. ц. несколько стабилизировалась, но затем вновь начались династич. распри. Иван Александр (1331–71) положил конец междоусобицам, установил прочные мирные отношения с Византией и Сербией. Расцвет, который переживало В. Б. ц. в эту эпоху, принято называть вторым (после эпохи царя Симеона) золотым веком болг. культуры. Подъём духовной жизни во многом был связан с распространением в В. Б. ц. исихазма. Его видными представителями являлись Феодосий Тырновский и патриарх Евфимий Тырновский (1375–93), с именем которого связана деятельность т. н. Тырновской книжной школы. В сер. 14 в. В. Б. ц. разделилось на уделы – Тырновское царство и Видинское царство; примерно в это же время сложилось независимое княжество в Добрудже. После победы турок над слав. ополчением в битве при р. Марица (1371) болг. земли стали гл. объектом османского завоевания на Балканах. В 1393 турки овладели Тырновским, в 1396 – Видинским царством. В кон. 14–15 вв. культура В. Б. ц. оказала большое влияние на Русь, Сербию и рум. княжества.
Автор статьи: А. А. Турилов.