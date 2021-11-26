ЛЮКСЕМБУРГ

ЛЮКСЕМБУРГ, Ве­ли­кое гер­цог­ст­во Люк­сем­бург - го­су­дар­ст­во в Западной Ев­ро­пе.

Великое герцогство Люксембург (люк­сем­бург­ское Groussherzogtum Lёt­ze­buerg, францерковь Grand-Duché de Luxem­bourg, нем. Großherzogtum Luxemburg).

Об­щие све­де­ния

Люксембург - го­су­дар­ст­во в Западной Ев­ро­пе. Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Бель­ги­ей, на вос­то­ке - с Гер­ма­ни­ей, на юге - с Фран­ци­ей (об­щая дли­на гра­ниц 356 км). Площадь 2586 км2 (максимальная про­тя­жён­ность с се­ве­ра на юг 82 км, с за­па­да на вос­ток 57 км). Население 502,1 тысяч человек (2010). Сто­ли­ца - Люк­сем­бург. Официальные язы­ки - люк­сем­бург­ский (име­ет ста­тус на­цио­наль­но­го), фран­цуз­ский и не­мец­кий. Де­неж­ная еди­ни­ца - ев­ро. Административно-территориальное де­ле­ние - 3 ок­ру­га (вклю­ча­ют 12 кан­то­нов).

Люксембург - член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), СЕ (1949), НАТО (1949), ОБСЕ (1973), ЕС (1993; в 1958-1967 ЕЭС, в 1967-1992 Европейское сообщество), Ев­ра­том (1958), ВТО (1995).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Люксембург - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 17.10.1868 года. Фор­ма прав­ле­ния - кон­сти­туционная мо­нар­хия.

Гла­ва государства - ве­ли­кий гер­цог. Ко­ро­на Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва Люксембургской пе­ре­да­ёт­ся по на­след­ст­ву ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми Нас­сау­ской ди­на­стии . В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей ве­ли­кий гер­цог пред­став­ля­ет государство во внеш­них сно­ше­ни­ях, ут­вер­жда­ет и об­на­ро­ду­ет за­ко­ны, име­ет пра­во за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы, на­зна­ча­ет выс­ших долж­но­ст­ных лиц и др. Рас­по­ря­же­ния ве­ли­ко­го гер­цо­га под­ле­жат кон­тра­сиг­на­ции чле­ном пра­ви­тель­ст­ва .

При гла­ве государства дей­ст­ву­ет Государственный со­вет - кон­суль­та­тив­ный ор­ган, ко­то­рый да­ёт за­клю­че­ния по за­ко­но­про­ек­там и др. Со­сто­ит из 21 со­вет­ни­ка, ко­то­рые на­зна­ча­ют­ся гла­вой государства по предложению правительства и Палаты депутатов.

За­ко­но­дательную власть осу­ще­ст­в­ля­ет пар­ла­мент (Па­ла­та де­пу­та­тов). Со­сто­ит из 60 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 5 лет пу­тём пря­мых вы­бо­ров по пропорциональной системе. Ве­ли­кий гер­цог мо­жет рас­пус­тить Па­ла­ту де­пу­та­тов.

Ор­ган ис­пол­нительной вла­сти - пра­ви­тель­ст­во ве­ли­ко­го гер­цо­га (не ме­нее 3 чле­нов во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром, на­зна­чае­мых и уволь­няе­мых ве­ли­ким гер­цо­гом).

В Люксембурге су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная по­ли­тическая сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии - Хри­сти­ан­ско-со­ци­аль­ная пар­тия, Люк­сем­бург­ская со­циа­ли­стическая ра­бо­чая пар­тия, Де­мо­кра­тическая пар­тия, Зе­лё­ные, Аль­тернативная демократическо-рефор­маторская партия, левоцентристское дви­жение «Левые».

При­ро­да

На большей части тер­ри­то­рии рас­про­стра­не­ны воз­вы­шен­ные (высота 250-400 м) куэ­сто­вые рав­ни­ны, яв­ляю­щие­ся северо-восточным про­дол­же­ни­ем Па­риж­ско­го бас­сей­на (Гут­ланд). В северной час­ти стра­ны (Эс­линг) рас­по­ло­же­ны го­ры Ар­ден­ны с рас­чле­нён­ным низ­ко­гор­ным рель­е­фом высотой до 558 м (го­ра Бур­г­п­лац - выс­шая точ­ка Люксембурга). В тек­то­ническом от­но­ше­нии тер­ри­то­рия на­хо­дит­ся в об­лас­ти гер­цин­ской склад­ча­то­сти Западной Ев­ро­пы. Склад­ча­тый ком­плекс вы­сту­па­ет на по­верх­ность в пре­де­лах Ар­денн­ско­го мас­си­ва; вклю­ча­ет де­вон­ские гли­ни­стые и кри­стал­лические слан­цы, ме­та­пес­ча­ни­ки и квар­ци­ты, за­ле­гаю­щие на ка­ле­дон­ском ос­но­ва­нии. На ос­таль­ной тер­ри­то­рии па­лео­зой­ские склад­ча­тые об­ра­зо­ва­ния пе­ре­кры­ты ма­ло­мощ­ным чех­лом ме­зо­зой­ских мел­ко­вод­но-мор­ских от­ло­же­ний от­ветв­ле­ния Анг­ло-Фран­цуз­ско­го (Па­риж­ско­го) оса­доч­но­го бас­сей­на - триа­со­вы­ми пес­ча­ни­ка­ми и до­ло­ми­та­ми с про­слоя­ми гип­са, ниж­не- и сред­не­юр­ски­ми пес­ча­ни­ка­ми, из­вест­ня­ка­ми, мер­ге­ля­ми, же­лези­сты­ми по­ро­да­ми. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния оса­доч­ных же­лез­ных руд, це­мент­но­го сы­рья, гип­са, до­ло­ми­та, при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов (пес­ки, гра­вий).

Кли­мат уме­рен­ный, пе­ре­ход­ный от мор­ско­го к кон­ти­нен­таль­но­му, с мяг­кой зи­мой и про­хлад­ным ле­том. Средние температуры ян­ва­ря 0-2 °C, ию­ля 17 °C. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков от 700 мм на юге до 1000 мм на се­ве­ре стра­ны. Ха­рак­тер­на гус­тая и раз­ветв­лён­ная реч­ная сеть. Ре­ки при­над­ле­жат главным образом бас­сей­ну реки Мо­зель, про­те­каю­щей вдоль юго-восточной гра­ни­цы Люксембурга, и её основных при­то­ков (Сюр и Ур). На реке Сюр соз­да­но во­до­хра­ни­ли­ще От-Сюр (площадь 3,8 км2). Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 3 км3, во­до­обес­пе­чен­ность - 6926 м3/чел. в год. Еже­год­ный во­до­за­бор 0,06 км3 в год, из них 45% во­ды по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия, 42% ис­поль­зу­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 13% - на ну­ж­ды сельского хозяйства.

В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют бу­ро­зё­мы и дер­но­во-под­зо­ли­стые поч­вы. Ле­са за­ни­ма­ют около 1/3 тер­ри­то­рии Люксембурга Наи­боль­шей ле­си­сто­стью (55%) от­ли­ча­ет­ся северная часть стра­ны, где пре­об­ла­да­ют хвой­ные по­ро­ды (ель, со­сна). В южной час­ти рас­про­стра­не­ны ле­са пре­имущественно из бу­ка и ду­ба. Мно­го ве­ре­ско­вых пус­то­шей и тор­фя­ных бо­лот. В со­ста­ве фау­ны 55 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 136 - гнез­дя­щих­ся птиц, 9 - пре­смы­каю­щих­ся, 16 - зем­но­вод­ных, 7 - пре­сно­вод­ных рыб. Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 17% пло­ща­ди стра­ны; тер­ри­то­рия при­род­но­го пар­ка Верх­ний Сюр от­не­се­на к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­народного зна­че­ния.

На­се­ле­ние

Ко­рен­ные люк­сем­бурж­цы со­став­ля­ют 56% населения (2009), 44% - им­ми­гран­ты и их по­том­ки (один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей сре­ди ев­ропейских го­су­дарств). Большая часть (около 90%) - вы­ход­цы из стран ЕС; наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны груп­пы пор­ту­галь­цев (16,2% населения Люксембурга), фран­цу­зов (5,8%), италь­ян­цев (3,9%), бель­гий­цев (3,4%), нем­цев (2,4%), анг­ли­чан (около. 1,1%) и гол­ланд­цев (около 0,8%).

В XX веке чис­лен­ность на­се­ле­ния Люксембурга уве­ли­чи­лась бо­лее чем вдвое (200 тысяч человек в 1900 году; 291 тысяч человек в 1947 году; 365 тысяч человек в 1981; 440 тысяч человек в 2001). Об­щий при­рост на­се­ле­ния про­ис­хо­дит главным образом за счёт им­ми­гра­ции (в 1981-2001 годы ми­грационный при­рост на­се­ле­ния в 3 раза пре­вы­шал ес­тественный при­рост). Ро­ж­дае­мость 11,8 на 1000 жителей (в т. ч. в семь­ях ко­рен­ных люк­сем­бурж­цев 9,1, им­ми­гран­тов и их по­том­ков 14,6; 2007), смерт­ность 8,4 на 1000 жителей (2008). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,6 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну; мла­ден­че­ская смерт­ность 4,56 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. Саль­до внеш­них ми­гра­ций ус­той­чи­во по­ло­жи­тель­ное (8,44 на 1000 человек, 2009).

Од­на из де­мо­гра­фических про­блем - ста­ре­ние на­се­ле­ния (средний воз­раст 38,9 го­да, 2009). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 18,2%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 67,8%, лиц 65 лет и стар­ше 14% (2008). В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 98 муж­чин. Средняя про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 80,1 го­да (жен­щи­ны - 82,7, муж­чи­ны - 77,6; 2005-2007).

Средняя плот­ность на­се­ле­ния 194 чел./км2 (2010). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­на южная часть стра­ны (средняя плот­ность на­се­ле­ния, про­жи­ваю­ще­го в пре­де­лах округа Люк­сем­бург, около 258 чел./км2). Городское население 82,3% (2008; 69,6% в 1960). Круп­ней­ший го­род - Люк­сем­бург (90,8 тысяч человек, 2010); другие круп­ные го­ро­да (тысяч человек): Эш-сюр- Аль­зет (30,1), Диф­фер­данж (21,5), Дю­де­ланж (18,5), Пе­танж (15,6).

Все­го в эко­но­ми­ке Люксембурга за­ня­то 332,5 тысяч человек (2007, в т. ч. около 40% еже­днев­но при­ез­жа­ют на ра­бо­ту из при­гра­нич­ных рай­онов со­сед­них стран), из них в сель­ском и лес­ном хо­зяй­ст­ве - 1,4%, промышленности - 10,7%, строи­тель­ст­ве - 10,6%, сфе­ре ус­луг - 77,3% (в т. ч. тор­гов­ля - 25,6%, де­ло­вые ус­лу­ги, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью, арен­дой и др. - 21,9%, фи­нан­со­вый сек­тор - 12,1%, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние - 7,4%). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 13,2% (2010).

Ре­ли­гия

По различным оцен­кам (2005-2008), от 85 до 90% населения Люксембурга - ка­то­ли­ки; от 1 до 10% - про­тес­тан­ты (пре­имущественно лю­те­ра­не и каль­ви­ни­сты); от 0,2 до 1,5% - му­суль­ма­не; от 0,1 до 1,2% - пра­во­слав­ные. Пред­ста­ви­те­ли других кон­фес­сий ма­ло­чис­лен­ны.

Дей­ст­ву­ет 1 епар­хия Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции Русской пра­во­слав­ной церк­ви за гра­ни­цей (1 при­ход с 1928 года), Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Сербской пра­во­слав­ной церк­ви и Румынской пра­во­слав­ной церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские организации - Про­тес­тант­ская цер­ковь Люксембурга (ос­но­ва­на в 1894 году) и Про­тес­тант­ская ре­фор­ми­ро­ван­ная цер­ковь Люксембурга (1982).

Ис­то­ри­че­ский очерк

В I-м тысячелетие до н. э. тер­ри­то­рию современного Люксембург на­се­ля­ли кель­ты. В I веке до н. э. она бы­ла за­воё­ва­на рим­ля­на­ми и во­шла в со­став провинции Бел­ги­ка-При­ма (Belgika Pri­ma). В III-IV веках н. э. под­вер­га­лась на­бе­гам германских пле­мён. С конца V века во Франк­ском го­су­дар­ст­ве. В 963 году Люксембург стал ча­стью од­но­именного граф­ст­ва в со­ста­ве Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, ото­шед­ше­го в 1136 году во вла­де­ние гра­фа На­мюр­ско­го, в 1214 году - гра­фа Лим­бург­ско­го. В 1308 году вла­де­тель Люксембурга из­бран германским ко­ро­лём (с 1312 года им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии ) под име­нем Ген­ри­ха VII Люк­сем­бург­ско­го , став пер­вым им­пе­ра­то­ром из ди­на­стии Люк­сем­бур­гов. В 1354 году император Карл IV пре­об­ра­зо­вал Люксембург в гер­цог­ст­во, во­шед­шее в 1431 году (окончательно в 1443 году) в со­став Бур­гунд­ско­го гер­цог­ст­ва. По­сле раз­де­ла по­след­не­го Люксембург в 1477 (окончательно в 1482 году) ото­шёл во вла­де­ние Габс­бур­гов , с 1555 года - их испанской вет­ви, став пер­вой из 17 про­вин­ций Испанских Ни­дер­лан­дов. По­сле Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века Люксембург ос­тал­ся в со­ста­ве Испанских. Ни­дер­лан­дов. В хо­де ис­па­но- французской вой­ны 1635-1659 годов (см. в статье Три­дца­ти­лет­няя вой­на 1618-1848) Фран­ция ок­ку­пи­ро­ва­ла часть Люксембурга (Тьон­виль, Мон­ме­ди). Эти тер­ри­то­рии бы­ли за­кре­п­ле­ны за ней Пи­ре­ней­ским мир­ным до­го­во­ром 1659 года. В 1684-1897 годы весь Люксембург ок­ку­пи­ро­ва­ли вой­ска французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV. В ре­зуль­та­те вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во пе­ре­шёл под власть австрийских Габс­бур­гов (1714). В 1794 году ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми и при­сое­ди­нён к Фран­ции как департамент Фо­ре (1795). По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Люксембург при­об­рёл ста­тус Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва, объ­еди­нён­но­го лич­ной уни­ей с Ни­дер­ланд­ским ко­ро­лев­ст­вом 1815-1830 годов, и во­шёл в со­став Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов. В ре­зуль­та­те Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года фран­ко­языч­ная западная часть Люксембурга ото­шла к Бель­гии, об­ра­зо­вав провинцию Люк­сем­бург. Этот раз­дел за­кре­п­лён в 1839 году Лон­дон­ским до­го­во­ром, ко­то­рый окон­ча­тель­но ус­та­но­вил современные гра­ни­цы Люксембурга, при­знан­ные и Ни­дер­лан­да­ми. Ве­ли­кие дер­жа­вы рас­смат­ри­ва­ли гер­цог­ст­во как не­за­ви­си­мое от Ни­дер­лан­дов го­су­дар­ст­во. В ре­зуль­та­те вол­не­ний в Люксембурге в 1841 году пра­ви­тель­ст­во Ни­дер­лан­дов про­воз­гла­си­ло не­за­ви­си­мость Люксембурга при со­хра­не­нии лич­ной унии, в том же го­ду ни­дерландский ко­роль Виль­гельм II да­ро­вал Люксембургу кон­сти­ту­цию. В 1842 году Люксембург во­шёл в Германский та­мо­жен­ный со­юз под эги­дой Прус­сии . В 1840-х годах на тер­ри­то­рии Люксембурга (вбли­зи города Эш) от­кры­то ме­сто­ро­ж­де­ние же­лез­ной ру­ды, что да­ло тол­чок раз­ви­тию ме­тал­лур­гической промышленности. В 1845 году про­ве­де­на пер­вая же­лез­ная до­ро­га. В 1848 году в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния ре­во­люционного дви­же­ния в Ев­ро­пе в кон­сти­ту­цию бы­ли вне­се­ны по­прав­ки, несколько ог­ра­ни­чи­вав­шие власть мо­нар­ха. В 1856 году по на­стоя­нию Виль­гель­ма III кон­сти­ту­ция бы­ла вновь из­ме­не­на, пра­ва пар­ла­мен­та силь­но уре­за­ны. По­сле рас­па­да Германского сою­за в 1866 году на­чал­ся т. н. люк­сем­бург­ский кри­зис, свя­зан­ный с по­пыт­кой Виль­гель­ма III про­дать свои пра­ва на гер­цог­ст­во за 5 млн. фло­ри­нов французскому императору На­по­ле­о­ну III , что вы­зва­ло ост­рый кон­фликт ме­ж­ду Фран­ци­ей и Прус­си­ей. Для его уре­гу­ли­ро­ва­ния в 1867 году бы­ла со­зва­на кон­фе­рен­ция ве­ли­ких дер­жав, на ко­то­рой под­пи­сан Лон­дон­ский до­го­вор 1867 года, при­знав­ший Люксембург по­сто­ян­но ней­траль­ным го­су­дар­ст­вом, что га­ран­ти­ро­ва­лось Рос­си­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ав­ст­ро-Венг­ри­ей, Прус­си­ей и Фран­ци­ей. В 1868 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция Люксембурга. По­сле смер­ти Виль­гель­ма III, не имев­ше­го на­след­ников муж­ско­го по­ла, лич­ная уния Люксембурга с Ни­дер­лан­да­ми рас­па­лась. Пре­стол пе­ре­шёл к гер­цо­гу Адоль­фу из Нас­сау­ской ди­на­стии.

С 1870-х годов в Люксембурге на­ча­ла раз­ви­вать­ся круп­ная промышленность, главным образом ме­тал­лур­ги­че­ская (в го­ро­дах Эш, Диф­фер­данж, Дю­де­ланж и др.), став­шая важ­ной со­став­ной ча­стью промышленного района Са­ар - Ло­та­рин­гия - Люк­сем­бург. В январе 1891 года ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду Люксембургом и Российской им­пе­ри­ей. В 1902 году воз­ник­ла Люк­сем­бург­ская со­циа­ли­стическая ра­бо­чая пар­тия (ЛСРП), став­шая в 1916 году членом Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го и ос­таю­щая­ся в начале XXI века од­ной из ве­ду­щих пар­тий Люксембурга. В 1905-1910 годы про­шёл ряд за­бас­то­вок, уча­ст­ни­ки ко­то­рых тре­бо­ва­ли из­ме­не­ния со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, что спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­нию в 1916 году проф­сою­зов. В 1912 году от­ме­нён са­ли­че­ский за­кон на­сле­до­ва­ния, ве­ли­кой гер­цо­ги­ней ста­ла Ма­рия-Аде­лаи­да (1912-1919).

Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны ней­тра­ли­тет Люксембурга был на­ру­шен, гер­цог­ст­во ок­ку­пи­ро­ва­но германскими вой­ска­ми (1914-1918). Ло­яль­ность ве­ли­кой гер­цо­ги­ни Люксембургской к Гер­ма­нии вы­зва­ла ши­ро­кое об­щественное дви­же­ние, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го тре­бо­ва­ли от­ре­че­ния Ма­рии-Аде­лаи­ды от пре­сто­ла и про­ве­де­ния де­мо­кра­тических ре­форм. В 1919 году Ма­рия- Аде­лаи­да пе­ре­да­ла управ­ле­ние стра­ной се­ст­ре Шар­лот­те (правила до 1964 года). Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года от­ме­нил та­мо­жен­ную унию Люксембурга с Гер­ма­ни­ей. В 1919 году в Люксембурге про­шёл ре­фе­рен­дум, на ко­то­ром боль­шин­ст­во на­се­ле­ния вы­ска­за­лось за со­хра­не­ние мо­нар­хии и за­клю­че­ние эко­но­мического сою­за с Фран­ци­ей, от ко­то­ро­го, од­на­ко, Фран­ция от­ка­за­лась. В 1919 году Люксембург объ­яв­лен кон­сти­туционной мо­нар­хи­ей, при­ня­ты поправки к кон­сти­ту­ции 1868 года, вве­дено все­об­щее из­би­рательное пра­во и про­пор­цио­наль­ная из­би­рательная сис­те­ма. В 1920 году Люксембург стал членом Ли­ги На­ций. В 1921 году ме­ж­ду Люксембургом и Бель­ги­ей под­пи­са­но со­гла­ше­ние о со­зда­нии Бель­гий­ско-люк­сем­бург­ско­го эко­но­мического сою­за (БЛЭС). Позд­нее в ка­че­ст­ве ва­лю­ты БЛЭС при­нят бельгийский франк, при со­хра­не­нии ог­ра­ни­чен­но­го вы­пус­ка люк­сем­бург­ско­го фран­ка. 26.8.1935 года ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду Люксембургом и СССР.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, в мае 1940 года, тер­ри­то­рия Люксембурга вновь бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. Ве­ли­кая гер­цо­ги­ня Шар­лот­та и пра­ви­тель­ст­во эмиг­ри­ро­ва­ли во Фран­цию, а по­сле ка­пи­ту­ля­ции по­след­ней сфор­ми­ро­ва­ли пра­ви­тель­ст­во Люксембурга в из­гна­нии, ре­зи­ден­ции ко­то­ро­го на­хо­ди­лись в Лон­до­не и Мон­реа­ле. На тер­ри­то­рии Люксембурга раз­вер­ну­лось Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния, наи­бо­лее ак­тив­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми ко­то­ро­го бы­ли чле­ны Ком­му­ни­стической пар­тии Люксембурга (КПЛ; ос­но­ва­на в 1921 году). В от­вет на по­пыт­ки германских вла­стей при­сое­ди­нить Люксембург к Гер­ма­нии и вве­сти в стра­не все­об­щую во­ин­скую по­вин­ность в Люксембурге в кон­це августа - на­ча­ле сентября 1942 года про­шла об­ще­на­цио­наль­ная за­бас­тов­ка, па­ра­ли­зо­вав­шая эко­но­мическую жизнь стра­ны. Гер­ма­ния бы­ла вы­ну­ж­де­на от­ка­зать­ся от пла­нов ан­нек­сии Люксембурга. В 1943 году пра­ви­тель­ст­во Люксембурга под­пи­са­ло ва­лют­ную, а в 1944 году так­же та­мо­жен­ную кон­вен­цию с Бель­ги­ей и Ни­дер­лан­да­ми. В сентябре 1944 года анг­ло-американские вой­ска ос­во­бо­ди­ли Люксембург, 23 сентября пра­ви­тель­ст­во вер­ну­лось на ро­ди­ну. Северные рай­оны Люксембурга бы­ли вновь за­хва­че­ны германскими вой­ска­ми в хо­де Ар­денн­ской опе­ра­ции 1944-1945 годов и окон­ча­тель­но ос­во­бо­ж­де­ны в феврале 1945 года.

В 1945 году Люксембург стал членом ООН. В 1945-1947 годы в пра­ви­тель­ст­во Люксембурга вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли КПЛ, в 1947 году сфор­ми­ро­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во без их уча­стия. В 1948 году из кон­сти­ту­ции Люксембурга изъ­я­та ста­тья о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те, пра­ви­тель­ст­во Люксембурга взя­ло курс на ин­те­гра­цию стра­ны в сис­те­му западно-ев­ропейской и ат­лан­ти­че­ско­го эко­но­мического, по­ли­тического и во­енного сою­зов. В 1948 году Люксембург под­пи­сал с Бель­ги­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ни­дер­лан­да­ми и Фран­ци­ей Брюс­сель­ский пакт, за­ло­жив­ший ос­но­вы западно- ев­ропейской ин­те­гра­ции. В 1949 году Люксембург стал членом НАТО. В 1951 году Люксембург, ве­ду­щую роль в эко­но­ми­ке ко­то­ро­го иг­ра­ла ста­ле­ли­тей­ная промышленность, стал од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли (ЕОУС). В 1955 году пар­ла­мент Люксембурга одоб­рил Па­риж­ские со­гла­ше­ния 1954 года, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми Люксембург при­сое­ди­нил­ся к За­пад­но­ев­ро­пей­ско­му сою­зу. В 1958 году всту­пил в Ев­ро­пей­ское со­об­ще­ст­во по атом­ной энер­гии (Ев­ра­том) и в Ев­ро­пей­ское эко­но­ми­че­ское со­об­ще­ст­во. В 1958 году Люксембург, Бель­гия и Ни­дер­лан­ды под­пи­са­ли до­го­вор об уч­ре­ж­де­нии Бе­ни­люк­са (всту­пил в си­лу в 1960 году). В 1950-1960-х годах бы­ст­ро рос­ли объ­ё­мы промышленного про­изводства в ста­ле­ли­тей­ной и ме­тал­лур­гической промышленности. В 1990 году Люксембург под­пи­сал Шен­ген­ское со­гла­ше­ние, в 2002 году в Люксембурге в об­ра­ще­ние вве­де­на об­ще­ев­ропей­ская ва­лю­та. В 1992 году Люксембург под­пи­сал Маа­ст­рихт­ский до­го­вор и стал од­ним из го­су­дарств - ос­но­ва­те­лей Ев­ро­пей­ско­го сою­за (ЕС). Сто­ли­ца Люксембург яв­ля­ет­ся ме­стом за­се­да­ний Со­ве­та ми­ни­ст­ров ЕС в ап­ре­ле, ию­не и ок­тяб­ре, а так­же штаб-квар­ти­рой Су­да ЕС, Ев­ро­пей­ской ко­мис­сии, Ев­ропейского ин­ве­стиционного бан­ка и Ев­ропейской счёт­ной па­ла­ты.

С 1919 года ве­ду­щей по­ли­тической пар­ти­ей в Люксембурге яв­ля­ет­ся Хри­сти­ан­ско-со­ци­аль­ная народная пар­тия (ХСНР; Chrëschtlech Sozial Vol­lekspartei, CSV; францерковь Parti chrétien social, PCS); за ис­клю­че­ни­ем 1974-1979 годов, она вхо­ди­ла во все пра­ви­тель­ст­ва стра­ны. С 1995 года пра­ви­тель­ст­во Люксембурга воз­глав­ля­ет член ХСНР Ж. К. Юн­кер. По­сле вы­бо­ров 2004 года ХСНР сфор­ми­ро­ва­ла коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во с ЛСРП, Юн­кер ос­тал­ся на по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра. По­сле от­ре­че­ния ве­ли­ко­го гер­цо­га Жа­на (1964-2000) пре­стол за­нял его сын Ан­ри (с 2000 года).

В конце 1960-х годов ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись кон­так­ты ме­ж­ду Люксембургом и СССР. В 1969 году ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми под­пи­са­но Со­гла­ше­ние об эко­но­мическом и на­учно-тех­ническом со­труд­ни­че­ст­ве. В 1970-1990-х годах за­клю­чён ещё ряд дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний. В мае 2007 года с официальным ви­зи­том Люксембург по­се­тил В. В. Пу­тин. Во вре­мя это­го ви­зи­та под­пи­са­ны со­гла­ше­ния ме­ж­ду «Газ­про­мом» и ком­па­ни­ей «Soteg S. A.» о соз­да­нии со­вме­ст­но­го пред­при­ятия по строи­тель­ст­ву те­п­ло­элек­тро­стан­ции; ме­ж­ду Но­во­ли­пец­ким ме­тал­лур­гическим ком­би­на­том и ком­па­ни­ей «Paul Wurth S. A.» о по­став­ках ста­ле­ли­тей­но­го обо­ру­до­ва­ния; ме­ж­ду Ас­со­циа­ци­ей российских бан­ков и Ас­со­циа­ци­ей бан­ков Люк­сем­бур­га.

Хо­зяй­ст­во

Люксембург - вы­со­ко­раз­ви­тое го­су­дар­ст­во. Объ­ём ВВП 40,81 млрд. долл. [по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 81,8 тысяч долларов (один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей в ми­ре; 2010, оценка)]. По объ­ё­му ВВП на ду­шу на­се­ле­ния Люксембург зна­чи­тель­но пре­вос­хо­дит ос­таль­ные го­су­дар­ст­ва ЕС (65,4 тысяч ев­ро в 2006, в те­ку­щих це­нах; ср. по­ка­за­тель для 27 го­су­дарств ЕС 23,5 тысяч ев­ро). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,964 (2007; 11-е ме­сто сре­ди 182 стран ми­ра).

До середины XX века ос­но­вой эко­но­ми­ки бы­ла чёр­ная ме­тал­лур­гия. С 1960-х годов осу­ще­ст­в­лял­ся пла­но­мер­ный от­ход от тра­диционной спе­циа­ли­за­ции, про­во­ди­лась по­ли­ти­ка эко­но­мической ди­вер­си­фи­ка­ции, по­ощ­ре­ния мел­ких и средних пред­при­ятий, раз­ви­тия ин­фра­струк­ту­ры в сфе­ре ус­луг, в т. ч. ту­ри­сти­че­ской. С 1980-х годов ве­ду­щее ме­сто в эко­но­ми­ке при­над­ле­жит фи­нан­со­во­му сек­то­ру (на­ло­ги с фи­нан­со­вых струк­тур со­став­ля­ют около 1/3 до­хо­дов государственного бюд­же­та, середина 2000-х гг.).

В струк­ту­ре ВВП на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 86% (один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей в ми­ре), промышленность - 13,6%, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во - 0,4% (2007). Фи­нан­со­вый кри­зис 2008 за­мед­лил рост люк­сем­бург­ской эко­но­ми­ки. При­рост ВВП 3,2% (2010; 4,5% в 2004; 6,1% в 2006).

Про­мыш­лен­ность Люксембурга за­ви­сит от им­пор­та энер­го­но­си­те­лей (главным образом при­род­но­го га­за; им­порт га­за ди­вер­си­фи­ци­ро­ван) и элек­тро­энер­гии (в основном из Гер­ма­нии). Про­изводство элек­тро­энер­гии 3 млрд. кВт· ч, по­треб­ле­ние 6,75 млрд. кВт·ч (2007; со­от­вет­ст­вен­но около 1 млрд. кВт· ч и 4,8 млрд. кВт·ч в 2000). Круп­ней­шая в стра­не ТЭС - в рай­оне города Эш-сюр-Аль­зет (пу­ще­на в 2001 году, мощ­ность 350 МВт; по­треб­ля­ет около 30% им­пор­ти­руе­мо­го га­за). Не­боль­шие ГЭС дей­ст­ву­ют на ре­ках Мо­зель и Сюр.

В об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности ха­рак­тер­на уз­ко­от­рас­ле­вая спе­циа­ли­за­ция; зна­чительная часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Чёр­ная ме­тал­лур­гия, не­смот­ря на рез­кое со­кра­ще­ние объ­ё­мов про­изводства (поч­ти вдвое за 1950-2001), ос­та­ёт­ся наи­более раз­ви­той от­рас­лью (около 40% об­ще­го объ­ё­ма ин­ду­ст­ри­аль­но­го производства и свыше 30% стои­мо­сти то­вар­но­го экс­пор­та). Соб­ст­вен­ная до­бы­ча же­лез­ной ру­ды пре­кра­ще­на в 1997 году; в начале XXI века вы­плав­ка пе­ре­дель­ной ста­ли ба­зи­ру­ет­ся на им­порт­ном сы­рье (ме­тал­ло­лом по­став­ля­ет­ся главным образом из Фран­ции). Про­изводство ста­ли (в основном в элек­тро­пе­чах) 2,58 млн. т, сталь­но­го про­ка­та (пре­имущественно лис­то­во­го) 2,65 млн. т (2008). Главный ра­бо­то­да­тель - кон­церн ARBED (ос­но­ван в 1911 году; круп­ней­ший в стра­не; с 2006 года в со­ста­ве кор­по­ра­ции «ArcelorMittal», штаб-квар­ти­ра ко­то­рой на­хо­дит­ся в городе Люк­сем­бург; про­из­водственные мощ­но­сти - в Диф­фер­дан­же, Дю­де­лан­же, Эш-Бель­ва­ле, Шиф­лан­же), обес­пе­чи­ва­ет до 90% про­из­во­ди­мой про­дук­ции. «Cerametal Group» (пред­при­ятие в г. Ма­мер) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве сталь­ных за­го­то­вок, в т. ч. ме­то­дом по­рош­ко­вой ме­тал­лур­гии.

Вто­рое важ­ней­шее экс­порт­ное про­из­водство - различные ком­плек­тую­щие (де­та­ли, уз­лы и аг­ре­га­ты), в т. ч. для ве­ду­щих ев­ропейских ав­то­за­во­дов Гер­ма­нии, Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии и сбо­роч­ных пред­при­ятий Бель­гии и Ни­дер­лан­дов (дей­ст­ву­ют около 30 ком­па­ний). На про­изводство этой про­дук­ции во мно­гом ори­ен­ти­ро­ва­ны ме­тал­лур­гия, хи­мическая, элек­тро­тех­ническая, сте­коль­ная и элек­трон­ная промышленность. Основная про­дук­ция хи­мической промышленности (бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся с 1980-х годов на ба­зе ино­стран­ных, главным образом аме­ри­кан­ских, ин­ве­сти­ций) - из­де­лия из ре­зи­ны и пла­ст­масс. Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли - «Goodyear Luxembourg Tires S. A.» (ре­зи­но­тех­нические из­де­лия для ав­то­мо­би­лей, ши­ны и др.; за­вод близ города Коль­мар-Берг), «DuPont de Nemours (Luxembourg) S. a. r. l.» (пла­ст­мас­сы и из­де­лия из них, по­ли­эти­ле­но­вая и по­ли­амид­ная плён­ка, эла­сто­ме­ры и др.), «Tarkett Sommer Luxembourg S. A.» (ви­ни­ло­вые по­кры­тия, зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и де­ко­ра­тив­ные ма­те­риа­лы, в т. ч. для ав­то­мо­биль­ной промышленности). В Люксембрге - за­во­ды ком­па­нии «Guardian», од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей ав­то­мо­биль­но­го стек­ла (в го­ро­дах Ба­ша­раж, Дю­де­ланж, Гре­вен­махер; вы­пус­ка­ют так­же лис­то­вое стек­ло со специальным по­кры­ти­ем, за­ка­лён­ное стек­ло, зер­ка­ла и др.). Про­изводство сис­тем безо­пас­но­сти, вклю­чая различные дат­чи­ки («IEE S. A.», ос­но­ван в 1989 году), кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния и ох­ла­ж­де­ния воз­ду­ха, тер­мо­ста­тов, ак­ку­му­ля­то­ров, сис­тем впры­ска то­п­ли­ва и многое другое.

Для внутреннего по­треб­ле­ния с середины 1980-х годов на ба­зе ме­ст­но­го сы­рья (до­ло­ми­тов, из­вест­ня­ка и др.) раз­ви­ва­ет­ся про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Основные про­из­во­ди­те­ли: «Groupe Ciments Luxembourgeois» (це­мент), «Chaux de Contern S. A.» (стро­ительные ма­те­риа­лы), «Kronospan Sanem Ltd. et Cie» (с 1995 годов; де­ревянные, ла­ми­ни­ро­ван­ные па­не­ли и др.), «Betons Feidt S. a. r. l.» (бе­тон). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то про­изводство сто­ло­во­го фар­фо­ра («Villeroy & Boch»). Сре­ди других за­мет­ных про­из­во­ди­те­лей - ком­па­ния «Rubbermaid» (с 1994 года, иг­руш­ки из пла­ст­мас­сы), «Avery Dennison Lu­xembourg S. A.» (с 1990 года, клей­кие эти­кет­ки и пр.). Пи­во­ва­рен­ный за­вод «La Brasserie Mousel-Diekirch S. A.» (с 2005 года вхо­дит в груп­пу «InBev»; 200 тысяч гл пи­ва в 2004 году).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

В начале XXI века про­дол­жа­ет­ся про­цесс кон­цен­тра­ции производства и ук­руп­не­ния хо­зяйств. В 2009 году на­счи­ты­ва­лось 2,24 тысяч ферм (3,8 тысяч в 1990 году; 2,7 тысяч в 2000), средняя пло­щадь фер­мы 64,9 га (2007; 38,4 га в 1990 году; 53,2 га в 2000). Большая часть хо­зяйств - сме­шан­но­го ти­па (жи­вот­но­вод­че­ско-рас­те­ние­вод­че­ские). Пло­щадь сельскохозяйственных уго­дий 130,76 тысяч га (2009), в т. ч. лу­га - 45,3%, па­ст­би­ща - 6,7%, под зер­но­вы­ми куль­ту­ра­ми занято 21,8%, кор­мо­вы­ми тра­ва­ми - 17,7%, другими куль­ту­ра­ми - 7,1%, ви­но­град­ни­ка­ми - 1%.

Ос­но­ва сельскохозяйственного производства- жи­вот­но­вод­ст­во (да­ёт свыше 3/4 объ­ё­ма сельскохозяйственного про­изводства). Ве­ду­щая от­расль - мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во (около 45% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции); раз­ви­ты так­же мяс­ное ско­то­вод­ст­во и сви­но­вод­ст­во. По­го­ло­вье (тысяч го­лов, 2009): круп­ный ро­га­тый скот 196,5, сви­ньи 80,2, ов­цы 8,82, ло­ша­ди 4,56. Про­изводство (тысяч т, 2009): мо­ло­ка 283,9 [час­тич­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся в сыр (около 3,5 тысяч т в год) и мас­ло (около 3 тысяч т); круп­ней­шая ком­па­ния - «Luxlait»], мя­са 28,2.

Рас­те­ние­вод­ст­во име­ет вспо­мо­гательное зна­че­ние (около 20% стои­мо­сти сельскохозяйственной про­дук­ции), ори­ен­ти­ро­ва­но на про­изводство зер­но­вых и кор­мов для жи­вот­но­вод­ст­ва. Основные мас­си­вы об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель (все­го около 1/4 тер­ри­то­рии) скон­цен­три­ро­ва­ны на се­ве­ре и вос­то­ке Люксембурга. Вы­ра­щи­ва­ют кар­то­фель, пше­ни­цу, овёс, яч­мень, рожь и кле­вер (на се­ме­на). Уро­жай­ность сельскохозяйственных куль­тур ни­же, чем в Бель­гии и Ни­дер­лан­дах. Сбор (тысяч т, 2009): зер­но­вые 97,8, кар­то­фель 20,0, ку­ку­ру­за 219,9, другие кор­мо­вые куль­ту­ры 109,1. Люксембург им­пор­ти­ру­ет про­до­воль­ст­вен­ное и не­ко­то­рые ви­ды фу­раж­но­го зер­на. В до­ли­не реки Мо­зель тра­ди­ци­он­но раз­ви­то ви­но­гра­дар­ст­во (под ви­но­град­ни­ка­ми за­ня­то около 1,0 тыс. га). Люксембург из­вес­тен про­изводством ка­че­ст­вен­ных бе­лых вин (135 тысяч гл в 2009/2010 году); око­ло по­ло­ви­ны про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Ле­са за­ни­ма­ют 89,8 тысяч га; еже­год­ные за­го­тов­ки дре­ве­си­ны около 250 тысяч м3 (середины 2000-х гг.). Люксембург им­пор­ти­ру­ет пи­ло­ма­те­риа­лы (867 тысяч м3, 2007).

Сфе­ра ус­луг.

Ве­ду­щий сек­тор эко­но­ми­ки. Основные от­рас­ли - бан­ков­ско-фи­нан­со­вая дея­тель­ность, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции, ус­лу­ги транс­пор­та и ло­ги­сти­ки, тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес.

Ак­тив­но­му раз­ви­тию фи­нан­со­вых ус­луг спо­соб­ст­во­ва­ли бла­го­при­ят­ные на­ло­го­вое за­ко­но­да­тель­ст­во и по­ли­ти­ка в от­но­ше­нии хол­дин­го­вых ком­па­ний, ин­ве­стиционных фон­дов, га­ран­тия со­блю­де­ния тай­ны вкла­дов и многое другое. Сре­ди пре­иму­ществ бан­ков­ской сис­те­мы стра­ны - ши­ро­кий спектр фи­нан­со­вых ус­луг, вы­со­кий уро­вень ква­ли­фи­ка­ции фи­нан­си­стов и юри­стов, обес­пе­че­ние кон­фи­ден­ци­аль­ности ин­фор­ма­ции о кли­ен­тах. По сум­мар­но­му объ­ё­му бан­ков­ских ак­ти­вов Люксембург вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших ми­ро­вых фи­нан­со­вых цен­тров. В Люксембурге за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 149 бан­ков (2009), боль­шин­ст­во из ко­то­рых ори­ен­ти­ро­ва­но на иностраннных кли­ен­тов и ак­тив­но ве­дёт опе­ра­ции на ме­ж­ду­народного рын­ках. К концу 2000-х годов из-за ря­да бан­ков­ских по­гло­ще­ний и слия­ний и других фак­то­ров со­кра­ща­ет­ся ко­ли­че­ст­во за­реги­ст­ри­ро­ван­ных в стра­не бан­ков (177 в 1990; 169 в 2003). До конца 1980-х годов бан­ков­ский сек­тор спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся на ока­за­нии ус­луг пре­имущественно ча­ст­ным ли­цам; с 1990-х годов ак­тив­но на­ра­щи­ва­ет­ся при­сут­ст­вие ин­ве­стиционных фон­дов. Важ­ное зна­че­ние име­ет стра­хо­вая дея­тель­ность; в Люксембурге дей­ст­ву­ют фи­лиа­лы и до­чер­ние под­раз­де­ле­ния 96 круп­ных стра­хо­вых ком­па­ний (2008). Люксембург иг­ра­ет важ­ную роль в ев­ропейском те­ле- и ра­дио­ве­ща­нии. Ком­па­ния «SES Astra» - ми­ро­вой ли­дер сре­ди опе­ра­то­ров те­ле­ком­му­ни­кационных спут­ни­ков; «RTL Group» (штаб-квар­ти­ра в Кирх­бер­ге) - ве­ду­щая ев­ропейская ком­мерческая те­ле­кор­по­ра­ция. Еже­год­но Люксембург по­се­ща­ют около 200 тысяч иностранных ту­ри­стов; до­хо­ды со­ста­ви­ли около 2,9 млрд. ев­ро (2006). Стра­на рас­по­ла­га­ет раз­ви­той се­тью гос­ти­ниц и пред­при­ятий об­щественного пи­та­ния.

Транс­порт.

Люксембург - важ­ный тран­зит­ный транс­порт­ный узел Ев­ро­пы; основные на­прав­ле­ние гру­зо­пе­ре­во­зок - с за­па­да на вос­ток (че­рез Гер­ма­нию в стра­ны Скан­ди­на­вии). В 2008 году объ­ём тран­зит­ных пе­ре­во­зок со­ста­вил 8 млн. т6 км, внут­рен­них - 0,59 млн. т·км. Основные объ­ём гру­зо­пе­ре­возок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ав­то­транс­пор­том. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог около 2,9 тысяч км (в т. ч. вы­со­ко­ско­ро­ст­ные шос­се 152 км; 2010). Дли­на же­лез­ных до­рог 275 км (2009). Же­лез­ные до­ро­ги на­хо­дят­ся в ве­де­нии го­су­дар­ст­ва, управ­ляю­щая ком­па­ния - SNCFL (Национальное общество люк­сем­бург­ских же­лез­ных до­рог). В 2007 году Люксембург при­сое­ди­нён к ско­ро­ст­ной французской железнодорожной се­ти «TGV Est». Су­до­ход­ст­во по реке Мо­зель; главный порт - Мер­терт (ме­ж­ду на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми Мер­терт и Гре­вен­ма­хер; гру­зо­обо­рот около 0,7 млн. т в 2009). Воздушный транс­порт иг­ра­ет за­мет­ную роль в осу­ще­ст­в­ле­нии гру­зо­пе­ре­возоколо Люксембурга - ме­ж­ду­народный узел фрах­то­ва­ния воздушных су­дов. В ме­ж­ду­народном аэ­ро­пор­ту Фин­дель рас­по­ло­же­ны го­лов­ной офис, ан­га­ры и склад­ские по­ме­ще­ния авиа­ком­па­ний «Luxair» (пас­са­жи­ро­пе­ре­воз­ки) и «Cargolux Air­lines International S. A.» («Cargolux»; авиа­пе­ре­воз­ки гру­зов, ус­лу­ги по хра­не­нию гру­зов на та­мо­жен­ных скла­дах).

Внеш­няя тор­гов­ля. То­вар­ный экс­порт по стои­мо­сти (11,94 млрд. ев­ро, 2008), как пра­ви­ло, в 1,5 раза мень­ше им­пор­та (17,29 млрд. ев­ро). В струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ют ме­тал­лы и из­де­лия из них, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, пла­ст­мас­сы и по­ли­ме­ры, транс­порт­ные сред­ст­ва, тек­стиль и тек­стиль­ные из­де­лия. Им­пор­ти­ру­ют­ся ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва, ме­тал­лы и ме­тал­ло­из­де­лия, хи­мические про­дук­ты, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры и про­до­воль­ст­вие, из­де­лия из дре­ве­си­ны, бу­ма­га и др. Тор­го­вые свя­зи Люксембурга ори­ен­ти­ро­ва­ны на го­су­дар­ст­ва Ев­ро­пы (около 91% то­ва­ро­обо­ро­та, в т. ч. бо­лее 88% при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС). Главные тор­го­вые парт­нё­ры Люксембурга: Гер­ма­ния (27,2% экс­пор­та и 29,5% им­пор­та), Бель­гия (со­от­вет­ст­вен­но 12,5% и 33,8%), Фран­ция (16,9% и 11,7%), Ни­дер­лан­ды (5,5% и 6,2%), Ита­лия (5,4% и 2,2%) и Ве­ли­ко­бри­та­ния (4,7% и 1,7%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Люксембурга на­счи­ты­ва­ют 900 человек (2008) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния - жан­дар­ме­рия (612 человек). Во­енный го­до­вой бюд­жет 375 млн. долл. (2007).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва го­су­дар­ст­ва - ве­ли­кий гер­цог, осу­ще­ст­в­ляю­щий ру­ко­во­дство че­рез Министерство ВС и штаб ар­мии.

В бое­вой со­став СВ вхо­дят 1 лёг­кий пехотный ба­таль­он, 2 раз­ве­ды­вательные ро­ты (од­на вы­де­ле­на в со­став бельгийской ди­ви­зии, вхо­дя­щей в Ев­ро­кор­пус, вто­рая - в со­став сил бы­ст­ро­го раз­вёр­ты­ва­ния НАТО) и учеб­ная ро­та. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся 6 ми­но­мё­тов, ПУ ПТУР и без­от­кат­ные артилерийские ору­дия. ВВС нет, од­на­ко в со­ста­ве ВС на­хо­дит­ся авиационная эс­кад­ри­лья са­мо­лё­тов даль­не­го ра­дио­ло­кационного об­на­ру­же­ния и управ­ле­ния НАТО (17 са­мо­лё­тов Е-3А AWACS и 3 транс­порт­ных са­мо­лё­та Бо­инг-707).

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на доб­ро­воль­ной ос­но­ве. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы 115,7 тысяч чел., в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе 95,1 тысяч человек. На тер­ри­то­рии гер­цог­ст­ва на­хо­дят­ся скла­ды бо­е­при­па­сов, во­енной тех­ни­ки и ма­те­ри­аль­но-тех­нических средств для обес­пе­че­ния войск США и НАТО.

Здра­во­охра­не­ние

В Люксембурге на 100 тысяч житетей при­хо­дит­ся 270 вра­чей, 960 лиц среди медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок, 80 сто­ма­то­ло­гов (2005). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 7,2% ВВП (бюд­жет­но-стра­хо­вое фи­нан­си­ро­ва­ние - 90,7%, ча­ст­ный сек­тор - 9,3%) (2006). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Ко­декс здра­во­охра­не­ния (1971, 2007), Ко­декс эти­ки про­фес­сии вра­ча и сто­ма­то­ло­га (2005); за­ко­ны - о боль­нич­ных уч­ре­ж­де­ни­ях (1998), о медицинском кол­лед­же (1999); по­ста­нов­ле­ния ве­ли­ко­го гер­цо­га - о про­фес­сии медицинской се­ст­ры (1998), о национальном пла­не раз­ви­тия боль­нич­ной по­мо­щи (2001). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния стро­ит­ся на ос­но­ве сво­бод­но­го вы­бо­ра па­ци­ен­том по­став­щи­ка медицинской по­мо­щи, обя­зательного медицинского стра­хо­ва­ния (пол­но­стью оп­ла­чи­ва­ют­ся ам­бу­ла­тор­ная и боль­нич­ная по­мощь, ле­кар­ст­ва), фик­си­ро­ван­ных та­ри­фов. Министерство здра­во­охра­не­ния от­ве­ча­ет за служ­бы про­фи­лак­ти­ки (в основные не­го­су­дар­ст­вен­ные) и боль­нич­ный сек­тор, за ле­чеб­ную по­мощь (в основные ча­ст­ная прак­ти­ка) раз­де­ля­ет от­вет­ст­вен­ность с Министерством со­ци­аль­ной за­щи­ты, в ведении ко­то­ро­го находится также медицинское стра­хо­ва­ние. Основные при­чи­ны смер­ти: ише­ми­че­ская бо­лезнь серд­ца, це­реб­ро­ва­ску­ляр­ные за­бо­ле­ва­ния, бо­лез­ни лёг­ких (2006). Баль­нео­ло­гический ку­рорт Мон­дорф-ле-Бен.

Спорт

Олим­пий­ский и спор­тив­ный комитет Люксембурга соз­дан и при­знан МОК в 1912 году. В 1946-1998 годы членом МОК был ве­ли­кий гер­цог Жан. С 1912 года (Сток­гольм) спорт­сме­ны уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах и с 1928 года (Санкт-Мо­риц) - в Олим­пий­ских зим­них иг­рах. Пер­вую в ис­то­рии Люксембурга олим­пий­скую ме­даль за­вое­вал штан­гист тя­жёлой ве­со­вой ка­те­го­рии Ж. Аль­зин, ко­то­рый за­нял 2-е ме­сто в Ан­твер­пе­не (1920). На Олим­пий­ских иг­рах в Хель­син­ки (1952) лег­ко­ат­лет Ж. Бар­тель, по­бе­див на дис­тан­ции 1500 м, стал пер­вым олим­пий­ским чем­пио­ном в ис­то­рии Люксембурга (в 1900 люк­сем­бург­ский ма­ра­фо­нец М. И. Теа­то вы­иг­рал зо­ло­тую ме­даль на Олим­пий­ских иг­рах в Па­ри­же, но эта ме­даль за­не­се­на в ак­тив сбор­ной Фран­ции). На Олим­пий­ских зим­них иг­рах ус­пе­ха до­бил­ся гор­но­лыж­ник М. Жи­рар­дел­ли, два­ж­ды ста­но­вив­ший­ся се­реб­ря­ным при­зё­ром в Аль­бер­вил­ле (1992) - в ги­гант­ском сла­ло­ме и су­пер­ги­ган­те; он так­же 4 раза вы­иг­ры­вал чем­пио­на­ты ми­ра (1987-1996) и 5 раз был об­ла­да­те­лем Куб­ка ми­ра (1985-1993).

Национальная фут­боль­ная фе­де­ра­ция - од­на из ста­рей­ших в Ев­ро­пе. Соз­да­на в 1908 году, с 1910 года - в ФИФА, с 1954 - в УЕФА. Сбор­ная ко­ман­да Люксембургу по фут­бо­лу с 1934 года вы­сту­па­ет в от­бо­роч­ных со­стя­за­ни­ях чем­пио­на­тов ми­ра и Ев­ро­пы. Наи­боль­ше­го ус­пе­ха до­би­лась в 1964 году, ко­гда в 1/8 фи­на­ла обы­гра­ла по сум­ме двух мат­чей сбор­ную Ни­дер­лан­дов (1:1, 2:1), но в 1/4 фи­на­ла, по­сле двух ничь­их со сбор­ной Да­нии (3:3, 2:2), про­иг­ра­ла в пе­ре­иг­ров­ке (0:1). В от­бо­роч­ном цик­ле чем­пио­на­та ми­ра 2010 года сбор­ная Люксембурга вы­иг­ра­ла со счётом 2:1 у сбор­ной Швей­ца­рии; при­ни­ма­ет гос­тей на ста­дио­не им. Жо­зи Бар­те­ля (свыше 8 тысяч мест; на­зван в честь пер­во­го официального чем­пио­на Олим­пий­ских игр). В 2006 году в Люксембургесо­сто­ял­ся чем­пио­нат Ев­ро­пы по фут­бо­лу сре­ди юно­шей до 17 лет (по­бе­ди­ла сбор­ная ко­ман­да Рос­сии).

Сре­ди других по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та - ве­ло­си­пед­ный, гор­но­лыж­ный, лёг­кая ат­ле­ти­ка, тен­нис, шах­ма­ты. Про­во­дят­ся тра­диционная ве­ло­гон­ка «Тур Люк­сем­бур­га», жен­ские ме­ж­ду­народные тен­нис­ные тур­ни­ры, от­кры­тые тур­ни­ры по бы­ст­рым шах­ма­там. Пер­вые тен­нис­ные клу­бы от­кры­ты в 1920-х годах. С 1947 года сбор­ная муж­ская ко­ман­да Люксембурга по тен­ни­су уча­ст­ву­ет в Куб­ке Дэ­ви­са, с 1972 жен­ская сбор­ная Люксембурга по тен­ни­су - в Куб­ке Фе­де­ра­ции. Сбор­ная Люксембурга по шах­ма­там в 1952 году (Хель­син­ки) де­бю­ти­ро­ва­ла во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния Люксембурга вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей от 4 до 6 лет, 6-лет­нее на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, 8-9-лет­нее сред­нее об­щее (клас­сический ли­цеи) и сред­нее профессиоанльно-тех­ническое (тех­нические ли­цеи) об­ра­зо­ва­ние. Су­ще­ст­ву­ют так­же до­пол­нительные шко­лы с 3-лет­ним кур­сом обу­че­ния на ба­зе на­чаль­ной шко­лы и профессиональные 2-4-лет­ние шко­лы, дей­ст­вую­щие на ба­зе на­чаль­ной или до­пол­нительной шко­лы. В 2006 году до­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем бы­ло ох­ва­че­но 84,7% де­тей, на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем - 96,7%, сред­ним - 83,3%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет - 100%. Главные ву­зы, на­учные уч­ре­ж­де­ния, му­зеи и биб­лио­те­ки на­хо­дят­ся в городе Люк­сем­бург. Дей­ст­ву­ют так­же: кон­сер­ва­то­рия в Эш-сюр- Аль­зете (1969), Национальный литературный центр в Мер­ше (1986); Му­зей В. Гю­го (1935) и Эт­но­ло­гический му­зей в Ви­ан­де­не; Му­зей Ар­денн­ско­го сра­же­ния (1970), Национальный му­зей ис­кусств (1983), Му­зей му­зы­ки в Виль­це; Национальный му­зей во­енной ис­то­рии в Ди­кир­хе (1984); Му­зей аб­бат­ст­ва (с 1987 года) и Му­зей древ­но­стей «Хи­хоф» (1984) в Эх­тер­на­хе; Му­зей генерала Пат­то­на (1995), Центр мас­со­вых ис­кусств (2000), Му­зей при­ро­ды в Эт­тельб­рю­ке; Му­зей ви­но­де­лия в Эне­не (2008); Национальный му­зей Со­про­тив­ле­ния в Эш-сюр-Аль­зете; Национальный гор­ный му­зей в Рюм­лан­же; Му­зей ма­ке­тов всех зам­ков Люксембурга, Кол­лек­ция ар­те­фак­тов вре­мён 2-й ми­ро­вой вой­ны, вы­став­ка фо­то­гра­фий Э. Стай­хе­на «Се­мей­ст­во че­ло­ве­ка» (вклю­че­на в спи­сок до­ку­мен­таль­ных кол­лек­ций ЮНЕСКО) - в Клер­во, и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В Люксембурге из­да­ют­ся 4 еже­днев­ные га­зе­ты на немецком, французском и люк­сем­бург­ском язы­ках об­щим ти­ра­жом свыше 135 тысяч экземпляров. Ста­рей­шей и круп­ней­шей еже­днев­ной га­зе­той, свя­зан­ной с Хри­сти­ан­ско-со­ци­аль­ной народной пар­ти­ей, яв­ля­ет­ся «Lu­xem­burger Wort» (вы­хо­дит с 1848 года; ти­раж свыше 82 тысяч экземпляров). Вто­рая по объ­ё­му ти­ра­жа - еже­днев­ная газета «Tageblatt», яв­ляю­щая­ся ор­га­ном проф­сою­зов Люксембурга, за­ни­ма­ет по­зи­ции, близ­кие к Люк­сем­бург­ской со­циа­ли­стической ра­бо­чей пар­тии (с 1912 года; 26 тысяч экземпляров). Ли­бе­раль­ная газета «Lëtze­buerger Journal» (с 1948; 13,5 тысяч экземпляров, еже­днев­но) свя­за­на с Де­мо­кра­тической пар­ти­ей; газета «Zei­tung vum Lëtzebuerger Vollek» - ор­ган Марк­си­ст­ской и ре­фор­ми­ст­ской ком­му­ни­стической пар­тии Люксембурга (с 1946 года; около 3 тысяч экземпляров). Круп­ней­шие еже­не­дель­ные га­зе­ты: ле­вая не­за­ви­си­мая «woxx» (с 1988 года) и «d’L ̈etzebuerger Land» (с 1954 года; около 3 тысяч экземпляров). Два еже­не­дель­ных жур­на­ла: «Télécran» (с 1978 года; свыше 41 тысячи экземпляров) и «Revue» (с 1945 года; около 25 тысяч экземпляров, на немецком языке). Из­да­ют­ся так­же несколько га­зет на французском языке: «Le Jeudi», «La Voix du Lu­xembourg», «Le Quotidien indé­pen­dant».

Ра­дио­ве­ща­ние с 1931 года; осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ча­ст­ной ком­па­ни­ей «Compagnie Lu­xem­bourgeoise de Télédiffusion» (CLT), со­здав­шей ра­дио­стан­цию «Radio Luxem­burg» (про­грам­мы на французском языке, с 1933 года так­же на английском языке) и имею­щей экс­клю­зив­ное пра­во на ра­дио- и те­ле­транс­ля­цию. В 1957 году соз­да­на не­мец­коя­зыч­ная ра­дио­стан­ция «RTL Radio». С начале 1990-х годов ра­бо­та­ют так­же ра­дио­стан­ции «Eldo­radio», «Radio ARA» и «Radio aktiv». Все­го дей­ст­ву­ют 2 национальных, 4 ре­гио­наль­ные и 20 ме­ст­ных ра­дио­стан­ций (2002).

Те­ле­ве­ща­ние с 1955 года, ве­лось CLT, ос­но­вав­шей те­ле­ка­нал «RTL Té­lévision» (на французском языке, с 1969 года так­же на люк­сем­бург­ском яз.). В 1991 году соз­дан те­ле­ви­зи­он­ный ка­нал «RTL Télé Lëtze­buerg», ве­щаю­щий на трёх язы­ках. В 2001 году на­чал ра­бо­ту ка­нал пар­ла­мент­ских из­вес­тий «Chamber TV», в 2003 году - ка­бель­ный ка­нал «.dok», в 2004 - «Den 2. RTL», ори­ен­ти­рую­щий­ся на дет­скую и юно­ше­скую ау­ди­то­рию, в 2006 - «Luxe TV».

Соб­ст­вен­но­го ин­фор­мационного агент­ст­ва Люксембург не име­ет.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

На тер­ри­то­рии Люксембурга со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки пер­во­быт­ной куль­ту­ры (доль­ме­ны, ке­ра­ми­ка), про­из­ве­де­ния искусства кель­тов (зо­ло­тые ук­ра­ше­ния, идо­лы), древ­них рим­лян (ба­рель­е­фы римского ал­та­ря в церк­ви в Бер­дор­фе; по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки I-III веков из Бер­тран­жа, Гре­вен­махе­ра, Лел­ли­га; мо­заи­ки в Эх­тер­на­хе, Мер­ше, Ди­кир­хе; из селения Вих­тен, ны­не в Национальном му­зее ис­то­рии и искусства, Люк­сем­бург). Сре­ди ос­тат­ков кельтской ар­хи­тек­ту­ры - руи­ны оп­пи­ду­ма на го­ре Ти­тель­берг близ Ро­дан­жа (ос­но­ван в начале I века до н. э.), кре­по­сти Але­бург близ Бо­фор­та; гал­ло- римской ар­хи­тек­ту­ры - руи­ны терм в Ди­кир­хе; санк­туа­рия близ Стен­се­ля; ту­му­луса в Билле (III век н. э.); во­енных ла­ге­рей и ба­шен в Хальс­дор­фе, Бер­тран­же и др.; вилл I-V веков в Эх­тер­на­хе, Нос­пель­те, Гёбланж, Мер­ше; театра в Далеме (IV век).

В VI-VII веке галло-римский санктуа­рий в Ди­кир­хе пе­ре­стро­ен в церковь Св. Лав­рен­тия. К эпо­хе Ка­ро­лин­гов пред­по­ло­жи­тель­но от­но­сит­ся крип­та бе­не­дик­тин­ско­го мо­на­сты­ря в Эх­тер­на­хе (ос­но­ван в 698 году ар­хи­епи­ско­пом Фриз­ским Вил­либ­рор­дом), ко­то­рый яв­лял­ся главным ху­дожественном цен­тром на тер­ри­то­рии Люксембурга в ран­не­сред­не­ве­ко­вый пе­ри­од. Здесь в скрип­то­рии вы­пол­ня­лись ми­ниа­тю­ры, от­ра­жав­шие в VIII-X веке влия­ние ирландской шко­лы («Еван­ге­лие Свя­то­го Вил­либ­рор­да», середина VIII века, Нациоанльная библиотека, Па­риж), а в конце X-XI веке - тра­ди­ций от­то­нов­ской шко­лы («Codex Aureus Ep­ter­na­censis», пред­по­ло­жи­тель­но 1030-е годы, с 1955 года - Национальный му­зей, Нюрн­берг; «Еван­ге­лие Ген­ри­ха III», бибилиотека Эс­ко­риа­ла, Ис­па­ния). В X-XI веке ис­пол­ня­лись и рез­ные ок­ла­ды Еван­ге­лий с пла­сти­на­ми из сло­но­вой кос­ти.

Пре­имущественно на се­ве­ре, на ска­ли­стых от­ро­гах Ар­денн, час­то в пе­ре­стро­ен­ном ви­де со­хра­ни­лись: средневековые зам­ки X-XV веков (Ви­ан­ден, Бур­шед, Бург­лин­стер, Ла­ро­шет, Клерво, Хо­лен­фельс; руины зам­ков Боф­ор, Узель­данж и др.), кре­по­сти (Пе­танж в Пет­тин­ге­не, XII век, и др.), городские сте­ны с баш­ня­ми (в Эх­тер­на­хе) и до­зор­ные баш­ни (в Гре­вен­махе­ре, XIII век; в Виандене; в Эш-сюр-Сюре, XV век). С X века строи­лись ро­ман­ские ка­пел­лы (ча­сов­ня Сен-Ми­шель в Люк­сем­бур­ге, 987, пе­ре­строе­на; 10-гран­ная ка­пел­ла зам­ка Ви­ан­ден, XII век; ка­пел­ла в Рос­пор­те, XIII век) и ба­зи­ли­ки (Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, X-XII век, и Свек Вил­либ­рор­да, 1017-1031, в Эх­тер­на­хе; цер­ковь с мо­за­ич­ным по­лом в Хо­зин­ге­не, XII век; цер­ковь в Ре­ми­хе, XII век, пе­ре­строе­на в 1817 году; Ус­пен­ская церковь в Гир­стерк­лау­се, XIII век) со скульп­тур­ным уб­ран­ст­вом (ал­тарь из Рос­пор­та, VIII век, по другой вер­сии - XII век, Национальный му­зей ис­то­рии и искусства, Люк­сем­бург), ко­ло­коль­ни (у церковь Св. Лав­рен­тия в Ди­кир­хе, XII век; церковь в Мюнсхаузене, 1250). Зна­чительный ин­те­рес пред­став­ля­ют древ­ние ароч­ные мос­ты (в Эш-сюр-Сюре и др.).

Го­тические церк­ви XIII - начале XVII века (Сен- Жан, Сен-Ми­шель в Люк­сем­бур­ге; три­ни­та­ри­ев в Ви­ан­де­не, XIII век; Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Виль­це, XV век; и др.) от­ли­ча­лись оби­ли­ем скульп­ту­ры в ин­терь­е­рах (та­бер­нак­ли в Арс­дор­фе, над­гро­бия в Ви­ан­де­не, Юнг­лин­сте­ре, ста­туи ма­донн и свя­тых в со­бо­ре Нотр-Дам в Люк­сем­бур­ге). В сти­ле Бра­бан­та соз­дан ал­тарь в Хель­цин­ге­не (1544). Сре­ди па­мят­ни­ков средневековой мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си: рос­пи­си в крип­те ба­зи­ли­ки Свек Вил­либ­рор­да в Эх­тер­на­хе (конец XI век), в церк­ви в Ли­ле­ре (XIV-XVII века), в церковь Св. Лав­рен­тия в Ди­кир­хе (XV век), в церковь Св. Вил­ли­брор­да в Риндшлей­де­не (XV-XVI века), в ча­совне Св. Марка в Лонгсдорфе (XVI век). На городской пло­ща­дях ус­та­нав­ли­ва­лись «кре­сты пра­во­су­дия» (сим­во­лы городских прав, юрис­пру­ден­ции и тор­гов­ли; в Эх­тер­на­хе, Ви­ан­де­не, Виль­це, 1502). Сре­ди па­мят­ни­ков го­ти­ки так­же Ра­ту­ша в Эх­тер­на­хе (XIII век, пе­ре­страи­ва­лась) и клу­атр аб­бат­ст­ва три­ни­та­ри­ев в Ви­ан­де­не (XIV век).

Во 2-й половине XVI века, несколько позд­нее, чем в со­сед­них стра­нах, по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние ре­нес­санс­ный стиль (бывшая Ра­ту­ша, ны­не Дво­рец ве­ли­ких гер­цо­гов, в Люк­сем­бур­ге, 1572-1573, пе­ре­стро­ен), а с начале XVII века - ба­рок­ко (пор­тал со­бо­ра Нотр- Дам в Люк­сем­бур­ге, 1613-1614, Д. Мюл­лер; францисканская церковь в Труавьерже, 1640). Бла­го­да­ря усо­вер­шен­ст­во­ва­ни­ям инженера С.Ле Пре­тра де Во­ба­на в 1685-1687 годы кре­пость г. Люк­сем­бург, за­ло­жен­ная в 963 году, ста­ла од­ной из круп­ней­ших в Ев­ро­пе. В XVII-XVIII веках пе­ре­страи­ва­ют­ся ста­рые (Эр­пель­данж, Пе­танж, Ви­ан­ден, Кёрих, Клер­во) и воз­во­дят­ся но­вые (Вит­ранж, Вильц, Ан­сем­бург, Бол­лен­дорф, но­вый за­мок в Бо­форе и др.) зам­ки.

В XVIII веке в сти­ле ба­рок­ко воз­во­дят­ся: аб­бат­ст­во в Эх­тер­на­хе (1727-1731), церковь Св. Пет­ра Ми­лан­ско­го в Виль­це (1728-1729), церк­ви в Кёрихе (1747-1748), Юзель­дан­же (1771) и Юнг­лин­сте­ре (1772-1774), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Мон­дорф-ле-Бе­не (1764-1766, архитектор П. Мунгенаст, рос­пи­си), дво­рец в Бе­ттам­бу­ре (1733-1734); па­виль­он в сти­ле ро­ко­ко в пар­ке Эх­тер­на­ха (1761-1765, архитектор П. Мун­ге­наст). Со­хра­ни­лись ба­роч­ные ал­та­ри в церк­вах в Юнг­лин­сте­ре (1634), в Ици­ге, Тру­авь­ер­же, Нотр-Дам в Виль­це (1743, мас­тер Н. Жак). В XVIII веке пе­ре­жи­ва­ло рас­цвет де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство (про­изводство ме­бе­ли, из­де­лий из ме­тал­ла, фа­ян­са - в 1766 году ос­но­ва­на ма­ну­фак­ту­ра в Сет-Фон­те­не), пред­став­лен­ное в т. ч. в Му­зее искусства и древ­них ре­мё­сел в зам­ке Виль­ца.

В 1-й половине XIX века в ар­хи­тек­ту­ре был рас­про­стра­нён клас­си­цизм (ротондальная церковь в Энене, 1826; Ра­ту­ша в Люк­сем­бур­ге, 1830-1838, архитектор Ж. Ре­мон; цер­ковь в Мер­ше, 1838; зда­ние су­да в Ди­кир­хе, 1850), ко 2-й половине XIX века ус­ту­пив­ший ме­сто эк­лек­тиз­му (Ра­ту­ша в Виль­це, 1880; за­строй­ка Аве­ню-де-ла-Ли­бер­те в Люк­сем­бур­ге). В фор­мах нео­ро­ман­ско­го сти­ля по­строе­ны замок великих герцогов в Кольмар-Берге (1907-1911), бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во Свя­тых Мав­ри­кия и Мав­ра (1909-1912, нидерландский архитектор Ж. Кломп) и при­ход­ская цер­ковь в Клер­во (1911), в сти­ле нео­го­ти­ки - церковь Св. Лав­рен­тия в Ди­кир­хе (1867-1868), монастырь Сен-Сак­ре­ман в Пеп­пан­же (1883), церковь Св. Мартина в Дюделанже (1894-1897, архитекторы П. и А. Кемпы), хра­мы в Эш-сюр-Аль­зете, Бо­фо­ре и др. Под влия­ни­ем ар­хи­тек­ту­ры со­сед­них стран и на вол­не ин­тен­сив­но­го рос­та промышленности на юге Люксембурга в конце XIX - начале XX века раз­ви­ва­лось ин­ду­ст­ри­аль­ное и жи­лое строи­тель­ст­во (ра­бо­чие по­сёл­ки в Эш-сюр-Аль­зете, Дю­де­лан­же и др.), в т. ч. в стиле модерн.

В середине XX - начале XXI века воз­во­дят­ся но­вые городские квар­та­лы (район Ев­роп. центр в городе Люк­сем­бург, 1966), монументы в честь героев 2-й мировой войны (Национальный монумент всеобщей забастовке 1942 в Вильце, 1956), цер­ков­ные (санк­туа­рий Нотр-Дам- де-Фа­ти­ма в Виль­це, 1949-1952), жи­лые (дом Дик­кес в Бри­де­ле, 1974-1975, архитектор Р. Крие) и об­щественные по­строй­ки (ком­п­лекс выс­шей шко­лы в Эх­тер­на­хе, 1970, Л. Крие; зда­ние Му­зея современного искусства им. ве­ли­ко­го гер­цо­га Жа­на в Люк­сем­бур­ге, 2006, архитектор И. М. Пей).

Изо­бра­зит. искусство Люксембурга XIX - начала XX века раз­ви­ва­лось в основные под французским воз­дей­ст­ви­ем (порт­ре­ты Ж. Б. Фре­зе; им­прес­сио­ни­сские ак­ва­ре­ли пей­за­жи­ста и архитектор С. Вай­са; ро­ман­тические пей­за­жи Н. Лье, М. Кир­ша; твор­че­ст­во Ж. П. Лам­бо­ре и Ж. П. Бе­киу­са), ко­то­рое про­дол­жа­ло до­ми­ни­ро­вать и в середине XX века (В. Кес­се­лер, Ж. Пробст, М. Хоф­ман, Ф. Гил­лен и др.). По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны про­яви­лось так­же влия­ние немецкого экс­прес­сио­низ­ма (ху­дож­ни­ки Н. Клопп, Ж. Ша­ак), за­тем французского фо­виз­ма. Под влия­ни­ем М. де Вла­мин­ка, немецких и бельгийских экс­прес­сио­ни­стов в 1920-1930-е годы ра­бо­тал художник Ж. Кут­тер, один из ос­но­ва­те­лей люк­сем­бург­ской шко­лы жи­во­пи­си, кар­ти­ны ко­то­ро­го от­ли­ча­ют­ся ин­тен­сив­но­стью кра­сок (цикл «Кло­уны», 1936-1937). Тен­ден­ции аб­ст­ракционизма раз­ра­ба­ты­ва­лись в скульп­ту­рах Л. Вер­ко­лье. В 1970-х годах вы­дви­ну­лись ху­дож­ни­ки Р. Бер­те­мес, Б. Хай­арт, в конце 1980-х годов - мо­ло­дые ху­дож­ни­ки П. Лип­перт, Р. Брен­ди. В об­лас­ти мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры, порт­ре­та, ме­да­ли во 2-й половине XX века ра­бо­та­ет Ш. Эн­гельс.

Му­зы­ка

Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: клас­сической му­зы­ки - в Эх­тер­на­хе (с 1975 года) и в зам­ке Бург­лин­стер (с 1982 года); лёг­кой му­зы­ки - «Printemps Musical» (с 1983) и «New Orleans meets Luxembourg» (с 2006); не­де­ли те­ат­ра - в Эш-сюр-Сюре и Виль­це. Раз­ви­ты тра­ди­ции лю­би­тель­ско­го му­зи­ци­ро­ва­ния; про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли народной му­зы­ки и тан­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)