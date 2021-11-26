ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА

ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА - со­юз северо-итальянских го­ро­дов 2-й половины XII - 1-й половины XIII века, соз­дан­ный с це­лью за­щи­ты тра­диционных воль­но­стей го­ро­дов и вла­де­тель­ных синь­о­ров в борь­бе с им­пе­ра­то­ра­ми Свя­щен­ной Римской им­пе­рии из ди­на­стии Штау­фе­нов.

Об­ра­зо­ва­на в апреле 1167 года в аб­бат­ст­ве Пон­ти­да во вре­мя по­хо­да в Ита­лию императора Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы по ана­ло­гии с за­клю­чён­ным в 1164 году Ве­рон­ским сою­зом (Ве­ро­на, Ви­чен­ца, Па­дуя, Ве­не­ция). В со­став Ломбардской лиги пер­во­на­чаль­но во­шли Кре­мо­на, Бер­га­мо, Ман­туя, Бре­шиа, Фер­ра­ра. В декабре 1167 года Ломбардская лига на­счи­ты­ва­ла уже 16 го­ро­дов, вклю­чая уча­ст­ни­ков Ве­рон­ско­го сою­за и Ми­лан, вос­ста­но­вив­ший­ся по­сле его ра­зо­ре­ния им­пе­ра­то­ром в 1162 году. В по­сле­дую­щие го­ды к Ломбардской лиге при­сое­ди­ни­лись мар­киз Обиц­цо Ма­лас­пи­на, го­ро­да Ко­мо, Па­вия и др. Ли­га поль­зо­ва­лась под­держ­кой па­пы Рим­ско­го и си­ци­лий­ско­го ко­ро­ля. Го­ро­да бы­ли пред­став­ле­ны в ней по­слан­ца­ми, час­то кон­су­ла­ми городских ком­мун, с 1167 года - специальными рек­то­ра­ми, ко­то­рые уре­гу­ли­ро­ва­ли воз­ни­кав­шие ме­ж­ду чле­на­ми Ломбардской лиги спо­ры и ус­та­нав­ли­ва­ли по­бо­ры на во­енные ну­ж­ды. Пер­вым пред­при­яти­ем Ломбардской лиги ста­ло строи­тель­ст­во но­во­го го­ро­да-кре­по­сти Алес­сан­д­рии. В 1176 году в бит­ве при Лень­я­но опол­че­ние Ломбардской лиги на­нес­ло со­кру­шительное по­ра­же­ние вторг­ше­му­ся в 1174 году в Ита­лию Фрид­ри­ху I Бар­ба­рос­се. В 1177 году в Ве­не­ции ме­ж­ду Ломбардской лигой и им­пе­ра­то­ром бы­ло за­клю­че­но пе­ре­ми­рие, в 1183 году под­пи­сан Кон­станц­ский мир, при­зна­вав­ший за­кон­ность Ломбардской лиги За северо-итальянскими го­ро­да­ми за­кре­п­ля­лось пра­во вы­бо­ра кон­су­лов, ве­де­ния войн и вхо­ж­де­ния в сою­зы. В то же вре­мя они обя­за­лись пре­дос­тав­лять им­пе­ра­то­ру во вре­мя его итальянских по­хо­дов вспо­мо­гательные вой­ска и де­неж­ные суб­си­дии. За им­пе­ра­то­ром со­хра­ня­лась ин­ве­сти­ту­ра городских кон­су­лов. В 1198 году Ломбардская лига в со­ста­ве Ми­ла­на, Бре­шии, Ман­туи, Вер­чел­ли, Но­ва­ры и Тре­ви­зо бы­ла но­ми­наль­но во­зоб­нов­ле­на на 30 лет; в 1208 году но­вые со­гла­ше­ния о сою­зе за­клю­че­ны ме­ж­ду Ми­ла­ном, Бре­ши­ей, Пья­чен­цой, Бо­лонь­ей, Вер­чел­ли и Алес­сан­д­ри­ей.

По­пыт­ки Фрид­ри­ха II Штау­фе­на под­чи­нить Северную Ита­лию сво­ей вла­сти при­ве­ли к во­зоб­нов­ле­нию Ломбардской лиги на 25 лет (из­вест­на как 2-я Ломбардская лига). В её со­став во­шли Ми­лан, Бо­ло­нья, Бре­шиа, Ман­туя, Бер­га­мо, Ту­рин, Ви­чен­ца, Па­дуя, Тре­ви­зо, позд­нее к ним при­сое­ди­ни­лись Пья­чен­ца, Ве­ро­на, Фа­эн­ца, Вер­чел­ли, Ло­ди, Алес­сан­д­рия, Кре­ма, Фер­ра­ра, мар­киз Мон­фер­рат­ский. В 1231 году на со­б­ра­нии Ломбардской лиги в Бо­ло­нье бы­ло ре­ше­но сна­ря­дить для борь­бы с им­пе­ра­то­ром со­юз­ное вой­ско. В 1236 году Фрид­рих II Штау­фен вторг­ся в Северную Ита­лию и взял Ви­чен­цу, в 1237 году по­ко­рил Ман­тую, за­тем раз­бил вой­ска Ломбардской лиги при Кор­те­нуо­ва. Ге­ро­ическая обо­ро­на города Бре­шиа си­ла­ми ли­ги в 1238 года све­ла на нет во­енные ус­пе­хи Фрид­ри­ха II Штау­фена. В мар­те 1239 года он был от­лу­чён от Церк­ви па­пой Гри­го­ри­ем IX, встав­шим на сто­ро­ну Ломбардской лиги, в 1248 году раз­бит при Вит­то­рии (близ Пар­мы). С ли­к­ви­да­ци­ей уг­ро­зы под­чи­не­ния северо-итальянских го­ро­дов вла­сти им­пе­ра­то­ра Ломбардская лига рас­па­лась.

Ис­точники:

Manaresi C. Gli atti del Comune di Milano fino all’anno 1216. Mil., 1919;

Са­лим­бе­не де Адам. Хро­ни­ка. М., 2004.

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