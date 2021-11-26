АНУШИРВАН Хосров I

Шахиншах (531–579) Сасанидского Ирана.

Представитель правившей в Иране династии Сасанидов, Хосров (Хусрай, Хосрой; араб. Ки´сра) был сыном шахиншаха Кавада I (Кубад I, 488–496, 499–531) и при воцарении получил почетное прозвище «А.» («Бессмертная душа»). Свое правление начал с казни Маздаки Бамдада (Маздака), основателя и эпонима маздакизма, и восстановления прав древней иранской религии зороастризма . 48 лет правления А. были годами расцвета Сасанидского Ирана. Полулегендарной иранской и арабо-мусульманской традицией он представляется справедливым властителем, просвещенным монархом , стремившимся к правосудию. А. провел упорядочение всей государственной, военной и экономической системы империи, завершив преобразования, начатые Кавадом I. Налоговая реформа — введение фиксированного денежного позе­мельного налога (хараг) взамен налога натурой и твердых ставок подушной подати (гезит) — способствовали стабилизации доходов и формированию новой социальной структуры иранского общества. А. приписывают создание регулярного войска и введение должностей четырех пол­ководцев-спахбадов (спахпатов) соответственно четырем частям света. Годы правления А. были временем завоеваний. В 540 он покорил Антиохию . Ок. 558 Иран в союзе с Тюркским каганатом положил конец могуществу воинственного племени эфталитов. Не позднее 570 был завоеван Йемен, что обеспечивало Ирану господство на морских путях в Красном море. Важным законодательным актом А. явилось распоряжение о прекращении гонений на христиан и представителей иных веро­исповеданий. Богатейшая дворцовая библиотека постоянно пополнялась христианскими книгами, трудами античных авторов; расцвела литературно-переводческая деятельность. В стране стали открываться научные академии, среди которых наибольшую известность обрела Академия Гундишапура, основанная в середине VI в. изгнанными из Афин философами Платоновской академии . В ней были переведены на пахлави труды Гиппократа и Галена , трактаты Аристотеля и Порфирия , работы других античных авторов.

Автор статьи: Алиев А.А-Г.

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