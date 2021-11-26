ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА
ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА - союз северо-итальянских городов 2-й половины XII - 1-й половины XIII века, созданный с целью защиты традиционных вольностей городов и владетельных синьоров в борьбе с императорами Священной Римской империи из династии Штауфенов.
Образована в апреле 1167 года в аббатстве Понтида во время похода в Италию императора Фридриха I Барбароссы по аналогии с заключённым в 1164 году Веронским союзом (Верона, Виченца, Падуя, Венеция). В состав Ломбардской лиги первоначально вошли Кремона, Бергамо, Мантуя, Брешиа, Феррара. В декабре 1167 года Ломбардская лига насчитывала уже 16 городов, включая участников Веронского союза и Милан, восстановившийся после его разорения императором в 1162 году. В последующие годы к Ломбардской лиге присоединились маркиз Обиццо Маласпина, города Комо, Павия и др. Лига пользовалась поддержкой папы Римского и сицилийского короля. Города были представлены в ней посланцами, часто консулами городских коммун, с 1167 года - специальными ректорами, которые урегулировали возникавшие между членами Ломбардской лиги споры и устанавливали поборы на военные нужды. Первым предприятием Ломбардской лиги стало строительство нового города-крепости Алессандрии. В 1176 году в битве при Леньяно ополчение Ломбардской лиги нанесло сокрушительное поражение вторгшемуся в 1174 году в Италию Фридриху I Барбароссе. В 1177 году в Венеции между Ломбардской лигой и императором было заключено перемирие, в 1183 году подписан Констанцский мир, признававший законность Ломбардской лиги За северо-итальянскими городами закреплялось право выбора консулов, ведения войн и вхождения в союзы. В то же время они обязались предоставлять императору во время его итальянских походов вспомогательные войска и денежные субсидии. За императором сохранялась инвеститура городских консулов. В 1198 году Ломбардская лига в составе Милана, Брешии, Мантуи, Верчелли, Новары и Тревизо была номинально возобновлена на 30 лет; в 1208 году новые соглашения о союзе заключены между Миланом, Брешией, Пьяченцой, Болоньей, Верчелли и Алессандрией.
Попытки Фридриха II Штауфена подчинить Северную Италию своей власти привели к возобновлению Ломбардской лиги на 25 лет (известна как 2-я Ломбардская лига). В её состав вошли Милан, Болонья, Брешиа, Мантуя, Бергамо, Турин, Виченца, Падуя, Тревизо, позднее к ним присоединились Пьяченца, Верона, Фаэнца, Верчелли, Лоди, Алессандрия, Крема, Феррара, маркиз Монферратский. В 1231 году на собрании Ломбардской лиги в Болонье было решено снарядить для борьбы с императором союзное войско. В 1236 году Фридрих II Штауфен вторгся в Северную Италию и взял Виченцу, в 1237 году покорил Мантую, затем разбил войска Ломбардской лиги при Кортенуова. Героическая оборона города Брешиа силами лиги в 1238 года свела на нет военные успехи Фридриха II Штауфена. В марте 1239 года он был отлучён от Церкви папой Григорием IX, вставшим на сторону Ломбардской лиги, в 1248 году разбит при Виттории (близ Пармы). С ликвидацией угрозы подчинения северо-итальянских городов власти императора Ломбардская лига распалась.
Источники:
Manaresi C. Gli atti del Comune di Milano fino all’anno 1216. Mil., 1919;
Салимбене де Адам. Хроника. М., 2004.
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