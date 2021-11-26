ИММУНИТЕТ СЕНЬОРА

ИММУНИТЕТ СЕНЬОРА - исторический, в средние века совокупность прав сеньора осуществлять в своих владениях некоторые государственные и административные функции.

Иммунитет жа­ло­вал­ся вер­хов­ным сю­зе­ре­ном. Как пра­ви­ло, дан­ной при­ви­ле­ги­ей поль­зо­ва­лись выс­шее ду­хо­вен­ст­во и круп­ные фео­да­лы. В Западной Ев­ро­пе ин­сти­тут иммунитета при­об­рёл наи­бо­лее раз­ви­тые фор­мы в X-XII веках (пер­вые до­шед­шие до нас им­му­ни­тет­ные гра­мо­ты от­но­сят­ся к середине VII века).

Спе­ци­фи­ка фор­ми­ро­ва­ния феодальных от­но­ше­ний в различных стра­нах оп­ре­де­ля­ла ха­рак­тер иммунитета и его ре­гио­наль­ные осо­бен­но­сти. В Гер­ма­нии по­лу­че­ние фео­да­ла­ми иммунитета при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию ком­пакт­ных им­му­ни­тет­ных вла­де­ний и к скла­ды­ва­нию впо­след­ст­вии на их ос­но­ве тер­ри­то­ри­аль­ных кня­жеств. В Анг­лии в ус­ло­ви­ях от­но­си­тель­но силь­ной государственной цен­тра­ли­за­ции ин­сти­тут иммунитета не по­лу­чил ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния; в Ви­зан­тии но­сил ха­рак­тер по­дат­ных изъ­я­тий ( экс­кус­сия ).

Ин­сти­тут иммунитета сыг­рал боль­шую роль в раз­ви­тии феодальной соб­ст­вен­но­сти. В про­цес­се уси­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти и скла­ды­ва­ния цен­тра­ли­зованных го­су­дарств он был по­сте­пен­но ли­к­ви­ди­ро­ван.

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