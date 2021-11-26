ИНВЕСТИТУРА (INVESTITURA, ОТ INVESTIO ‒ ОБЛАЧАЮ, ОБЛЕКАЮ)

Характерная для германцев юридическая практика, закреплявшая вассальную зависимость и сопровождавшаяся церемонией передачи символического предмета от сеньора к вассалу, выросшая из обряда дарения.

В средневековой Европе сложился особый тип церковной инвеституры, состоявшей в назначении на церковные должности и введении в сан. По мере роста церкви и ее земельных владений священнослужители оказываются носителями как духовной, так и светской власти. Начиная с эпохи Меровингов и вплоть до конца XI в. право церковной инвеституры фактически принадлежало императору Священной Римской Империи , однако юридическое оформление этого право происходит только при Оттоне I ( 912 — 973 ). В правление Генриха III ( 1017 — 1056 ) формируется окончательная процедура инвеституры, сопровождающая актом передачи посоха (символ пасторского служения), кольца (знак учителя) и скипетра (символ светской власти).

Однако в ходе церковных реформ X-XI вв. и усиления римской кафедры начинается «борьба за инвеституру» между императором и папой, отражающая спор о первенстве светской и духовной власти. Конфликт между папой Григорием VII (1073—1085) и императором Генрихом IV (1056—1106) показал всю глубину и драматичность этой борьбы: друзья детства, начиная с 1075 г. обменивались обоюдными анафемами, попеременно терпя успех и поражение. Триумфом папы, утвердившего свое право назначать и свергать императоров, становится трехдневное покаяние Генриха IV в Каноссе (1076), однако свою жизнь Григорий VII заканчивает в изгнании (1085), спасая жизнь от императорских войск. Борьба вспыхнула с новой силой после смерти императора ( 1106 ). Столкновения, переплетавшиеся с междоусобицами внутри самой Империи, продолжались с переменным успехом ещё несколько десятилетий и вылились в заключение в 1122 г. компромиссного Вормского конкордата. По его условиям избранные прелаты получали духовную инвеституру от папы, а светскую от императора. В Германии обеспечивалось участие императора в избрании прелатов, в Италии и Бургундии император вручал инвеституру лишь по прошествии шести месяцев. Считается, конкретными последствиями конкордата стало крушение старой епископальной системы и усиление церковных и светских князей Германии.

Иллюстрации:

Средневековый король вручает епископу символы власти, 1905 г.

Автор статьи: Лурье З.А.