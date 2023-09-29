Ники́фор II Фока́

Ники́фор II Фока́ ( греч. Νιϰηφόρος Β΄ Φωϰάς) (ок. 912, Каппадокия — 11.12.969, Константинополь) — византийский полководец, император (963–969). Принадлежал к знатному роду Фок — крупных землевладельцев Каппадокии, из которого вышло немало полководцев. Н. II Ф. тоже выбрал военную карьеру и вместе с отцом, Вардой Фокой Старшим, участвовал в боях с арабами. Его жена Стефано и сын рано умерли. Во время правления Константина VII Багрянородного (913–959) Н. II Ф. сменил отца на должности командующего армией на Востоке. При императоре Романе II (959–963) получил сан магистра и возглавил военную администрацию империи. Вел успешные военные действия против арабов. В 961 отвоевал о. Крит, за что удостоился триумфа в Константинополе. В 962–963 завоевал ряд городов в Киликии и Сирии. После смерти Романа II власть перешла к его малолетним сыновьям, Василию II Болгаробойце и Константину VIII, регентами стали их мать Феофано и патриарх Полиевкт. Заговор главы правительства, евнуха Иосифа Вринги, против Н. II Ф. не увенчался успехом. В июле 963 армия в Каппадокии провозгласила Н. II Ф. императором, уже в августе он вступил в Константинополь и был коронован патриархом как соправитель Василия и Константина, после чего женился на Феофано. Вел активную внешнюю политику, планомерно отвоевывая земли у арабов на Ближнем Востоке. В это же время завоевал Кипр. При помощи союзника, князя киевского Святослава Игоревича, нанес поражение болгарам. В Италии Н. II Ф., защищая владения Византии, воевал с Оттоном I. Для укрепления армии проводилась жесткая фискальная и финансовая политика, был увеличен в три раза минимальный размер земельных наделов стратиотов — крестьян, получивших от государства землю в обмен на обязанность служить в вой­ске. Расширение монастырской собственности и основание новых монастырей попали под запрет. Военные расходы привели к резкому росту цен на продовольствие, к голоду зимой 968–969 и к падению популярности императора в столице. Н. II Ф. был убит в результате заговора его племянника Иоанна I Цимисхия , Феофано и ряда военачальников. Его авторству приписываются военные трактаты «О маневрировании» и «Стратегика».

Соч. : О боевом сопровождении. Об устройстве лагеря: Два византийских военных трактата конца X в. СПб., 2002.

Лит.: История Византии. В 3 т. / Отв. ред. С. Д. Сказкин. М., 1967. Т. 2; Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство X–XI вв. М., 1977. А. В. Кузнецов.