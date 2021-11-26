ГЕНРИХ I ПТИЦЕЛОВ (HEINRICH DER VOGELER)

С 912 года герцог Саксонии, с 919 года первый король Восточно-Франкского королевства из Саксонской династии . Происходил из остфальского рода Людольфингов. Отец – герцог Саксонии Оттон I Сиятельный, мать – Гедвига Бабенбергская. Первый брак в 906 году на Хатебурге Мерзебургской, второй – в 909 на Матильде Вестфальской.

Правление Генриха Птицелова в Саксонии началось с конфликта с королем Конрадом I Франконским, который стремился ослабить власть герцогов. В 915 году Генрих в битве разбил брата короля Эбергарда, после чего Конрад заключил с ним мирный договор, а в 918 году перед смертью передал Генриху королевскую корону.

В 919 году саксонская и франконская знать присягнули Генриху В 920-921 гг. он силой заставил признать свою власть герцогов Швабии и Баварии. Отказался от помазания архиепископом Майнца, так как не хотел зависеть от воли церковных прелатов.

Генрих принимал участие в борьбе между западно-франкскими королями и герцогом Лотарингии Гизельбертом. В результате этого противостояния в 925 году Генрих подчинил себе всю Лотарингию, которая стала пятым герцогством в королевстве.

В правление Генриха были достигнуты успехи в отражении венгерских набегов. В 926 году он заключил с венграми перемирие, инициировал строительство пограничных укреплений – бургов. В 933 году армия Генриха на р. Унструт разбила венгров.

Успешными были походы Генриха против славян. В 928 году он подчинил гавелян и далеминцев, в 929 году вторгся в Чехию и вынудил князя Вацлава I платить дань; в 932 году подчинил лужичан.

В 934 году Генрих совершил поход на датчан, заключив с датским королем Кнудом I Хардиканутом мир. Для защиты от дальнейших набегов восстановил Датскую марку.

В 936 году Генрих заболел и умер в своем дворце Мемлебен. Похоронен в Кведлинбурге, в церкви Святого Петра.

За время своего правления Генрих Птицелов укрепил самостоятельность и внутреннее единство Восточно-Франкского королевства, реорганизовал армию, защитил королевство от набегов венгров, славян и датчан, способствовал возникновению и росту городов.

Исторические источники:

Видукинд Корвейский. Деяния саксов, кн. I-III. М., 1975;

Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2006;

Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2009;

Флодоард. Анналы. // Рихер Реймский. История. / Пер. с лат., сост., коммент. и указ. А. В. Тарасовой; отв. ред. И. С. Филиппов. М., 1997.

Иллюстрации:

Надгробная плита Генриха I из церкви св. Петра в Кведлинбурге.

Автор статьи: Перепечкин К. В.