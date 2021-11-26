Дворянство

Дворя`нство — в европейских странах господствующее сословие светских землевладельцев, обладавшее наследственными привилегиями. Д. сформировалось в раннем Средневековье из родовой варварской и позднеримской знати, королевских должностных лиц, профессиональных воинов. В европейских языках слово, означающее «Д.» (лат. nobilitas, англ. nobility, фр. noblesse, исп. nobleza и т. д.), подчеркивает благородство происхождения и означает прежде всего знать (от лат. nobilis — «известный», «знатный»). Влияние дворянства выросло в результате распространения (с VIII в.) тяжеловооруженной конницы, что привело к утрате народным ополчением роли главной военной силы и установлению фактической монополии Д. на военное дело . В конце XI — начале XII в. в среде Д. сложилось рыцарство. Военная функция в феодальном обществе, наряду с землевладением, стала основой могущества Д.; их выполнение обеспечивалось эксплуатацией зависимого крестьянства, правами на землю и личность крестьян, правом суда , баналитетами и т. д. На обязанности Д. воевать были основаны его привилегии: налоговые, судебные, право занимать определенные должности, освобождение от телесных наказаний и т. д. Право на дворянский раздел имущества между наследниками во многих странах трансформировалось в право майората, по которому земельные владения во избежание их дробления переходили к старшему сыну. От других сословий Д. отличалось своим господ­ствующим положением, военными и административными функциями, привилегиями, образованием и воспитанием, образом жизни, моралью с ее представлениями о чести как о высшей ценности (проявлением чего стал, начиная с XVI в., культ дуэли). Значение родовитости в среде Д. подчеркивалось особой ролью генеалогии; возникновение и развитие геральдики непосредственно связано с историей Д. На протяжении своей истории Д. более или менее успешно сопротивлялось попыткам предприимчивых простолюдинов вступить в ряды привилегированного сословия. Начиная с XIV—XV вв., Д. оформилось как единое привилегированное сословие, причем его привилегии были юридически оформлены в новых централизованных государ­ствах. В процессе государственной централизации высшее Д. стало источником сепаратизма, в то время как большая часть мелкого и среднего Д. поддерживала королевскую власть. Последняя широко прибегала к созданию слоя служилого Д. В некоторых странах специфиче­ские условия развития привели к ­непосредственному политическому господству Д. при ослаблении королевской власти (Речь Посполитая в XVI—XVIII вв.). Иерархия Д. выстраивалась в результате взаимодействия ряда факторов: богатства, военного потенциала, власти, образа жизни, объема привилегий, благородного происхождения. На вершине пирамиды находились король как первый дворянин королевства и его ближайшие родственники (принцы крови, инфанты и т. д.). Далее следовала аристократия , положение которой фиксировали дворянские титулы ( герцог , князь , маркиз , маркграф , граф , виконт, барон ). Иногда Д. делилось на высшее и низшее (бароны и рыцари в Англии, магнаты и шляхта в Польше), однако нередко наряду с ними выделялись средние слои (например, кабальеро в Испании XVI—XVII вв.), отличавшиеся от низшего Д. уровнем богатства, степенью участия во властных структурах, член­ством в духовно-рыцарских орденах и дворянских корпорациях. После эпохи Великих географических открытий социальная модель Д. была перенесена в Латинскую Америку. Численность и положение Д., его роль в обществе, степень обособленности от других сословий, полнота привилегий варьируются в зависимости от периода и особенностей развития той или иной страны. Так, в Испании и Польше в XVI— XVII вв. доля Д. в населении была во много раз выше, чем в других странах Европы. В Англии, в отличие от Франции и Испании, значительная часть Д. вовлекалась в хозяйственную деятельность и сближалась с предпринимательскими кругами. Эпоха абсолютизма во многом изменила положение Д., ограничила его политическое влияние, увеличив его зависимость от королевской власти, но сохранила социальное и экономическое господство. Королевский двор стал местом перераспределения богатств в пользу части Д., приучил его к социальной дисциплине, создал возможность обратной связи между ним и монархом. Развитие капиталистических отношений и связанные с ним обогащение и возвышение торгово-предпринимательских слоев стали вызовом для Д., особенно заметным на фоне обеднения его части вследствие революции цен и утраты прежней роли в армии вследствие изменений в военном деле (развитие наемничества). Однако Д. приспособилось к новым условиям, абсорбировало верхушку торгово-предпринимательских слоев и на время сохранило господствующее положение в обществе. Дальнейшее развитие капиталистических отношений, буржуазные революции и реформы XVII—XIX вв., формирование гражданского общества, появление массовой призывной армии привели к утрате Д. значительной части земельной собственности, обращению его части к капиталистическим методам ведения хозяйства и разорению другой его части с последующей утратой прежнего сословного статуса. В ряде стран были законодательно отменены привилегии Д., титулы, институт майората. В дальнейшем Д. прежней роли в обществе уже не играло, хотя и сохраняло, а в некоторых странах до сих пор сохраняет важные позиции в военной и государственной элите. К Д. принадлежали многие знаменитые мыслители, ученые, деятели литературы и искусства. Д. во многом определило специфику европейской цивилизации (например, с системой ценностей Д. тесно связано развитие в Европе высокой оценки личности). В странах Азии формирование и развитие Д. имело существенную специфику. Сходные с Д. социальные слои с различным объемом прав и привилегий существовали в Японии ( даймё , самураи), Корее, Иране и др. Лит.: Stone L. The Crisis of the Aristocracy, 1558—1641. London, 1967; Губер П., Мейер Ж. Проблемы дворянства в XVII в. М., 1970; Meyer J. Noblesses et pouvoirs dans l’Europe d’ancien régime. Paris, 1973; La noblesse au Moyen Age, XI—XV siècles. Paris, 1976; Labatut J. P. Les noblesses européennes de la fin du XV siècle à la fin du XVIII siècle. Paris, 1978; Bush М. L. Noble privilege. 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