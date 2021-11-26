ДОМЕН

ДОМЕН - владение.

1) Домен ко­ро­лев­ский, на­следственные зе­мель­ные вла­де­ния ко­ро­ля в стра­нах Западной и Центральной Ев­ро­пы в Сред­не­ве­ко­вье и в ран­нее Но­вое вре­мя. Вклю­чал по­ме­стья, кре­по­сти, го­ро­да, ле­са и па­ст­би­ща, рас­по­ло­жен­ные в раз­ных рай­онах стра­ны. Слу­жил фон­дом зе­мель­ных по­жа­ло­ва­ний пря­мым вас­са­лам ко­ро­ля, а так­же главным ис­точ­ни­ком средств для со­дер­жа­ния ко­ро­ля и ко­ро­лев­ско­го дво­ра. Рас­ши­ре­ние ко­ро­лев­ских доменов за счёт при­сое­ди­не­ния вла­де­ний круп­ных фео­да­лов яви­лось од­ним из средств ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти и ли­к­ви­да­ции феодальной раз­дроб­лен­но­сти. Гер­цо­ги, гра­фы и другие круп­ные фео­да­лы так­же име­ли свои до­ме­ны.

2) Домены сень­о­ри­аль­ный, часть по­ме­стья , на ко­то­рой фео­дал вёл са­мо­стоя­тель­ное (до­ме­ни­аль­ное) хо­зяй­ст­во, ис­поль­зуя труд за­ви­си­мых кре­сть­ян-дер­жа­те­лей или без­зе­мель­ных ра­бот­ни­ков. Вклю­чал па­хот­ные зем­ли (рас­по­ла­гав­шие­ся, как пра­ви­ло, че­рес­по­лос­но с кре­сть­ян­ски­ми), уго­дья, са­ды, по­строй­ки, ин­вен­тарь.

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