Гeнрих VI Гогенштaуфен (1165‒1197)

Гéнрих VI Гогенштáуфен (1165—1197) — германский король (1169), король Италии (1186), император римлян (1191), король Сицилии (1194). Сын императора Фридриха Барбароссы, его соправитель, регент империи во время крестового похода 1189—1192. С женитьбой на Констанции Отвиль (1185), ставшей вскоре после свадьбы наследницей сицилийской короны, Г. VI стал претендовать на сицилийский трон, и в 1194—1197 ему удалось объединить в своих руках бразды правления Герман­ской империей и Сицилийским королевством. Такая уния ставила под угрозу независимость папского государства и власть понтификов (см. Понтификат).

В 1195—1196 пытался утвердить в германских землях новый порядокпрестолонаследия: правитель из династии Штауфенов будет наследовать трон вместо избрания князьями. За это Г. VI предлагал князьям сделать их земли наследственными. Ни князья, ни папа римский не согласились с проектом Г. VI. Ему удалось добиться лишь выборов своего малолетнего сына Фридриха II в короли римлян (1196) как некоторой гарантии передачи трона правителю из династии Штауфенов. Планы Г. VI создать мировую империю, при которой в ленной зависимости оказались бы английский король и правитель Туниса, а также приготовления к крестовому походу были перечеркнуты внезапной смертью императора от малярии и дизентерии в Мессине в 1197. Леопольд фон Ранке писал, что истинным наследником Г. VI стал папа Иннокентий III.

Лит.: Althoff G. Kaiser Heinrich VI // Staufer & Welfen. Zwei rivalisierende Dynastien im Hochmittelalter // Hg. W. Hechberger, F. Schuller. Regensburg, 2009. S. 142—155; Csendes P. Heinrich VI. Gestalten des Mittelalters und der Renaissance. Darmstadt, 1993; Ehlers J. Heinrich VI // Die deutschen Herrscher des Mittelalters // Hg. B. Schneidmüller, S. Weinfurter. München, 2003. S. 258—271; Ertl Th. Studien zum Kanzlei- und Urkundenwesen Kaiser Heinrichs VI. Wien, 2002; Kaiser Heinrich VI. Ein mittelalterlicher Herrscher und seine Zeit // Hg. G. Baaken, P. Csendes, Th. Kölzer. Göppingen, 1998. А. Б. Герштейн.