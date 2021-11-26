МОРЕЙСКИЙ ДЕСПОТАТ
МОРЕЙСКИЙ ДЕСПОТАТ - византийские владения в юго-востоке части Пелопоннеса (с XIII века называвшиеся Мореей), отвоёванные у франкского Ахейского княжества в 1260-х годах и расширенные в 1270-х годах, со столицей в городе Мистра
Морейский деспотат был частью Византийской империи, правили им с середины XIV века ближайшие родственники византийского императора, наделённые титулом деспота (отсюда в исторической литературе - деспотат) и фактически независимые от Константинополя.
В 1430-1432 годы деспот Константин Палеолог (с 1449 года византийский император Константин XI Палеолог) отвоевал у латинян почти всю Морею и подчинил Среднюю Грецию.
В 1460 года Морейский деспотат был завоёван турками-османами.