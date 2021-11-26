МАВРИКИЙ

Флавий Маврикий Тиберий Август (Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αὔγουστος; Flavius Mauricius Tiberius Augustus) - ви­зантийский им­пе­ра­тор c 582 года.

Ро­дом из Кап­па­до­кии (возможно, ар­мя­нин), сде­лал во­енную карь­е­ру. Его про­воз­гла­сил ке­са­рем (це­за­рем), а за­тем ав­гу­стом уми­раю­щий император Тибе­рий Кон­стан­тин.

Всту­пив на пре­стол, Маврикий же­нил­ся на Кон­стан­ти­не - до­че­ри Ти­бе­рия, от которой имел 6 сы­но­вей (стар­ший - Фео­до­сий - с 590 года со­пра­ви­тель) и 3 до­че­рей. Унас­ле­до­вал ис­то­щён­ную как в фи­нан­со­вом, так и в во­енном от­но­шении им­пе­рию.

При Маварикии тя­жё­лая вой­на с Ира­ном (571-591 годы) по­лу­чи­ла не­ожи­дан­ное ус­пеш­ное за­вер­ше­ние по­сле бег­ст­ва к не­му сверг­ну­то­го ша­хан­ша­ха Хос­ро­ва II. Вер­нув трон с по­мо­щью усы­но­вив­ше­го его Маврикия, он ус­ту­пил Ви­зантийской им­пе­рии ряд по­гра­нич­ных кре­по­стей и зна­чительные тер­ри­тории в Ар­ме­нии и Гру­зии.

На Бал­ка­нах не­од­но­крат­ные втор­же­ния авар и со­юз­ных с ни­ми сла­вян при­ве­ли к опус­то­ше­нию зна­чительные тер­ри­то­рий Ви­зан­тии. Од­на­ко Маврикию уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать гра­ни­цу по Ду­наю и пе­рей­ти в контр­на­сту­п­ле­ние с по­мо­щью войск, пе­ре­бро­шен­ных с Вос­то­ка.

При нём в Ита­лии и Аф­ри­ке бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны осо­бые во­енно-административные ок­ру­га - Ра­венн­ский и Кар­фа­ген­ский эк­зар­ха­ты. По­пыт­ки при по­мо­щи фран­ков вы­тес­нить лан­го­бар­дов из Ита­лии не при­нес­ли ре­зуль­та­тов.

В этой об­ста­нов­ке важ­ную са­мо­сто­ятельную роль в итальянской по­ли­ти­ке при­об­ре­ла ди­пло­ма­тия па­пы Рим­ско­го Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го . На­ше­ст­вие мав­ров на Кар­фа­ген от­ра­зил эк­зарх Ген­на­дий.

Счи­тая сво­ей глав­ной за­да­чей упо­ря­до­че­ние фи­нан­сов, Маврикий все­ми спо­со­ба­ми со­кра­щал государственные рас­хо­ды, что сде­ла­ло его край­не не­по­пу­ляр­ным в ар­мии и на­ро­де.

В конце 602 года к мя­те­жу ду­най­ской ар­мии во гла­ве с цен­ту­рио­ном Фо­кой (бу­ду­щий император) до­ба­ви­лись вол­не­ния в сто­ли­це, Маврикий был сверг­нут и каз­нён вме­сте с сы­новь­я­ми и при­бли­жён­ны­ми.

Ви­зантийский ис­то­рик VI века Еваг­рий Схо­ла­стик опи­сыва­ет Маврикия как про­сто­го в об­ра­ще­нии че­ло­ве­ка и ста­ра­тель­но­го пра­ви­те­ля; но к кон­цу прав­ле­ния им­пе­ра­тор от­кры­то под­вер­гал­ся на­смеш­кам как ску­пец, ста­вя­щий се­мью вы­ше го­су­дар­ст­ва (Маврикий со­би­рал­ся раз­де­лить им­пе­рию ме­ж­ду 3 стар­ши­ми сы­новь­я­ми).

Маврикий от­ли­чал­ся глу­бо­кой ре­ли­ги­оз­но­стью, при нём был вве­дён празд­ник Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы (15 августа).

Вско­ре по­сле ги­бе­ли Маврикия его об­раз был на­де­лён чер­та­ми пра­вед­ни­ка, ис­ку­пив­ше­го смер­тью свои гре­хи. При­над­леж­ность им­пе­ра­то­ру во­енного трак­та­та VI-VII веков, так называемого "Стра­те­ги­ко­на Маврикия", не до­ка­за­на, но не ис­клю­че­на.