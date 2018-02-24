Краткий курс истории. Праведная Феодора 24 февраля православные христиане чтят память праведной Феодоры, византийской императрицы, которая восстановила почитание святых икон. Жена императора-иконоборца Император Феофил после своеобразного конкурса красоты, устроенного его мачехой Евфросинией, выбрал себе в жены скромную и очень набожную девушку Феодору. Ее семья имела армянское происхождение и проживала в Пафлагонии на севере Малой Азии. Вместе с Феодорой в царский дворец проникло иконопочитание, хотя муж ее до самой смерти оставался ярым иконоборцем. Уже на смертном одре, понимая, что Феодора, придя к власти, изменит политический курс, он просил ее не отстранять его соратника – патриарха. Император Феофил в окружении придворных Анафема На сороковой день после смерти...

24 февраля православные христиане чтят память праведной Феодоры, византийской императрицы, которая восстановила почитание святых икон.

Жена императора-иконоборца

С 821 года Феофил был соправителем отца, а после его смерти в 829 году стал единоличным императором. Он вступил на престол при достаточно благоприятных условиях. Империи ничто не угрожало, кроме арабских пиратов; население сравнительно благоденствовало, казна была богата. После своеобразного конкурса красоты, устроенного его мачехой Евфросинией, выбрал себе в жены скромную и очень набожную девушку Феодору. Об этом рассказывает хроника Симеона Логофета:

«Мать Феофила Евфросиния послала по всем областям и собрала красивых девиц для брачного выбора Феофилу. Поставив их всех в палате, называвшейся Жемчужный Триклиний, мать дала Феофилу золотое яблоко со словами: «Отдай той, которая понравится». Была в числе невест одна благородная девица, по имени Икасия, чрезвычайно красивая. Феофил, увидев её и восхитившись её красотой, сказал: «Чрез женщину зло излилось на землю.» Икасия со скромностью возразила: «Но и чрез женщину бьют источники лучшего». Оскорбленный возражением, царь отверг Икасию и отдал яблоко Феодоре, родом пафлагонянке.»

Ее семья имела армянское происхождение и проживала в Пафлагонии на севере Малой Азии. Вместе с Феодорой в царский дворец проникло иконопочитание, хотя муж ее до самой смерти оставался ярым иконоборцем. Историки отмечают, что практически всё окружение императора было на стороне иконопочитания, знал об этом и император, но продолжал запрещать иконы и относился к поклонению им как к проявлениям язычества. Уже на смертном одре, понимая, что Феодора, придя к власти, изменит политический курс, он просил ее не отстранять его соратника – патриарха.

Анафема

На сороковой день после смерти мужа, став регентом при малолетнем сыне Михаиле, Феодора созвала церковный собор, на котором был положен конец иконоборчеству: иконоборцев предали анафеме (высшему церковному наказанию) и подтвердили законность постановлений семи Вселенских Соборов. Патриарха-иконоборца Иоанна Грамматика, который попытался инсценировать нападение, нанеся себе неопасные раны в живот, обвинили в попытке самоубийства и сместили с кафедры, а его место занял Мефодий. Вместе с тем Феодора просила не анафемствовать ее мужа Феофила, и все церкви столицы неделю молились об отпущении грехов покойного императора.

В период регентства, длившийся до полноправного восшествия на престол её сына, императора Михаил III, Феодора добилась успехов в области управления империей: ряд военных побед, одержанных над арабами, подавление восстания славян в Элладе, миссионерская деятельность среди хазар и болгар. В период её правления было отражено нашествие болгарского царя Бориса I, которому, по словам византийских писателей, Феодора направила послание со следующими словами: «Если ты восторжествуешь над женщиной, слава твоя не будет стоить ничего; но если тебя разобьет женщина, ты станешь посмешищем целого мира».

Торжество православия

В честь возобновления иконопочитания Феодора устроила большой праздник с крестным ходом, на котором несли уцелевшие образа, а позднее выставили их в храмах для всенародного поклонения. Так как торжество выпало на первое воскресенье Великого поста, то день этот получил название «Торжество православия». Один из византийских летописцев описал это событие таким образом:

«Царица предложила святейшему патриарху Мефодию известить и собрать всех православных митрополитов, архиепископов, игуменов, клириков и мирян, чтобы пришли в Великую Церковь Божию с честными крестами и святыми иконами в первое воскресенье святого Поста. И когда бесчисленное множество народа собралось, приходит и сам царь Михаил со святой и православной матерью своей Феодорой и со всем синклитом… соединившись со святым Патриархом, вместе двинулись от алтаря со святыми иконами и честным крестом и святым евангелием и пошли с литией до ворот дворца, так называемых Кентавриевых. И после долгой молитвы [...] возвратились во святой храм для совершения божественной таинственной литургии с великой радостью и торжеством. И таким образом восстановлены святые и честные иконы для почитания и поклонения в храме Божием. [...] Иконы одновременно были поставлены и во всех церквах Константинополя.»

Постепенно сложился особый чин Торжества православия с текстами с православными догматами. На самой службе провозглашается победа над ересями и единство церкви, верность постановлений Семи Соборов, а еще предаются анафеме особо провинившиеся перед православной церковью. Правда, из соображений политкорректности анафемы в наше время практически не произносятся.

Литература