ЛЮКСЕМБУРГ
ЛЮКСЕМБУРГ, Великое герцогство Люксембург - государство в Западной Европе.
Великое герцогство Люксембург (люксембургское Groussherzogtum Lёtzebuerg, францерковь Grand-Duché de Luxembourg, нем. Großherzogtum Luxemburg).
Общие сведения
Люксембург - государство в Западной Европе. Граничит на северо-западе с Бельгией, на востоке - с Германией, на юге - с Францией (общая длина границ 356 км). Площадь 2586 км2 (максимальная протяжённость с севера на юг 82 км, с запада на восток 57 км). Население 502,1 тысяч человек (2010). Столица - Люксембург. Официальные языки - люксембургский (имеет статус национального), французский и немецкий. Денежная единица - евро. Административно-территориальное деление - 3 округа (включают 12 кантонов).
Люксембург - член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), СЕ (1949), НАТО (1949), ОБСЕ (1973), ЕС (1993; в 1958-1967 ЕЭС, в 1967-1992 Европейское сообщество), Евратом (1958), ВТО (1995).
Государственный строй
Люксембург - унитарное государство. Конституция принята 17.10.1868 года. Форма правления - конституционная монархия.
Глава государства - великий герцог. Корона Великого герцогства Люксембургской передаётся по наследству между представителями Нассауской династии. В соответствии с Конституцией великий герцог представляет государство во внешних сношениях, утверждает и обнародует законы, имеет право законодательной инициативы, назначает высших должностных лиц и др. Распоряжения великого герцога подлежат контрасигнации членом правительства.
При главе государства действует Государственный совет - консультативный орган, который даёт заключения по законопроектам и др. Состоит из 21 советника, которые назначаются главой государства по предложению правительства и Палаты депутатов.
Законодательную власть осуществляет парламент (Палата депутатов). Состоит из 60 депутатов, избираемых на 5 лет путём прямых выборов по пропорциональной системе. Великий герцог может распустить Палату депутатов.
Орган исполнительной власти - правительство великого герцога (не менее 3 членов во главе с премьер-министром, назначаемых и увольняемых великим герцогом).
В Люксембурге существует многопартийная политическая система. Ведущие политические партии - Христианско-социальная партия, Люксембургская социалистическая рабочая партия, Демократическая партия, Зелёные, Альтернативная демократическо-реформаторская партия, левоцентристское движение «Левые».
Природа
На большей части территории распространены возвышенные (высота 250-400 м) куэстовые равнины, являющиеся северо-восточным продолжением Парижского бассейна (Гутланд). В северной части страны (Эслинг) расположены горы Арденны с расчленённым низкогорным рельефом высотой до 558 м (гора Бургплац - высшая точка Люксембурга). В тектоническом отношении территория находится в области герцинской складчатости Западной Европы. Складчатый комплекс выступает на поверхность в пределах Арденнского массива; включает девонские глинистые и кристаллические сланцы, метапесчаники и кварциты, залегающие на каледонском основании. На остальной территории палеозойские складчатые образования перекрыты маломощным чехлом мезозойских мелководно-морских отложений ответвления Англо-Французского (Парижского) осадочного бассейна - триасовыми песчаниками и доломитами с прослоями гипса, нижне- и среднеюрскими песчаниками, известняками, мергелями, железистыми породами. Имеются месторождения осадочных железных руд, цементного сырья, гипса, доломита, природных строительных материалов (пески, гравий).
Климат умеренный, переходный от морского к континентальному, с мягкой зимой и прохладным летом. Средние температуры января 0-2 °C, июля 17 °C. Среднегодовое количество осадков от 700 мм на юге до 1000 мм на севере страны. Характерна густая и разветвлённая речная сеть. Реки принадлежат главным образом бассейну реки Мозель, протекающей вдоль юго-восточной границы Люксембурга, и её основных притоков (Сюр и Ур). На реке Сюр создано водохранилище От-Сюр (площадь 3,8 км2). Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 3 км3, водообеспеченность - 6926 м3/чел. в год. Ежегодный водозабор 0,06 км3 в год, из них 45% воды потребляют промышленные предприятия, 42% используется на коммунально-бытовое водоснабжение, 13% - на нужды сельского хозяйства.
В почвенном покрове преобладают бурозёмы и дерново-подзолистые почвы. Леса занимают около 1/3 территории Люксембурга Наибольшей лесистостью (55%) отличается северная часть страны, где преобладают хвойные породы (ель, сосна). В южной части распространены леса преимущественно из бука и дуба. Много вересковых пустошей и торфяных болот. В составе фауны 55 видов млекопитающих, 136 - гнездящихся птиц, 9 - пресмыкающихся, 16 - земноводных, 7 - пресноводных рыб. Охраняемые природные территории занимают 17% площади страны; территория природного парка Верхний Сюр отнесена к водно-болотным угодьям международного значения.
Население
Коренные люксембуржцы составляют 56% населения (2009), 44% - иммигранты и их потомки (один из самых высоких показателей среди европейских государств). Большая часть (около 90%) - выходцы из стран ЕС; наиболее многочисленны группы португальцев (16,2% населения Люксембурга), французов (5,8%), итальянцев (3,9%), бельгийцев (3,4%), немцев (2,4%), англичан (около. 1,1%) и голландцев (около 0,8%).
В XX веке численность населения Люксембурга увеличилась более чем вдвое (200 тысяч человек в 1900 году; 291 тысяч человек в 1947 году; 365 тысяч человек в 1981; 440 тысяч человек в 2001). Общий прирост населения происходит главным образом за счёт иммиграции (в 1981-2001 годы миграционный прирост населения в 3 раза превышал естественный прирост). Рождаемость 11,8 на 1000 жителей (в т. ч. в семьях коренных люксембуржцев 9,1, иммигрантов и их потомков 14,6; 2007), смертность 8,4 на 1000 жителей (2008). Показатель фертильности 1,6 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность 4,56 на 1000 живорождённых. Сальдо внешних миграций устойчиво положительное (8,44 на 1000 человек, 2009).
Одна из демографических проблем - старение населения (средний возраст 38,9 года, 2009). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 18,2%, лиц трудоспособного возраста 67,8%, лиц 65 лет и старше 14% (2008). В среднем на 100 женщин приходится 98 мужчин. Средняя продолжительность жизни 80,1 года (женщины - 82,7, мужчины - 77,6; 2005-2007).
Средняя плотность населения 194 чел./км2 (2010). Наиболее плотно заселена южная часть страны (средняя плотность населения, проживающего в пределах округа Люксембург, около 258 чел./км2). Городское население 82,3% (2008; 69,6% в 1960). Крупнейший город - Люксембург (90,8 тысяч человек, 2010); другие крупные города (тысяч человек): Эш-сюр- Альзет (30,1), Дифферданж (21,5), Дюделанж (18,5), Петанж (15,6).
Всего в экономике Люксембурга занято 332,5 тысяч человек (2007, в т. ч. около 40% ежедневно приезжают на работу из приграничных районов соседних стран), из них в сельском и лесном хозяйстве - 1,4%, промышленности - 10,7%, строительстве - 10,6%, сфере услуг - 77,3% (в т. ч. торговля - 25,6%, деловые услуги, операции с недвижимостью, арендой и др. - 21,9%, финансовый сектор - 12,1%, здравоохранение и социальное обеспечение - 7,4%). Уровень безработицы 13,2% (2010).
Религия
По различным оценкам (2005-2008), от 85 до 90% населения Люксембурга - католики; от 1 до 10% - протестанты (преимущественно лютеране и кальвинисты); от 0,2 до 1,5% - мусульмане; от 0,1 до 1,2% - православные. Представители других конфессий малочисленны.
Действует 1 епархия Римско-католической церкви. Православные приходы находятся в юрисдикции Русской православной церкви за границей (1 приход с 1928 года), Константинопольской православной церкви, Сербской православной церкви и Румынской православной церкви. Крупнейшие протестантские организации - Протестантская церковь Люксембурга (основана в 1894 году) и Протестантская реформированная церковь Люксембурга (1982).
Исторический очерк
В I-м тысячелетие до н. э. территорию современного Люксембург населяли кельты. В I веке до н. э. она была завоёвана римлянами и вошла в состав провинции Белгика-Прима (Belgika Prima). В III-IV веках н. э. подвергалась набегам германских племён. С конца V века во Франкском государстве. В 963 году Люксембург стал частью одноименного графства в составе Священной Римской империи, отошедшего в 1136 году во владение графа Намюрского, в 1214 году - графа Лимбургского. В 1308 году владетель Люксембурга избран германским королём (с 1312 года император Священной Рим. империи) под именем Генриха VII Люксембургского, став первым императором из династии Люксембургов. В 1354 году император Карл IV преобразовал Люксембург в герцогство, вошедшее в 1431 году (окончательно в 1443 году) в состав Бургундского герцогства. После раздела последнего Люксембург в 1477 (окончательно в 1482 году) отошёл во владение Габсбургов, с 1555 года - их испанской ветви, став первой из 17 провинций Испанских Нидерландов. После Нидерландской революции XVI века Люксембург остался в составе Испанских. Нидерландов. В ходе испано- французской войны 1635-1659 годов (см. в статье Тридцатилетняя война 1618-1848) Франция оккупировала часть Люксембурга (Тьонвиль, Монмеди). Эти территории были закреплены за ней Пиренейским мирным договором 1659 года. В 1684-1897 годы весь Люксембург оккупировали войска французского короля Людовика XIV. В результате войны за Испанское наследство перешёл под власть австрийских Габсбургов (1714). В 1794 году оккупирован французскими войсками и присоединён к Франции как департамент Форе (1795). По решению Венского конгресса 1814-1815 годов Люксембург приобрёл статус Великого герцогства, объединённого личной унией с Нидерландским королевством 1815-1830 годов, и вошёл в состав Германского союза 1815-1866 годов. В результате Бельгийской революции 1830 года франкоязычная западная часть Люксембурга отошла к Бельгии, образовав провинцию Люксембург. Этот раздел закреплён в 1839 году Лондонским договором, который окончательно установил современные границы Люксембурга, признанные и Нидерландами. Великие державы рассматривали герцогство как независимое от Нидерландов государство. В результате волнений в Люксембурге в 1841 году правительство Нидерландов провозгласило независимость Люксембурга при сохранении личной унии, в том же году нидерландский король Вильгельм II даровал Люксембургу конституцию. В 1842 году Люксембург вошёл в Германский таможенный союз под эгидой Пруссии. В 1840-х годах на территории Люксембурга (вблизи города Эш) открыто месторождение железной руды, что дало толчок развитию металлургической промышленности. В 1845 году проведена первая железная дорога. В 1848 году в условиях нарастания революционного движения в Европе в конституцию были внесены поправки, несколько ограничивавшие власть монарха. В 1856 году по настоянию Вильгельма III конституция была вновь изменена, права парламента сильно урезаны. После распада Германского союза в 1866 году начался т. н. люксембургский кризис, связанный с попыткой Вильгельма III продать свои права на герцогство за 5 млн. флоринов французскому императору Наполеону III, что вызвало острый конфликт между Францией и Пруссией. Для его урегулирования в 1867 году была созвана конференция великих держав, на которой подписан Лондонский договор 1867 года, признавший Люксембург постоянно нейтральным государством, что гарантировалось Россией, Великобританией, Австро-Венгрией, Пруссией и Францией. В 1868 году принята новая конституция Люксембурга. После смерти Вильгельма III, не имевшего наследников мужского пола, личная уния Люксембурга с Нидерландами распалась. Престол перешёл к герцогу Адольфу из Нассауской династии.
С 1870-х годов в Люксембурге начала развиваться крупная промышленность, главным образом металлургическая (в городах Эш, Дифферданж, Дюделанж и др.), ставшая важной составной частью промышленного района Саар - Лотарингия - Люксембург. В январе 1891 года установлены дипломатические отношения между Люксембургом и Российской империей. В 1902 году возникла Люксембургская социалистическая рабочая партия (ЛСРП), ставшая в 1916 году членом Интернационала 2-го и остающаяся в начале XXI века одной из ведущих партий Люксембурга. В 1905-1910 годы прошёл ряд забастовок, участники которых требовали изменения социального законодательства, что способствовало созданию в 1916 году профсоюзов. В 1912 году отменён салический закон наследования, великой герцогиней стала Мария-Аделаида (1912-1919).
Во время 1-й мировой войны нейтралитет Люксембурга был нарушен, герцогство оккупировано германскими войсками (1914-1918). Лояльность великой герцогини Люксембургской к Германии вызвала широкое общественное движение, участники которого требовали отречения Марии-Аделаиды от престола и проведения демократических реформ. В 1919 году Мария- Аделаида передала управление страной сестре Шарлотте (правила до 1964 года). Версальский мирный договор 1919 года отменил таможенную унию Люксембурга с Германией. В 1919 году в Люксембурге прошёл референдум, на котором большинство населения высказалось за сохранение монархии и заключение экономического союза с Францией, от которого, однако, Франция отказалась. В 1919 году Люксембург объявлен конституционной монархией, приняты поправки к конституции 1868 года, введено всеобщее избирательное право и пропорциональная избирательная система. В 1920 году Люксембург стал членом Лиги Наций. В 1921 году между Люксембургом и Бельгией подписано соглашение о создании Бельгийско-люксембургского экономического союза (БЛЭС). Позднее в качестве валюты БЛЭС принят бельгийский франк, при сохранении ограниченного выпуска люксембургского франка. 26.8.1935 года установлены дипломатические отношения между Люксембургом и СССР.
Во время 2-й мировой войны, в мае 1940 года, территория Люксембурга вновь была оккупирована германскими войсками. Великая герцогиня Шарлотта и правительство эмигрировали во Францию, а после капитуляции последней сформировали правительство Люксембурга в изгнании, резиденции которого находились в Лондоне и Монреале. На территории Люксембурга развернулось Движение Сопротивления, наиболее активными участниками которого были члены Коммунистической партии Люксембурга (КПЛ; основана в 1921 году). В ответ на попытки германских властей присоединить Люксембург к Германии и ввести в стране всеобщую воинскую повинность в Люксембурге в конце августа - начале сентября 1942 года прошла общенациональная забастовка, парализовавшая экономическую жизнь страны. Германия была вынуждена отказаться от планов аннексии Люксембурга. В 1943 году правительство Люксембурга подписало валютную, а в 1944 году также таможенную конвенцию с Бельгией и Нидерландами. В сентябре 1944 года англо-американские войска освободили Люксембург, 23 сентября правительство вернулось на родину. Северные районы Люксембурга были вновь захвачены германскими войсками в ходе Арденнской операции 1944-1945 годов и окончательно освобождены в феврале 1945 года.
В 1945 году Люксембург стал членом ООН. В 1945-1947 годы в правительство Люксембурга входили представители КПЛ, в 1947 году сформировано новое правительство без их участия. В 1948 году из конституции Люксембурга изъята статья о постоянном нейтралитете, правительство Люксембурга взяло курс на интеграцию страны в систему западно-европейской и атлантического экономического, политического и военного союзов. В 1948 году Люксембург подписал с Бельгией, Великобританией, Нидерландами и Францией Брюссельский пакт, заложивший основы западно- европейской интеграции. В 1949 году Люксембург стал членом НАТО. В 1951 году Люксембург, ведущую роль в экономике которого играла сталелитейная промышленность, стал одним из инициаторов создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В 1955 году парламент Люксембурга одобрил Парижские соглашения 1954 года, в соответствии с которыми Люксембург присоединился к Западноевропейскому союзу. В 1958 году вступил в Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и в Европейское экономическое сообщество. В 1958 году Люксембург, Бельгия и Нидерланды подписали договор об учреждении Бенилюкса (вступил в силу в 1960 году). В 1950-1960-х годах быстро росли объёмы промышленного производства в сталелитейной и металлургической промышленности. В 1990 году Люксембург подписал Шенгенское соглашение, в 2002 году в Люксембурге в обращение введена общеевропейская валюта. В 1992 году Люксембург подписал Маастрихтский договор и стал одним из государств - основателей Европейского союза (ЕС). Столица Люксембург является местом заседаний Совета министров ЕС в апреле, июне и октябре, а также штаб-квартирой Суда ЕС, Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и Европейской счётной палаты.
С 1919 года ведущей политической партией в Люксембурге является Христианско-социальная народная партия (ХСНР; Chrëschtlech Sozial Vollekspartei, CSV; францерковь Parti chrétien social, PCS); за исключением 1974-1979 годов, она входила во все правительства страны. С 1995 года правительство Люксембурга возглавляет член ХСНР Ж. К. Юнкер. После выборов 2004 года ХСНР сформировала коалиционное правительство с ЛСРП, Юнкер остался на посту премьер-министра. После отречения великого герцога Жана (1964-2000) престол занял его сын Анри (с 2000 года).
В конце 1960-х годов активизировались контакты между Люксембургом и СССР. В 1969 году между двумя странами подписано Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В 1970-1990-х годах заключён ещё ряд двусторонних соглашений. В мае 2007 года с официальным визитом Люксембург посетил В. В. Путин. Во время этого визита подписаны соглашения между «Газпромом» и компанией «Soteg S. A.» о создании совместного предприятия по строительству теплоэлектростанции; между Новолипецким металлургическим комбинатом и компанией «Paul Wurth S. A.» о поставках сталелитейного оборудования; между Ассоциацией российских банков и Ассоциацией банков Люксембурга.
Хозяйство
Люксембург - высокоразвитое государство. Объём ВВП 40,81 млрд. долл. [по паритету покупательной способности, в расчёте на душу населения 81,8 тысяч долларов (один из самых высоких показателей в мире; 2010, оценка)]. По объёму ВВП на душу населения Люксембург значительно превосходит остальные государства ЕС (65,4 тысяч евро в 2006, в текущих ценах; ср. показатель для 27 государств ЕС 23,5 тысяч евро). Индекс человеческого развития 0,964 (2007; 11-е место среди 182 стран мира).
До середины XX века основой экономики была чёрная металлургия. С 1960-х годов осуществлялся планомерный отход от традиционной специализации, проводилась политика экономической диверсификации, поощрения мелких и средних предприятий, развития инфраструктуры в сфере услуг, в т. ч. туристической. С 1980-х годов ведущее место в экономике принадлежит финансовому сектору (налоги с финансовых структур составляют около 1/3 доходов государственного бюджета, середина 2000-х гг.).
В структуре ВВП на сферу услуг приходится 86% (один из самых высоких показателей в мире), промышленность - 13,6%, сельское и лесное хозяйство - 0,4% (2007). Финансовый кризис 2008 замедлил рост люксембургской экономики. Прирост ВВП 3,2% (2010; 4,5% в 2004; 6,1% в 2006).
Промышленность Люксембурга зависит от импорта энергоносителей (главным образом природного газа; импорт газа диверсифицирован) и электроэнергии (в основном из Германии). Производство электроэнергии 3 млрд. кВт· ч, потребление 6,75 млрд. кВт·ч (2007; соответственно около 1 млрд. кВт· ч и 4,8 млрд. кВт·ч в 2000). Крупнейшая в стране ТЭС - в районе города Эш-сюр-Альзет (пущена в 2001 году, мощность 350 МВт; потребляет около 30% импортируемого газа). Небольшие ГЭС действуют на реках Мозель и Сюр.
В обрабатывающей промышленности характерна узкоотраслевая специализация; значительная часть продукции экспортируется. Чёрная металлургия, несмотря на резкое сокращение объёмов производства (почти вдвое за 1950-2001), остаётся наиболее развитой отраслью (около 40% общего объёма индустриального производства и свыше 30% стоимости товарного экспорта). Собственная добыча железной руды прекращена в 1997 году; в начале XXI века выплавка передельной стали базируется на импортном сырье (металлолом поставляется главным образом из Франции). Производство стали (в основном в электропечах) 2,58 млн. т, стального проката (преимущественно листового) 2,65 млн. т (2008). Главный работодатель - концерн ARBED (основан в 1911 году; крупнейший в стране; с 2006 года в составе корпорации «ArcelorMittal», штаб-квартира которой находится в городе Люксембург; производственные мощности - в Дифферданже, Дюделанже, Эш-Бельвале, Шифланже), обеспечивает до 90% производимой продукции. «Cerametal Group» (предприятие в г. Мамер) специализируется на производстве стальных заготовок, в т. ч. методом порошковой металлургии.
Второе важнейшее экспортное производство - различные комплектующие (детали, узлы и агрегаты), в т. ч. для ведущих европейских автозаводов Германии, Франции и Великобритании и сборочных предприятий Бельгии и Нидерландов (действуют около 30 компаний). На производство этой продукции во многом ориентированы металлургия, химическая, электротехническая, стекольная и электронная промышленность. Основная продукция химической промышленности (быстро развивается с 1980-х годов на базе иностранных, главным образом американских, инвестиций) - изделия из резины и пластмасс. Ведущие производители - «Goodyear Luxembourg Tires S. A.» (резинотехнические изделия для автомобилей, шины и др.; завод близ города Кольмар-Берг), «DuPont de Nemours (Luxembourg) S. a. r. l.» (пластмассы и изделия из них, полиэтиленовая и полиамидная плёнка, эластомеры и др.), «Tarkett Sommer Luxembourg S. A.» (виниловые покрытия, звукоизоляционные и декоративные материалы, в т. ч. для автомобильной промышленности). В Люксембрге - заводы компании «Guardian», одного из крупнейших в мире производителей автомобильного стекла (в городах Башараж, Дюделанж, Гревенмахер; выпускают также листовое стекло со специальным покрытием, закалённое стекло, зеркала и др.). Производство систем безопасности, включая различные датчики («IEE S. A.», основан в 1989 году), кондиционирования и охлаждения воздуха, термостатов, аккумуляторов, систем впрыска топлива и многое другое.
Для внутреннего потребления с середины 1980-х годов на базе местного сырья (доломитов, известняка и др.) развивается производство стройматериалов. Основные производители: «Groupe Ciments Luxembourgeois» (цемент), «Chaux de Contern S. A.» (строительные материалы), «Kronospan Sanem Ltd. et Cie» (с 1995 годов; деревянные, ламинированные панели и др.), «Betons Feidt S. a. r. l.» (бетон). Традиционно развито производство столового фарфора («Villeroy & Boch»). Среди других заметных производителей - компания «Rubbermaid» (с 1994 года, игрушки из пластмассы), «Avery Dennison Luxembourg S. A.» (с 1990 года, клейкие этикетки и пр.). Пивоваренный завод «La Brasserie Mousel-Diekirch S. A.» (с 2005 года входит в группу «InBev»; 200 тысяч гл пива в 2004 году).
Сельское хозяйство.
В начале XXI века продолжается процесс концентрации производства и укрупнения хозяйств. В 2009 году насчитывалось 2,24 тысяч ферм (3,8 тысяч в 1990 году; 2,7 тысяч в 2000), средняя площадь фермы 64,9 га (2007; 38,4 га в 1990 году; 53,2 га в 2000). Большая часть хозяйств - смешанного типа (животноводческо-растениеводческие). Площадь сельскохозяйственных угодий 130,76 тысяч га (2009), в т. ч. луга - 45,3%, пастбища - 6,7%, под зерновыми культурами занято 21,8%, кормовыми травами - 17,7%, другими культурами - 7,1%, виноградниками - 1%.
Основа сельскохозяйственного производства- животноводство (даёт свыше 3/4 объёма сельскохозяйственного производства). Ведущая отрасль - молочное скотоводство (около 45% стоимости аграрной продукции); развиты также мясное скотоводство и свиноводство. Поголовье (тысяч голов, 2009): крупный рогатый скот 196,5, свиньи 80,2, овцы 8,82, лошади 4,56. Производство (тысяч т, 2009): молока 283,9 [частично перерабатывается в сыр (около 3,5 тысяч т в год) и масло (около 3 тысяч т); крупнейшая компания - «Luxlait»], мяса 28,2.
Растениеводство имеет вспомогательное значение (около 20% стоимости сельскохозяйственной продукции), ориентировано на производство зерновых и кормов для животноводства. Основные массивы обрабатываемых земель (всего около 1/4 территории) сконцентрированы на севере и востоке Люксембурга. Выращивают картофель, пшеницу, овёс, ячмень, рожь и клевер (на семена). Урожайность сельскохозяйственных культур ниже, чем в Бельгии и Нидерландах. Сбор (тысяч т, 2009): зерновые 97,8, картофель 20,0, кукуруза 219,9, другие кормовые культуры 109,1. Люксембург импортирует продовольственное и некоторые виды фуражного зерна. В долине реки Мозель традиционно развито виноградарство (под виноградниками занято около 1,0 тыс. га). Люксембург известен производством качественных белых вин (135 тысяч гл в 2009/2010 году); около половины продукции экспортируется. Леса занимают 89,8 тысяч га; ежегодные заготовки древесины около 250 тысяч м3 (середины 2000-х гг.). Люксембург импортирует пиломатериалы (867 тысяч м3, 2007).
Сфера услуг.
Ведущий сектор экономики. Основные отрасли - банковско-финансовая деятельность, связь и телекоммуникации, услуги транспорта и логистики, торговля, туристический бизнес.
Активному развитию финансовых услуг способствовали благоприятные налоговое законодательство и политика в отношении холдинговых компаний, инвестиционных фондов, гарантия соблюдения тайны вкладов и многое другое. Среди преимуществ банковской системы страны - широкий спектр финансовых услуг, высокий уровень квалификации финансистов и юристов, обеспечение конфиденциальности информации о клиентах. По суммарному объёму банковских активов Люксембург входит в десятку крупнейших мировых финансовых центров. В Люксембурге зарегистрированы 149 банков (2009), большинство из которых ориентировано на иностраннных клиентов и активно ведёт операции на международного рынках. К концу 2000-х годов из-за ряда банковских поглощений и слияний и других факторов сокращается количество зарегистрированных в стране банков (177 в 1990; 169 в 2003). До конца 1980-х годов банковский сектор специализировался на оказании услуг преимущественно частным лицам; с 1990-х годов активно наращивается присутствие инвестиционных фондов. Важное значение имеет страховая деятельность; в Люксембурге действуют филиалы и дочерние подразделения 96 крупных страховых компаний (2008). Люксембург играет важную роль в европейском теле- и радиовещании. Компания «SES Astra» - мировой лидер среди операторов телекоммуникационных спутников; «RTL Group» (штаб-квартира в Кирхберге) - ведущая европейская коммерческая телекорпорация. Ежегодно Люксембург посещают около 200 тысяч иностранных туристов; доходы составили около 2,9 млрд. евро (2006). Страна располагает развитой сетью гостиниц и предприятий общественного питания.
Транспорт.
Люксембург - важный транзитный транспортный узел Европы; основные направление грузоперевозок - с запада на восток (через Германию в страны Скандинавии). В 2008 году объём транзитных перевозок составил 8 млн. т6 км, внутренних - 0,59 млн. т·км. Основные объём грузоперевозок осуществляется автотранспортом. Общая протяжённость автодорог около 2,9 тысяч км (в т. ч. высокоскоростные шоссе 152 км; 2010). Длина железных дорог 275 км (2009). Железные дороги находятся в ведении государства, управляющая компания - SNCFL (Национальное общество люксембургских железных дорог). В 2007 году Люксембург присоединён к скоростной французской железнодорожной сети «TGV Est». Судоходство по реке Мозель; главный порт - Мертерт (между населёнными пунктами Мертерт и Гревенмахер; грузооборот около 0,7 млн. т в 2009). Воздушный транспорт играет заметную роль в осуществлении грузоперевозоколо Люксембурга - международный узел фрахтования воздушных судов. В международном аэропорту Финдель расположены головной офис, ангары и складские помещения авиакомпаний «Luxair» (пассажироперевозки) и «Cargolux Airlines International S. A.» («Cargolux»; авиаперевозки грузов, услуги по хранению грузов на таможенных складах).
Внешняя торговля. Товарный экспорт по стоимости (11,94 млрд. евро, 2008), как правило, в 1,5 раза меньше импорта (17,29 млрд. евро). В структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них, машины и оборудование, пластмассы и полимеры, транспортные средства, текстиль и текстильные изделия. Импортируются машины, оборудование и транспортные средства, металлы и металлоизделия, химические продукты, потребительские товары и продовольствие, изделия из древесины, бумага и др. Торговые связи Люксембурга ориентированы на государства Европы (около 91% товарооборота, в т. ч. более 88% приходится на страны ЕС). Главные торговые партнёры Люксембурга: Германия (27,2% экспорта и 29,5% импорта), Бельгия (соответственно 12,5% и 33,8%), Франция (16,9% и 11,7%), Нидерланды (5,5% и 6,2%), Италия (5,4% и 2,2%) и Великобритания (4,7% и 1,7%).
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Люксембурга насчитывают 900 человек (2008) и состоят из Сухопутных войск (СВ), кроме того, имеются военизированные формирования - жандармерия (612 человек). Военный годовой бюджет 375 млн. долл. (2007).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - великий герцог, осуществляющий руководство через Министерство ВС и штаб армии.
В боевой состав СВ входят 1 лёгкий пехотный батальон, 2 разведывательные роты (одна выделена в состав бельгийской дивизии, входящей в Еврокорпус, вторая - в состав сил быстрого развёртывания НАТО) и учебная рота. На вооружении СВ находятся 6 миномётов, ПУ ПТУР и безоткатные артилерийские орудия. ВВС нет, однако в составе ВС находится авиационная эскадрилья самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (17 самолётов Е-3А AWACS и 3 транспортных самолёта Боинг-707).
Комплектование ВС осуществляется на добровольной основе. Мобилизационные ресурсы 115,7 тысяч чел., в т. ч. годных к военной службе 95,1 тысяч человек. На территории герцогства находятся склады боеприпасов, военной техники и материально-технических средств для обеспечения войск США и НАТО.
Здравоохранение
В Люксембурге на 100 тысяч житетей приходится 270 врачей, 960 лиц среди медицинского персонала и акушерок, 80 стоматологов (2005). Общие расходы на здравоохранение составляют 7,2% ВВП (бюджетно-страховое финансирование - 90,7%, частный сектор - 9,3%) (2006). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Кодекс здравоохранения (1971, 2007), Кодекс этики профессии врача и стоматолога (2005); законы - о больничных учреждениях (1998), о медицинском колледже (1999); постановления великого герцога - о профессии медицинской сестры (1998), о национальном плане развития больничной помощи (2001). Система здравоохранения строится на основе свободного выбора пациентом поставщика медицинской помощи, обязательного медицинского страхования (полностью оплачиваются амбулаторная и больничная помощь, лекарства), фиксированных тарифов. Министерство здравоохранения отвечает за службы профилактики (в основные негосударственные) и больничный сектор, за лечебную помощь (в основные частная практика) разделяет ответственность с Министерством социальной защиты, в ведении которого находится также медицинское страхование. Основные причины смерти: ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, болезни лёгких (2006). Бальнеологический курорт Мондорф-ле-Бен.
Спорт
Олимпийский и спортивный комитет Люксембурга создан и признан МОК в 1912 году. В 1946-1998 годы членом МОК был великий герцог Жан. С 1912 года (Стокгольм) спортсмены участвуют в Олимпийских играх и с 1928 года (Санкт-Мориц) - в Олимпийских зимних играх. Первую в истории Люксембурга олимпийскую медаль завоевал штангист тяжёлой весовой категории Ж. Альзин, который занял 2-е место в Антверпене (1920). На Олимпийских играх в Хельсинки (1952) легкоатлет Ж. Бартель, победив на дистанции 1500 м, стал первым олимпийским чемпионом в истории Люксембурга (в 1900 люксембургский марафонец М. И. Теато выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, но эта медаль занесена в актив сборной Франции). На Олимпийских зимних играх успеха добился горнолыжник М. Жирарделли, дважды становившийся серебряным призёром в Альбервилле (1992) - в гигантском слаломе и супергиганте; он также 4 раза выигрывал чемпионаты мира (1987-1996) и 5 раз был обладателем Кубка мира (1985-1993).
Национальная футбольная федерация - одна из старейших в Европе. Создана в 1908 году, с 1910 года - в ФИФА, с 1954 - в УЕФА. Сборная команда Люксембургу по футболу с 1934 года выступает в отборочных состязаниях чемпионатов мира и Европы. Наибольшего успеха добилась в 1964 году, когда в 1/8 финала обыграла по сумме двух матчей сборную Нидерландов (1:1, 2:1), но в 1/4 финала, после двух ничьих со сборной Дании (3:3, 2:2), проиграла в переигровке (0:1). В отборочном цикле чемпионата мира 2010 года сборная Люксембурга выиграла со счётом 2:1 у сборной Швейцарии; принимает гостей на стадионе им. Жози Бартеля (свыше 8 тысяч мест; назван в честь первого официального чемпиона Олимпийских игр). В 2006 году в Люксембургесостоялся чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет (победила сборная команда России).
Среди других популярных видов спорта - велосипедный, горнолыжный, лёгкая атлетика, теннис, шахматы. Проводятся традиционная велогонка «Тур Люксембурга», женские международные теннисные турниры, открытые турниры по быстрым шахматам. Первые теннисные клубы открыты в 1920-х годах. С 1947 года сборная мужская команда Люксембурга по теннису участвует в Кубке Дэвиса, с 1972 женская сборная Люксембурга по теннису - в Кубке Федерации. Сборная Люксембурга по шахматам в 1952 году (Хельсинки) дебютировала во Всемирных шахматных олимпиадах.
Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования Люксембурга включает: дошкольное воспитание детей от 4 до 6 лет, 6-летнее начальное образование, 8-9-летнее среднее общее (классический лицеи) и среднее профессиоанльно-техническое (технические лицеи) образование. Существуют также дополнительные школы с 3-летним курсом обучения на базе начальной школы и профессиональные 2-4-летние школы, действующие на базе начальной или дополнительной школы. В 2006 году дошкольным воспитанием было охвачено 84,7% детей, начальным образованием - 96,7%, средним - 83,3%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет - 100%. Главные вузы, научные учреждения, музеи и библиотеки находятся в городе Люксембург. Действуют также: консерватория в Эш-сюр- Альзете (1969), Национальный литературный центр в Мерше (1986); Музей В. Гюго (1935) и Этнологический музей в Виандене; Музей Арденнского сражения (1970), Национальный музей искусств (1983), Музей музыки в Вильце; Национальный музей военной истории в Дикирхе (1984); Музей аббатства (с 1987 года) и Музей древностей «Хихоф» (1984) в Эхтернахе; Музей генерала Паттона (1995), Центр массовых искусств (2000), Музей природы в Эттельбрюке; Музей виноделия в Энене (2008); Национальный музей Сопротивления в Эш-сюр-Альзете; Национальный горный музей в Рюмланже; Музей макетов всех замков Люксембурга, Коллекция артефактов времён 2-й мировой войны, выставка фотографий Э. Стайхена «Семейство человека» (включена в список документальных коллекций ЮНЕСКО) - в Клерво, и др.
Средства массовой информации
В Люксембурге издаются 4 ежедневные газеты на немецком, французском и люксембургском языках общим тиражом свыше 135 тысяч экземпляров. Старейшей и крупнейшей ежедневной газетой, связанной с Христианско-социальной народной партией, является «Luxemburger Wort» (выходит с 1848 года; тираж свыше 82 тысяч экземпляров). Вторая по объёму тиража - ежедневная газета «Tageblatt», являющаяся органом профсоюзов Люксембурга, занимает позиции, близкие к Люксембургской социалистической рабочей партии (с 1912 года; 26 тысяч экземпляров). Либеральная газета «Lëtzebuerger Journal» (с 1948; 13,5 тысяч экземпляров, ежедневно) связана с Демократической партией; газета «Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek» - орган Марксистской и реформистской коммунистической партии Люксембурга (с 1946 года; около 3 тысяч экземпляров). Крупнейшие еженедельные газеты: левая независимая «woxx» (с 1988 года) и «d’L ̈etzebuerger Land» (с 1954 года; около 3 тысяч экземпляров). Два еженедельных журнала: «Télécran» (с 1978 года; свыше 41 тысячи экземпляров) и «Revue» (с 1945 года; около 25 тысяч экземпляров, на немецком языке). Издаются также несколько газет на французском языке: «Le Jeudi», «La Voix du Luxembourg», «Le Quotidien indépendant».
Радиовещание с 1931 года; осуществляется частной компанией «Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion» (CLT), создавшей радиостанцию «Radio Luxemburg» (программы на французском языке, с 1933 года также на английском языке) и имеющей эксклюзивное право на радио- и телетрансляцию. В 1957 году создана немецкоязычная радиостанция «RTL Radio». С начале 1990-х годов работают также радиостанции «Eldoradio», «Radio ARA» и «Radio aktiv». Всего действуют 2 национальных, 4 региональные и 20 местных радиостанций (2002).
Телевещание с 1955 года, велось CLT, основавшей телеканал «RTL Télévision» (на французском языке, с 1969 года также на люксембургском яз.). В 1991 году создан телевизионный канал «RTL Télé Lëtzebuerg», вещающий на трёх языках. В 2001 году начал работу канал парламентских известий «Chamber TV», в 2003 году - кабельный канал «.dok», в 2004 - «Den 2. RTL», ориентирующийся на детскую и юношескую аудиторию, в 2006 - «Luxe TV».
Собственного информационного агентства Люксембург не имеет.
Архитектура и изобразительное искусство
На территории Люксембурга сохранились памятники первобытной культуры (дольмены, керамика), произведения искусства кельтов (золотые украшения, идолы), древних римлян (барельефы римского алтаря в церкви в Бердорфе; погребальные памятники I-III веков из Бертранжа, Гревенмахера, Леллига; мозаики в Эхтернахе, Мерше, Дикирхе; из селения Вихтен, ныне в Национальном музее истории и искусства, Люксембург). Среди остатков кельтской архитектуры - руины оппидума на горе Тительберг близ Роданжа (основан в начале I века до н. э.), крепости Алебург близ Бофорта; галло- римской архитектуры - руины терм в Дикирхе; санктуария близ Стенселя; тумулуса в Билле (III век н. э.); военных лагерей и башен в Хальсдорфе, Бертранже и др.; вилл I-V веков в Эхтернахе, Носпельте, Гёбланж, Мерше; театра в Далеме (IV век).
В VI-VII веке галло-римский санктуарий в Дикирхе перестроен в церковь Св. Лаврентия. К эпохе Каролингов предположительно относится крипта бенедиктинского монастыря в Эхтернахе (основан в 698 году архиепископом Фризским Виллибрордом), который являлся главным художественном центром на территории Люксембурга в раннесредневековый период. Здесь в скриптории выполнялись миниатюры, отражавшие в VIII-X веке влияние ирландской школы («Евангелие Святого Виллиброрда», середина VIII века, Нациоанльная библиотека, Париж), а в конце X-XI веке - традиций оттоновской школы («Codex Aureus Epternacensis», предположительно 1030-е годы, с 1955 года - Национальный музей, Нюрнберг; «Евангелие Генриха III», бибилиотека Эскориала, Испания). В X-XI веке исполнялись и резные оклады Евангелий с пластинами из слоновой кости.
Преимущественно на севере, на скалистых отрогах Арденн, часто в перестроенном виде сохранились: средневековые замки X-XV веков (Вианден, Буршед, Бурглинстер, Ларошет, Клерво, Холенфельс; руины замков Бофор, Узельданж и др.), крепости (Петанж в Петтингене, XII век, и др.), городские стены с башнями (в Эхтернахе) и дозорные башни (в Гревенмахере, XIII век; в Виандене; в Эш-сюр-Сюре, XV век). С X века строились романские капеллы (часовня Сен-Мишель в Люксембурге, 987, перестроена; 10-гранная капелла замка Вианден, XII век; капелла в Роспорте, XIII век) и базилики (Святых Петра и Павла, X-XII век, и Свек Виллиброрда, 1017-1031, в Эхтернахе; церковь с мозаичным полом в Хозингене, XII век; церковь в Ремихе, XII век, перестроена в 1817 году; Успенская церковь в Гирстерклаусе, XIII век) со скульптурным убранством (алтарь из Роспорта, VIII век, по другой версии - XII век, Национальный музей истории и искусства, Люксембург), колокольни (у церковь Св. Лаврентия в Дикирхе, XII век; церковь в Мюнсхаузене, 1250). Значительный интерес представляют древние арочные мосты (в Эш-сюр-Сюре и др.).
Готические церкви XIII - начале XVII века (Сен- Жан, Сен-Мишель в Люксембурге; тринитариев в Виандене, XIII век; Святых Петра и Павла в Вильце, XV век; и др.) отличались обилием скульптуры в интерьерах (табернакли в Арсдорфе, надгробия в Виандене, Юнглинстере, статуи мадонн и святых в соборе Нотр-Дам в Люксембурге). В стиле Брабанта создан алтарь в Хельцингене (1544). Среди памятников средневековой монументальной живописи: росписи в крипте базилики Свек Виллиброрда в Эхтернахе (конец XI век), в церкви в Лилере (XIV-XVII века), в церковь Св. Лаврентия в Дикирхе (XV век), в церковь Св. Виллиброрда в Риндшлейдене (XV-XVI века), в часовне Св. Марка в Лонгсдорфе (XVI век). На городской площадях устанавливались «кресты правосудия» (символы городских прав, юриспруденции и торговли; в Эхтернахе, Виандене, Вильце, 1502). Среди памятников готики также Ратуша в Эхтернахе (XIII век, перестраивалась) и клуатр аббатства тринитариев в Виандене (XIV век).
Во 2-й половине XVI века, несколько позднее, чем в соседних странах, получает распространение ренессансный стиль (бывшая Ратуша, ныне Дворец великих герцогов, в Люксембурге, 1572-1573, перестроен), а с начале XVII века - барокко (портал собора Нотр- Дам в Люксембурге, 1613-1614, Д. Мюллер; францисканская церковь в Труавьерже, 1640). Благодаря усовершенствованиям инженера С.Ле Претра де Вобана в 1685-1687 годы крепость г. Люксембург, заложенная в 963 году, стала одной из крупнейших в Европе. В XVII-XVIII веках перестраиваются старые (Эрпельданж, Петанж, Вианден, Кёрих, Клерво) и возводятся новые (Витранж, Вильц, Ансембург, Боллендорф, новый замок в Бофоре и др.) замки.
В XVIII веке в стиле барокко возводятся: аббатство в Эхтернахе (1727-1731), церковь Св. Петра Миланского в Вильце (1728-1729), церкви в Кёрихе (1747-1748), Юзельданже (1771) и Юнглинстере (1772-1774), церковь Архангела Михаила в Мондорф-ле-Бене (1764-1766, архитектор П. Мунгенаст, росписи), дворец в Беттамбуре (1733-1734); павильон в стиле рококо в парке Эхтернаха (1761-1765, архитектор П. Мунгенаст). Сохранились барочные алтари в церквах в Юнглинстере (1634), в Ициге, Труавьерже, Нотр-Дам в Вильце (1743, мастер Н. Жак). В XVIII веке переживало расцвет декоративно-прикладное искусство (производство мебели, изделий из металла, фаянса - в 1766 году основана мануфактура в Сет-Фонтене), представленное в т. ч. в Музее искусства и древних ремёсел в замке Вильца.
В 1-й половине XIX века в архитектуре был распространён классицизм (ротондальная церковь в Энене, 1826; Ратуша в Люксембурге, 1830-1838, архитектор Ж. Ремон; церковь в Мерше, 1838; здание суда в Дикирхе, 1850), ко 2-й половине XIX века уступивший место эклектизму (Ратуша в Вильце, 1880; застройка Авеню-де-ла-Либерте в Люксембурге). В формах неороманского стиля построены замок великих герцогов в Кольмар-Берге (1907-1911), бенедиктинское аббатство Святых Маврикия и Мавра (1909-1912, нидерландский архитектор Ж. Кломп) и приходская церковь в Клерво (1911), в стиле неоготики - церковь Св. Лаврентия в Дикирхе (1867-1868), монастырь Сен-Сакреман в Пеппанже (1883), церковь Св. Мартина в Дюделанже (1894-1897, архитекторы П. и А. Кемпы), храмы в Эш-сюр-Альзете, Бофоре и др. Под влиянием архитектуры соседних стран и на волне интенсивного роста промышленности на юге Люксембурга в конце XIX - начале XX века развивалось индустриальное и жилое строительство (рабочие посёлки в Эш-сюр-Альзете, Дюделанже и др.), в т. ч. в стиле модерн.
В середине XX - начале XXI века возводятся новые городские кварталы (район Европ. центр в городе Люксембург, 1966), монументы в честь героев 2-й мировой войны (Национальный монумент всеобщей забастовке 1942 в Вильце, 1956), церковные (санктуарий Нотр-Дам- де-Фатима в Вильце, 1949-1952), жилые (дом Диккес в Бриделе, 1974-1975, архитектор Р. Крие) и общественные постройки (комплекс высшей школы в Эхтернахе, 1970, Л. Крие; здание Музея современного искусства им. великого герцога Жана в Люксембурге, 2006, архитектор И. М. Пей).
Изобразит. искусство Люксембурга XIX - начала XX века развивалось в основные под французским воздействием (портреты Ж. Б. Фрезе; импрессионисские акварели пейзажиста и архитектор С. Вайса; романтические пейзажи Н. Лье, М. Кирша; творчество Ж. П. Ламборе и Ж. П. Бекиуса), которое продолжало доминировать и в середине XX века (В. Кесселер, Ж. Пробст, М. Хофман, Ф. Гиллен и др.). После 1-й мировой войны проявилось также влияние немецкого экспрессионизма (художники Н. Клопп, Ж. Шаак), затем французского фовизма. Под влиянием М. де Вламинка, немецких и бельгийских экспрессионистов в 1920-1930-е годы работал художник Ж. Куттер, один из основателей люксембургской школы живописи, картины которого отличаются интенсивностью красок (цикл «Клоуны», 1936-1937). Тенденции абстракционизма разрабатывались в скульптурах Л. Верколье. В 1970-х годах выдвинулись художники Р. Бертемес, Б. Хайарт, в конце 1980-х годов - молодые художники П. Липперт, Р. Бренди. В области монументальной скульптуры, портрета, медали во 2-й половине XX века работает Ш. Энгельс.
Музыка
Международные фестивали: классической музыки - в Эхтернахе (с 1975 года) и в замке Бурглинстер (с 1982 года); лёгкой музыки - «Printemps Musical» (с 1983) и «New Orleans meets Luxembourg» (с 2006); недели театра - в Эш-сюр-Сюре и Вильце. Развиты традиции любительского музицирования; проводятся фестивали народной музыки и танцев.