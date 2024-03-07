Германия, Священная Римская империя и западные славяне Священная Римская империя образовалась в X веке, после завоевания Италии германскими императорами. С XII века под властью немцев оказались и многочисленные племена славян. Они начали подвергаться ассимиляции и, в конце концов, славяне на востоке современной Германии просто исчезли.

Священная Римская империя образовалась в X веке после того, как германские императоры завоевали Италию. Правители на протяжении нескольких веков «ходили войнами» и постепенно завоевывали всё больше соседних территорий, в том числе и земли к востоку от Германии. Они были населены славянами. По этой причине с XII века под властью немцев оказались многочисленные племена славян. Они начали подвергаться ассимиляции и, в конце концов, славяне на востоке современной Германии просто исчезли.

Становление Священной Римской империи

Германское государство появилось на карте средневековой Европы в IX веке. Земли к востоку от Рейна стали владением внука Карла Великого. Но власть этой династии была недолгой. Местная знать в 919 году избрала на немецкий престол могущественного германского феодала - герцога Саксонского Генриха I Птицелова. Новый король расширил территорию государства и, тем самым, укрепил свою власть.

Позже успех сопутствовал и сыну Генриха I - Оттону I Великому. Именно он и стал основателем Священной Римской империи.

Король побеждал внешних врагов, наносил поражение венграм. Войска Оттона I завладели территорией славян между реками Эльбой и Одером. Уже тогда поэтапно началась ассимиляция западного славянского населения. Победы подчинили, в том числе, и германских герцогов. Король также совершил походы в Италию, воспользовавшись тем, что государство раздирают междоусобные войны. В 962 году Оттон I взял Рим.

И в этом же году в Риме в соборе Святого Петра папа Иоанн XII короновал Оттона I императорской короной. Эта дата – 962 год - считается датой создания Священной Римской империи. Она была создана на территории Германии и Северной Италии. Правитель утвердил верховенство своей власти над властью папы римского. Начиная с этого момента и на протяжении всего XI века, между императорами и папами стала вестись активная борьба за власть.

Борьба императоров и католической церкви

Священники должны были выполнять поручения императора, участвовать в военных походах, а также часть церковных доходов отдавать в королевскую казну. В свою очередь, римская католическая церковь считала, что на позицию церкви именно императоры оказывают негативное влияние. Борьба императоров и католической церкви продолжалась.

В 1059 году римские папы смогли выйти из-под императорского контроля. Таким образом, император потерял возможность по своей воле назначать папу. Такие полномочия появились у коллегии кардиналов. Борьба правителей Священной Римской империи и римских пап способствовала ослаблению центральной власти. Потому императоры не оставляли попыток подчинить Северную Италию, чтобы укрепить своё положение, и, таким образом, сломить могущество римского папы. Итальянцы на протяжении всего времени ненавидели немецких захватчиков. Потому каждый новый император, который приходил к власти, свою силу и могущество подтверждал с помощью оружия.

В XI – XII веках государство объединяло территории, которые относятся к современной Германии. Также в ее состав входили северная и центральная Италия, Швейцария, восточные районы Франции, Бельгия, нынешняя Австрия, Нидерланды, Чехия и Словения. Это время было территориальным расцветом Священной Римской империи.

Ассимиляция западной группы славян

После того как императоры вновь пытались вторгнуться в Италию начались попытки германских феодалов расширить территории за счёт соседей – народов Прибалтики и славян. Новые завоевания историки называют «натиск на восток». Их особенность - боевые действия вели феодалы, а не король. Союзником германских герцогов стала католическая церковь, которая считала данные походы богоугодным делом. «Натиск на восток» - Крестовый поход против язычников.

Феодалы быстро завоевали земли к востоку от Германии. Они были населены славянами. Население было либо истреблено, либо его оттеснили в глухие места. А территории, тем временем, начали заселять немецкие крестьяне. Дальше были попытки германских войск продвинуться еще дальше и подчинить себе русские земли. Но германские феодалы потерпели неудачу. В 1242 году на Чудском озере новгородский князь Александр Невский разбил немецкие войска в честной битве. Натиск был остановлен. А вот процесс ассимиляции славян только ускорялся. Западная группа попала под огромное влияние германцев. В итоге, они в буквальном смысле ассимилировались, тем самым, приобретая все больше черт от культуры завоевателей. Уже к концу XIII века среди славянского населения всё чаще встречались и распространялись немецкие имена.

Пока шла борьба императоров с римскими папами, продолжались войны в Италии и были попытки феодалов присоединить новые земли, центральная власть в Священной Римской империи ослабевала. Германия оставалась раздробленной страной. Осложняли ситуацию и междоусобные войны. Зачастую приходилось разбираться с мятежными князьями. Помимо всего прочего, субъекты империи хотели быть независимыми, начиная с XIII века, княжества были самостоятельными государствами, а полномочия императора стали лишь номинальными. Постепенно на протяжении десятков лет и столетий территория Священной Римской империи сокращалась. В начале XVI века императоры отказались от своих притязаний на власть в Италии. С 1512 года Священная Римская империя стала именоваться Священной Римской империей германской нации.