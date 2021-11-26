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ДОНЖОН
ДОНЖОН - главная, отдельно стоящая башня феодального замка.
Символизировала власть феодала, служила убежищем при нападении неприятеля. Ранняя форма донжона известна с X-XII веков: деревянная (позднее - каменная) башня на вершине насыпного холма, обнесённая палисадом (позднее - каменной оградой). Существовали донжоны различных типов: четырёхугольный (ранний и наиболее распространённый), круглый (характерен для французских замков начала XIII века), многолепестковый в плане и другие.
Иллюстрация:
Донжон замка Базож-ан-Паре (департамент Вандея, Франция). Около 1380 года. Архив БРЭ.
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