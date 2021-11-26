ТРЭЛЛ (THRALL)

Трэлл – раб в скандинавских обществах. Низшее сословие в обществе, представители которого выполняли домашнюю и хозяйственную работу.

Стать трэллом можно было четырьмя путями: от безденежья и голода; работая на хозяина в счет долга до его выплаты; через попадание в плен; родившись от трэлла. Захват пленников и превращение их в рабов был основным источником пополнения сословия трэллов.

Трэлл не существовал как личность и являлся имуществом своего господина, который мог распоряжаться его жизнью. Трэллов могли принести в жертву, например, на похоронах вождя. Раб не мог свидетельствовать в суде, состоять в браке, дети трэлла принадлежали господину. Трэллы не имели собственного имущества.

Трэлл мог стать вольноотпущенником (лейсингом) четырьмя способами: выкупив себя, если его кто-то выкупил, получив свободу от господина и убив врага на поле боя. Однако вольноотпущенник не являлся полностью свободным человеком, а попадал под опеку своего господина.

Автор статьи: Перепечкин К. В.