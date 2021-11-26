ДОМЕН
ДОМЕН - владение.
1) Домен королевский, наследственные земельные владения короля в странах Западной и Центральной Европы в Средневековье и в раннее Новое время. Включал поместья, крепости, города, леса и пастбища, расположенные в разных районах страны. Служил фондом земельных пожалований прямым вассалам короля, а также главным источником средств для содержания короля и королевского двора. Расширение королевских доменов за счёт присоединения владений крупных феодалов явилось одним из средств укрепления королевской власти и ликвидации феодальной раздробленности. Герцоги, графы и другие крупные феодалы также имели свои домены.
2) Домены сеньориальный, часть поместья, на которой феодал вёл самостоятельное (домениальное) хозяйство, используя труд зависимых крестьян-держателей или безземельных работников. Включал пахотные земли (располагавшиеся, как правило, чересполосно с крестьянскими), угодья, сады, постройки, инвентарь.