ДОНЖОН

ДОНЖОН - главная, отдельно стоящая башня феодального замка .

Сим­во­ли­зи­ро­ва­ла власть фео­да­ла, слу­жи­ла убе­жи­щем при на­па­де­нии не­при­яте­ля. Ран­няя фор­ма донжона из­вест­на с X-XII веков: де­ре­вян­ная (позд­нее - ка­мен­ная) баш­ня на вер­ши­не на­сып­но­го хол­ма, об­не­сён­ная па­ли­са­дом (позд­нее - ка­мен­ной ог­ра­дой). Су­ще­ст­во­ва­ли донжоны различных ти­пов: четырёхуголь­ный (ран­ний и наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный), круг­лый (ха­рак­те­рен для французских зам­ков начала XIII века), мно­го­ле­пе­ст­ко­вый в пла­не и другие.

Иллюстрация:

Дон­жон зам­ка Ба­зож-ан-Па­ре (де­пар­та­мент Ван­дея, Франция). Около 1380 года. Архив БРЭ.

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