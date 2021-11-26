КАРЛ IV

Ко­роль Ис­па­нии, из ди­на­стии Бур­бо­нов.

Сын Кар­ла III и Ма­рии Аме­лии Сак­сон­ской (1724–1760). В 1788 унас­ле­до­вал трон. Не про­яв­лял ин­те­ре­са к управ­ле­нию го­су­дар­ст­вом, фак­ти­че­ски пе­ре­дал власть в ру­ки М. Го­доя. По­сле втор­же­ния ар­мии На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та в Ис­па­нию был вы­ну­ж­ден 19.3.1808 от­ка­зать­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на – Фер­ди­нан­да VII (см. Аранху­эс­ское вы­сту­п­ле­ние 1808). В на­ча­ле мая в Бай­он­не под­твер­дил своё от­ре­че­ние. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Ри­ме.