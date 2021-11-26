АМОРИЙСКАЯ (ФРИГИЙСКАЯ) ДИНАСТИЯ

Византийская императорская династия, правившая в 820-67 гг.

Основатель Аморийской (или Фригийской) династии – Михаил II Травл – происходил из фригийского города Аморий (близ нынешнего села Хисаркей под городом Эмирдаг) и дослужился до высокой гвардейской должности доместика экскувитов. Зимой 820 г. Травл фактически возглавил заговор против императора Льва V: Лев был убит, а новым василевсом объявлен Михаил Травл.

Почти сразу по воцарении Михаила II в Малой Азии разразилось восстание под руководством Фомы Славянина, переросшее в масштабную гражданскую войну. Созвав под свой стяг всех недовольных господствовавшим режимом, Фома овладел Анатолией и в декабре 821 г. осадил Константинополь. С немалым трудом Михаил II деблокировал столицу весной 823 г., а вскоре нанес решающее поражение повстанцам и жестоко расквитался с мятежниками (823 г.), что, несомненно, упрочило положение Аморийской династии.

Со смертью Михаила II в 829 г. престол унаследовал его сын Феофил, чье правление заполнено чрезвычайно неудачными войнами с сарацинами, приведшими к разорению родового гнезда Фригийской династии – Амория (838 г.), – и крайнему ослаблению позиций Византии в Малой Азии, Италии и Сицилии. Кончина Феофила в 842 г. и переход царства к его вдове василисе Феодоре, ставшей регентом при их малолетнем сыне Михаиле III, ознаменовали поворот во внутренней политике Византии. Иконоборчество, ставшее официальной доктриной империи во второй четверти VIII в., уже в конце VIII в. было отвергнуто правящей верхушкой, но в начале IX в. снова возродилось и собралось с последними силами в эпоху Феофила. Однако крупные военные злосчастия 830-х гг. дискредитировали иконоборчество, и в 843 г. на поместном соборе в Константинополе оно было осуждено, а почитание икон восстановлено.

В годы малолетства Михаила III нити управления страной сосредоточил фаворит Феодоры логофет дрома Феоктист, но в 855 г. против него созрел заговор, инспирированный братом василисы доместиком схол Вардой. Феоктист пал от руки убийц, а вслед за этим завершилось регентство Феодоры, насильно постриженной в монахини. Несмотря на провозглашение Михаила III совершеннолетним (856 г.), реальную власть перенял Варда, удостоенный в 862 г. титула кесаря. С энергией Варды – талантливого администратора – империя преодолела затяжной внешнеполитический кризис. В начале 860-х гг. ромеи постепенно восстановили контроль в приграничных районах Малой Азии, где кроме мусульманской опасности, возникла угроза со стороны еретиков-павликиан, создавших свою «республику» под арабским протекторатом.

Молодой Михаил III, по-видимому, имел незначительное влияние на политический курс Византии и, тем не менее, оказался вовлечен в борьбу различных придворных клик, смертельно враждовавших друг с другом. Будучи оттертой от трона кесарем Вардой, константинопольская бюрократия стремилась устранить всемогущего временщика – союзника провинциальной военной аристократии. В итоге под давлением одного из приближенных – Василия Македонянина – Михаил III дал согласие на ликвидацию дяди: в 866 г. Варда был зарублен Василием и его сообщниками. Месяц спустя Михаил даровал Василию Македонянину чин соправителя, что, правда, не являлось гарантией от потенциальной опалы. В конечном счете непредсказуемость и капризность молодого царя спровоцировала государственный переворот: в ночь на 24 сентября 867 г. дворцовая попойка «увенчалась» зверским убийством Михаила III заговорщиками во главе с Василием Македонянином.

С трагической гибелью Михаила III, не оставившего наследников, Аморийская династия пресеклась.

Исторические источники:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Император Михаил II Травл (вверху) и его сын-соправитель Феофил (солид, 821-29).

Автор статьи: А. Н. Слядзь