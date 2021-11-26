КУРФЮРСТ (НЕМ. KURFURST, БУКВ. ‒ «КНЯЗЬ-ВЫБОРЩИК»)

Духовный или светский князь, обладавший правом избрания германского короля, а с XIII в. императора Священной Римской империи.

Практика избрания короля восходит к древнегерманской племенной организации, где в выборах руководителя участвовали все свободные люди. Несмотря на выборный характер королевской власти в королевстве франков традиция сохранилась до XII в. Коллегия выборщиков, в которую входили лишь избранные представители элиты, упоминается в источниках в 1125, 1152 и 1198 гг. Вероятно, речь шла о светских феодалах, представляющих интересы четырех наций (франков, швабов, саксонцев и баварцев). Причем начиная с середины XII в. за право голоса борются рейнские и баварские Виттельсбахи (поскольку преобладание голосов одной династии в рамках коллегии выборщиков считалось недопустимым), а также возрастает роль богемских Люксембургов. В источниках XIII в. упоминается коллегия из семи светских и духовных курфюрстов — архиепископов Майнца, Трира и Кёльна, короля Богемии, пфальцграфа Рейнского, герцога Саксонии и маркграфа Бранденбурга. Такой состав коллеги выборщиков находит отражение в Ренской декларации 1338 г. и окончательно закрепляется «Золотой буллой» Карла IV 1356 г.

Последняя закрепляет по одному голосу за династией Люксембургов и Асканиев, и два — за Виттельсбахами как пфальцгафами Рейнскими и маркгафами Брандербурга, однако лишает выборных прав главных противников Карла IV, баварских Виттельсбахов, и австрийских Габсбургов. К середине XV в. в трёх светских курфюршествах из четырёх произошла смена династий: маркграфами Бранденбурга стали Люксембурги (1373), а затем Гогенцоллеры (1415), Асканиев в 1423 г. в Саксонии сменили Веттины , а королём Чехии в 1437 г. был избран Альбрехт Габсбург. В ходе Шмалькальденской войны курфюршество Саксония также переходит от старшей к младшей линии Веттинов.

В XVII в. число курфюрстов достигает девяти. По Вестфальскому миру 1648 г. достоинство курфюрста сохраняется как за Фридрихом Пфальцким (подвергнутого в 1621 г. императорской опале) и за Максимильяном I Баварским. Чтобы восстановить династическое равновесие с 1692 г. к числу выборщиков также примыкает герцог Брауншвейг-Каленберга, девятый курфюрст. Однако когда в 1777 г. курфюрст Пфальца Карл IV Теодор занял баварский престол, девятым выборщиком стал курфюрст Ганноверский.

В XVIII в.происходит усиление курфюрстов: курфюрст Бранденбургский становится королем Пруссии, курфюрст Саксонии — польским королем, а курфюрст Ганновера занимает английский престол. Состав коллегии подвергся радикальному изменение в 1801 г. в ходе наполеоновских реформ (в частности, из числа выборщиков исключаются духовные князья и пфальцграф Рейнский). Вскоре после ликвидации Священной Римской империи в 1806 г. институт курфюрстов окончательно прекратил своё существование.

Иллюстрации:

Избрание Генриха VII императором в 1341 г. коллегией курфюрстов (Codex Balduineus).

Автор статьи: Лурье З. А.