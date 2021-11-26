ДРAГОШ ВОДЭ

Драгош Водэ (рум. Dragoş Vodă) — венгерский воевода середины XIV в.

О Д. В. сохранились сведения преимущественно легендарного характера. Согласно «Сказанию вкратце о молдавских господарях» (известно только в русских списках, ранние из которых датируются 2-й половиной XVI в.), Д. В. из Маромаруша (область Марамуреш, ныне в Румынии) во время охоты на быка (тура) в 1359 (6867) перешел горы (Карпаты), попал в прекрасные малонаселенные земли вдоль реки Молдова, где с разрешения короля Владислава поселился и 2 года ими управлял. «Польско-Молдавская летопись», составленная в 1566 на польском языке, относит приход Д. В. на реку Молдова к 1352 (6860). На основе этих сообщений в исторической литературе сложилась версия, что Д. В. состоял на службе венгерского короля Людовика I Великого (1342—1382) и был воеводой (наместником) в Марамуреше. Он пришел с дружиной в Вост. Прикарпатье с целью выгнать оттуда татар, успешно вытеснил их за Днестр и в 1351—1353 или 1352—1354 (эти периоды лучше всего согласуются с известными по источникам датами последующих событий) жил там как венгерский маркграф. Вскоре он умер и был похоронен в построенной им церкви. Распространено мнение, что именно его недолгое правление впоследствии привело к созданию независимого Молдавского княжества. Его сын Сас (Sas) правил этими землями примерно до 1358, а внук Балк в 1359 был изгнан из Марамуреша другим венгерским воеводой — Богданом, поднявшим восстание против венгерского короля и в 1365 ставшим первым господарем независимой Молдавии. Балк вернулся в Марамуреш, где получил земли и умер около 1404, основав дворянский род Балкфи.

С учетом сведений различных источников, не упоминающих Д. В., вероятным периодом его правления были также названы годы с 1345 по 1349, а в упомянутом «Сказании» о короле Владиславе исследователи предложили видеть венгерского короля Ласло I Святого (1077—1095), так как именно с 1-й половины XIV в. в венгерских исторических хрониках его часто представляют как победителя кочевников-язычников и татар.

Ист.: Славяно-Молдавские летописи XV—XVI вв. / Сост.: Ф. А. Грекул. М., 1976.

Лит.: Майоров А. В. К спорам о времени возникновения Молдавского княжества // Русин. № 3(33). Томск, 2013. С. 32—83; Мохов Н. А. Формирование молдавского народа и образование Молдавского государства. Кишинев, 1959; Gorovei St. Dragoş şi Bogdan. Bucureşti, 1973; Iuga V. Dragoş Vodă: Istorie. Note şi comentarii // Maramureş — vătra de istorie milenară. Clui-Napoca, 1997. S. 270—281; Pecican O. Etapele consemnării legendei lui Dragoş Vodă şi semnificaţia lor // Anuarul Institutului de istorie şiarheologie Clui. T. 30. Clui-Napoca, 1991. S. 179—188; idem. Dragoş Vodă — originea ciclului legendary despre întemeierea Moldovei // Ibid. 1994. Bd. 33. S. 221—232.