КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Крупнейший город и столица Византии.

Деградация городской жизни и перерастание Византии из городской страны в сельскую в ходе кризиса VII в. отразились и на Константинополе, который хотя и сберег статус крупнейшего города империи, серьезно проиграл в численности. Тем не менее, события VII – VIII вв. сделали Константинополь «гипертрофированной, супергигантской столицей» (Г.Л. Курбатов), главным бастионом обороны и военного производства. «Парадокс» Константинополя заключался в том, что он не только оставался центром страны на протяжении всей ромейской истории (кроме никейского периода 1205-61 гг.), но и расценивался как символ империи, без которого она не являлась таковой. Если Константинополь без империи существовал (в последнее столетие Византии), то империю без Константинополя представить нельзя.

Другим феноменом было то, что после кризиса VII в. Византия обрела экономическое ядро в Азии, а ромейская столица оказалась в Европе, где имперские позиции, наоборот, заметно пошатнулись. Это упрочило положение Византии в качестве «страны-головастика»: именно с VII в. можно говорить о «римской» империи на Востоке, как о Византии, т.е. о «Константинополитании» – стране, получившей имя в честь своей столицы Виза́нтия (Константинополя). Во многом искусственный термин «Византия», западноевропейской историографии XVI – XVIII вв. для обозначения государственного осколка античной Римской империи в Восточном Средиземноморье оживает при характеристике средневековой империи ромеев. Потеряв к середине VII в. ближневосточные и африканские провинции, Константинополь стал «империообразующим» фактором и поэтому вполне уместно называть радикально обновленную страну по имени ее мегаполиса – Византией. Потеряв ближневосточные и африканские провинции, К. стал «империообразующим» фактором и поэтому вполне уместно называть радикально обновленную страну по имени ее мегаполиса – Византией.

Численность населения К. менялась в зависимости от хозяйственных и этнополитических условий. При Юстиниане I в сер. VI в. и в правление Алексея Комнина на рубеже XI – XII вв. в столице проживало 350-400 тыс. чел., а в период ее максимального упадка в кон. VIII – IX вв. – лишь 50 тыс. Многократное сокращение количества горожан и увядание социально-экономической деятельности в К. в VIII – IX вв. привело к его фактическому распаду на отдельные, разделенные незаселенными пространствами агломерации. Однако уже с сер. Х в. численность населения столицы неуклонно росла, что стало результатом разорения крестьянской массы, подавшейся на заработки в сердце империи.

В комниновское время, в XII – нач. XIII вв., когда провинциальные города Византии переживали экономический расцвет, в К. наблюдался известный спад коммерческой и ремесленной активности.

Подр. см. также Константинополь (Царьград) .

Автор статьи: А. Н. Слядзь