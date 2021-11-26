ИОАНН КАМЕНИАТА
ИОАНН КАМЕНИАТА (’Ιωᾴννης Καμινιάτης) - византийский писатель.
Автор сочинения «О взятии Фессалоники», в котором описал взятие арабскими пиратами (во главе с ренегатом Львом Триполийским) одного из крупнейших городов Византии (июль 904 года).
Автор - клирик (чтец) и кувуклисий (придворный сан в митрополии) - рассказывает об осаде и взятии Фессалоник как очевидец, попавший со своей семьёй в плен к арабам и живущий в Тарсе в ожидании возвращения на родину по обмену пленными. Первая часть - своего рода похвальное слово Фессалоникам, в ней излагаются достоинства города и его жителей; упоминаются живущие по соседству полунезависимые славянские племена. Во второй части яркими красками описываются осада и штурм, злоключения угнанных в плен жителей и самого автора (выкупившего жизнь себе и близким за огромную сумму). Живой, не лишённый самоиронии стиль Иоанна Камениата выделяет его сочинение на фоне литературы IX-X веков. Произведение сохранилось лишь в поздних рукописях (XV-XVI веков).
Некоторые фактические неточности и хронологические противоречия заставили А.П. Каждана усомниться в аутентичности сочинения и предположить, что его подлинный автор жил в XV веке, но это мнение встретило возражения.
Сочинения:
Взятие Фессалоники / Пер. С. В. Поляковой, И. В. Феленковской, предисл. и коммент. Р. А. Наследовой // Две византийские хроники. М., 1959;
De expugnatione Thessalonicae / Ed. G. Böhlig. Berolini, 1973;
Στην ᾴλωση της Θεσσαλονίϰης: Εισαγωγῄ, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίϰη, 1987.