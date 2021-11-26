ТРИБОНИАН (др.-греч. Τριβωνιανός, лат. Tribonianus)

Римский юрист VI в.

Начал свою деятельность адвокатом, был назначен магистром официй, а затем квестором (529 г.). Входил в группу чиновников и правоведов, готовивших издание Кодекса Юстиниана (528-529 гг.), а в 530 г. император поручил ему подготовку «Дигест». Кроме того, возможно, он сыграл ключевую роль в подготовке отрывков и издании текстов ранних юристов, большой коллекцией которых он обладал.

В 533 г. он возглавил комиссию по переизданию «Институций» Гая , а в 534 г. произвел переиздание «Кодекса». Из-за обвинений в коррупции и корыстолюбии Трибониан был отстранен от исполнения государственных должностей во время восстания «Ника» (532 г.), но в 534 г. он вновь стал квестором, которую занимал до смерти. По традиции, Трибониан был неоплатоником и противником христианства. В эпоху Возрождения его обвиняли в порче юридических памятников из-за внесения изменений в созданные за несколько веков до него классические тексты при их включении в «Дигесты». Однако при детальном рассмотрении становится ясно, что он устранял устаревшие элементы и развивал мысли своих предшественников, считая себя равновеликим этим фигурам.