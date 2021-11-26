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КАРЛ IV
Король Испании, из династии Бурбонов.
Сын Карла III и Марии Амелии Саксонской (1724–1760). В 1788 унаследовал трон. Не проявлял интереса к управлению государством, фактически передал власть в руки М. Годоя. После вторжения армии Наполеона I Бонапарта в Испанию был вынужден 19.3.1808 отказаться от престола в пользу своего сына – Фердинанда VII (см. Аранхуэсское выступление 1808). В начале мая в Байонне подтвердил своё отречение. Последние годы жизни провёл в Риме.
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