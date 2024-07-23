Советы и рассказы византийского боярина XI века Избранные наставления из византийского трактата о военном искусстве, сохранившемся в синодальной библиотеке в списке XV века, переведенные историком-византиистом Василием Григорьевичем Васильевским.

Сочинение состоит из нескольких глав, посвященных теории военного искусства относительно тактического военного строя, размещения войск на постое и в лагере. Далее мы приведем несколько отрывков из него:

О царе

Если служишь царю и находишься в числе низших, всяческим хранением храни уста твои, покоряйся высшим и будь в своих мыслях последним, и возвысит тебя Бог. Не будь жесток и непреклонен, не будь непокорен к набольшим: посещай их, но не беспрестанно, потому что привычка обыкновенно делает людей презрительными.

О стратиге

Если ты поставлен стратигом (воеводой), и тебе вверен народ – под стратигом я разумею главу и начальника войска, – то будь бдителен и ночью, и днем, и пусть у тебя на уме будет забота, как бы поставить трофеи (одержать блестящий успех) против (иноплеменного) народа. Если ты находишься в неприятельской стране, то пусть у тебя будут многочисленные верные и деятельные соглядатаи, которых мы называем обыкновенно хусариями2. Ты должен чрез них узнавать силу врага и его хитрые замыслы. Без соглядатаев невозможно исполнять свою службу. Если же кто и без них что-нибудь сделает, то редко и разве благодаря нечаянности. И пусть твои соглядатаи не знают друг друга; иначе, один из них, пожалуй, будет взят и объявит других.

О враге, не имеющем достаточной силы

Если враг твой находится внутри укрепления и не выходит оттуда, и ты не знаешь его силы, то узнай от меня: он малолюден и не имеет силы. Но ты все-таки не презирай его поэтому; если располагаешь достаточною силою, не давай ему сидеть, но пошли хусариев для отыскания пути, как пройти к нему. Не говори и не верь говорящим, что нет пути; ибо как же он может наблюдать на большем расстоянии; во всяком случае его крепость имеет свой предел. И когда ты отыщешь путь, сам ты не тревожься, но оставайся там насупротив его; а пошли свое войско пробраться тем путем, который ты отыскал. Пусть твои люди имеют во главе человека способного; и когда они дойдут, то, если это будет ночью, пусть они разведут огонь, а если будет день, пусть заставят идти дым. Затем наблюдай, когда враги придут в смятение или волнение; тогда и ты сам выходи против них. Таким способом порфирородный царь Василий захватил 14 тысяч болгар в засеке Загорской, когда ими начальствовал опытный в военном деле Самуил.

Если ты пойдешь войною на какой-либо народ или город...

Если ты выйдешь воевать какой-нибудь народ или какую-нибудь крепость, то прежде всего раскинь лагерь, и, остановившись тут, построй свое войско так, чтобы каждый занимал свое место. Но не останавливайся слишком близко от врага, чтобы не дать доступ соглядатайству. Построив свое войско и дав себе отдых, выходи, если хочешь, на битву против иноплеменников. Послушай, как пострадали некоторые люди, не соблюдавшие такого порядка.

Есть город Фессалоника (Солунь); Алусиан, с большою толпою болгар, пришел воевать его; но он не укрепил с начала своей палатки, не расположил на удобном месте свое войско лагерем, а так, как пришел, приблизился к стенам со своим ополчением и начал воевать. Между тем люди его были истомлены трудом и тягостями похода; ибо это уже обыкновенное дело, что большие утомительные переходы расслабляют и делают вялыми даже людей, выдающихся пред другими крепостью и силою телесною. И вот, не разбив лагеря, они разбрелись кто в ту, кто в другую сторону; один хотел напиться воды, другой хотел попасти своего коня, иной сам желал отдохнуть от усталости. Когда находившиеся внутри (городского) замка заметили, что они разбрелись так беспорядочно, то внезапно выскочив, напали на них и сейчас же обратили болгар в постыдное бегство. Одни из них были убиты, другие умерли от жажды и от усталости; остальные, загнанные как овцы в ограду (загон), были взяты в плен. Сам Алусиан, этот удивительный воин, бежал одинокий, сбросив с себя латы. Будь к этому внимателен!

О том, что нужно внимательно наблюдать за стенами крепости и не иметь дома, тесно прилегающего к стене

Осматривай, и притом каждый день, стены извне и изнутри, а равным образом и ворота. Стены замка пусть стоят свободными, и пусть не будет того, чтобы какой-нибудь дом прилегал к ним, а если есть такой дом, то вели его разрушить и обнажи стены извне и изнутри, а равно и все ворота, дабы можно было безопасно обходить и все осматривать. Если примыкает к стене дом старинный и дорого стоящий, пусть тебя не пугает его уничтожение: вели его разрушить. Расскажу тебе такой случай.

В Италии, при море, есть город Отранто. Его охранял уроженец отрантский Малапетци, имея гарнизон, состоявший из русских и варягов, пехотинцев и моряков. Этот Малапетци имел племянницу, а у племянницы был дом подле самой стены. Отчасти потому, что это был дом старинный, отчасти потому, что это был дом дорого стоящий, наконец, отчасти потому, что это был дом, принадлежащий племяннице, дядя пощадил его и не велел разрушить, не питая с этой стороны никакого подозрения. Франки много старались взять Отранто войной и не могли. Что же придумал их граф? Он дает знать вышереченной племяннице Малапетци: «Если ты поможешь мне войти через стену в город, то я возьму тебя в жены». Он дал ей в этом клятву, сопровождая ее богатыми подарками. Увлеченная желанием, она согласилась, сделала, чего от нее требовали: ночью на веревке она втащила несколько франков, самых умных и ловких; а те, при наступлении ночи, выворотив стену замка, ввели франков уже в большом количестве, и, пред рассветом, с криком напали на горожан. Неожиданно увидев врагов внутри крепости, они обратились в бегство.

Внезапное бедствие имеет то свойство, что, при наступлении его теряются самые мужественные и рассудительные люди. Тот, кому было вверено попечение о городе, Малапетци, тоже, обратился в бегство; он один взошел на корабль и спасся спасением позорным и достойным жалости: жену и детей он оставил в руках врагов.

Литература