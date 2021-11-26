ГОФМАРШАЛ

ГОФМАРШАЛ (немецкий Hofmarschall) - придворная должность в средневековой Германии и самодержавной России.

1) в Германии в XII-XVIII веках придворная должность (отделилась от должности мар­ша­ла ). Гофмаршал и обер-гофмаршал, которым были подчинены гофмаршалы, ведали всем дворцовым хозяйством. До XVIII века (в отдельных княжествах до 19 века) им принадлежало право суда над остальными должностными лицами двора, дворовыми ремесленниками. В XIX-XX веках гофмаршал - почётный ти­тул .

2) В России согласно Табели о рангах 1722 года гофмаршал - придворный чин 6-го класса; в XIX веке - 1917 года гофмаршал и обер-гофмаршал - придворные чины соответственно 3-го и 2-го класса. Обер-гофмаршал и подчинённые им гофмаршалы заведовали снабжением царского двора, устройством празднеств, приёмов и так далее.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)