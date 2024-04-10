6 класс | История Средних веков

Действительность и знание. Очерки социальной истории Средневековья

Эксле Э.

Данное издание представляет собой сборник статей выдающегося немецкого историка Отто Герхарда Эксле, посвященных социальной истории Средневековья. Перед нами попытка создания более объемного представления о Средних веках, выходящего за пределы общераспространенного взгляда на средневековое общество как общество, опирающееся исключительно на иерархическую вертикальную организацию. Напротив, свой аналитический интерес Эксле направляет на описание характерных для той эпохи горизонтальных связей, социальных групп и институтов, идентичность которых определялась работой механизмов памяти и договора.