МАКЕДОНСКАЯ ДИНАСТИЯ

Македонская династия — династия императоров Византии с 867 до 1056. Названа в честь основателя, Василия I Македонянина , выходца из провинции Македония, вероятнее всего сына крестьянина, пришедшего к власти в результате убийства Михаила III . Позднее для укрепления власти Василия I была составлена генеалогия с указаниями на его родство с царями Армении и Константином I Великим . После Василия I императорами последовательно становились его потомки и регенты: Лев VI Муд­рый (886—912), Александр (912—913), Константин VII Багрянородный (913—959), Роман I Лакапин (920—944), Роман II (959—963), Никифор II Фока (963—969), Иоанн I Цимисхий (969—976), Василий II Болгаробойца (976—1025), Константин VIII (1025—1028). В 1028 пресеклась мужская линия наследников, власть перешла к дочерям Константина VIII — Зое Порфирородной и Феодоре. Императорский престол занимали мужья Зои — Роман III Аргир (1028—1034), Михаил IV Пафлагон (1034—1041), Константин IX Мономах (1042—1055) и приемный сын Зои Михаил V Калафат (1041—1042). Недолгое время в 1042 у власти находились женщины, Зоя и Феодора. После короткого единоличного правления Феодоры в 1055—1056 и ее смерти династия пресеклась.

В истории М. д. выделяют два периода. Первый период (867—1025, завершился смертью императора Василия II) — время наивысшего расцвета Византийской империи со времен Юстиниана I , проявившегося в военно-политической, экономической и культурной сферах. Увенчалась успехом борьба с арабами, болгарами и русскими. Были подавлены сепаратистские движения в Малой Азии. Территория империи увеличилась вдвое, в ее состав были включены давно утраченные области на Балканах, в Сирии и на Кавказе. Древнерусское государство с принятием православия оказалось в сфере влияния империи. Бурно развивались торговля, ремесло и строительство. Были реформированы армия и административное устройство. В правление Льва VI Мудрого был издан новый законодательный свод из 60 книг — Василики. Он представлял собой переработку и систематизацию законодательства императора Юстиниана I, но был написан на греческом языке. Культурный расцвет в период правления М. д. получил название «македонского ренессанса», для него были характерны особый интерес к античной классике, возрождение (после периода иконоборчества ) искусства создания миниатюр, мозаик и фресок. Во второй период истории М. д. (с 1025 и до смерти Феодоры в 1056) империя вступила в эпоху частых придворных переворотов, закончившихся приходом к власти династии Комнинов .

Лит. : История Византии. М., 1967. Т. 2; Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в X—XI вв. М., 1977; Культура Византии: 2-я половина VII—XII в. М., 1989; Treadgold W. T. A History of the Byzantine State and Society. Stanford, 1997; Скабаланович Н. А. Византийское государство и Церковь в XI в. СПб., 2004. А. В. Кузнецов.