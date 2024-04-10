6 класс | История Средних веков

Содействие чехов успехам германизации на берегах Балтийского моря. 1898

Ясинский А.

Ясинский Антон Никитич - историк. Родился в 1864 г. Окончил курс на историко-филологическом факультете университета святого Владимира. Получил степень магистра за диссертацию: "Падение земского строя в чешском государстве". С 1896 г. состоит профессором истории в Юрьевском университете. Степень доктора приобрел за диссертацию: "Очерки и исследования по социальной и экономической истории Чехии в средние века". Обе диссертации Ясинского были удостоены Императорской Академией Наук премии имени А.А. Котляровского и Ломоносова.