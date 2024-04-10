6 класс | История Средних веков

Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время. 2011

Гусарова Т.

Первая в отечественной медиевистике книга, в которой на материале разных регионов и стран Европы показаны становление и развитие важнейших властных институтов и должностей на протяжении всего Средневековья и на заре раннего Нового времени. Их эволюция рассматривается со времени образования варварских королевств. В качестве исходной точки взята история возникновения управленческого аппарата во Франкском государстве — Меровингов и особенно Каролингов — определившего основные линии дальнейшего развития властных структур во многих странах средневековой Европы. В отдельных главах книги представлена история дворцовых должностей и выросших из них ведомств королевского двора и государства: во Франции, в Германии, Англии, на Пиренейском полуострове, в Италии, Венгрии, Скандинавии. Задачи, которые ставили перед собой авторы, — дать читателям представление об этой сфере истории средневекового государства, конкретизировать и систематизировать уже имеющиеся знания о властных институтах и должностях, показать закономерности и специфику организации власти в средневековом государстве, проследить историю возникновения отдельных должностей и потестарных институтов.