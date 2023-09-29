Отто́н Ба́мбергский

Отто́н Ба́мбергский ( нем. Otto von Bamberg) (ок. 1065 — 30.06.1139, Бамберг) — епископ Бамберга (с 1102), «апостол Поморья», основатель монастырей. Происходил из швабской знати, около 1088 был придворным клириком, посещал Польшу. После 1097 по поручению императора Генриха IV возглавлял строительство собора в Шпайере. В 1102 стал имперским канцлером, но вскоре был назначен на епископскую кафедру. Во время борьбы за инвеституру про­явил себя как сторонник компромисса: оставаясь доверенным лицом императора, стремился сохранить добрые отношения с папством (в 1106 принял епископское рукоположение от папы Пасхалия II). Участвовал в переговорах о примирении сторон, подписал Вормсский конкордат , впоследствии пытался прекратить конфликт между Лотарем III и Штауфенами .

Как епископ О. Б. стремился упрочить материальное благополучие кафедры Бамберга, основывал и реформировал монастыри как в своем диоцезе, так и за его пределами. Особую известность получили миссионерские путешествия О. Б. к славянам Поморья (Померании). Впервые он посетил эти земли в 1124–1125 по приглашению польского князя Болеслава III Кривоустого , который подчинил Поморье и намеревался интегрировать его в христианскую Польшу. Проповедь О. Б. была в целом успешной: многие поморы приняли крещение, началось строительство церквей, епископ наладил отношения с поморским князем Вартиславом I. В 1128 по согласованию с Лотарем III О. Б. вновь отправился к Вартиславу, который покорил лютичей и помог епископу их крестить. Тогда же поморы окончательно приняли христианство. В 1140 была учреждена епископия Поморья с центром в Волине и затем в Каммине (ныне Камень-­Поморски, Польша).

Почитание О. Б. развивалось прежде всего в основанных или реформированных им монастырях, в том числе в аббатствах Михельсберг в Бамберге и Прюфенинг близ Регенсбурга, где были написаны его жития. После длительных переговоров с папской курией было получено разрешение на канонизацию О. Б., оглашенное в 1189 на имперском собрании в Вюрц­бурге. Был установлен день памяти (30 июня), мощи святого выставлены для поклонения в монастыре Михельсберг. Культ О. Б. получил распространение главным образом во Франконии, в Баварии и в Поморье.

Лит. : Grosskopf P. Otto von Bamberg, der Pommernapostel. Berlin, 1913; Bischof Otto I. von Bamberg: Reformer — Apostel der Pommern — Heiliger / Hrsg. L. Bauer. Bamberg, 1989; Bischof Otto von Bamberg in Pommern / Hrsg. F. Biermann, F. Ruchhöft. Bonn, 2017; Biskup Otton z Bambergu i jego świat / Wyd. M. Rębkowski, S. Rosik. Wrocław, 2018; Борисов Г. И. Оттон // Православная энциклопедия. Т. 53. М., 2019. С. 542–547. А. А. Королев .