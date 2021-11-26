КАРЛ МАРТЕЛЛ (лат. Carolus Martellus)

Майордом Франкского королевства (715–741 гг.).

Карл Мартелл был сыном Пипина Геристальского , также майордома королевства франков. После смерти отца в 714 г. Карл Мартелл был заключен под стражу своей мачехой, Плектрудой, которая пыталась оттеснить его от власти и поддерживала своего малолетнего внука Теодоальда, назначенного на пост майордома Нейстрии. Однако, правление Плектруды и Теодоальда было свергнуто самими нейстрийцами, избравшими себе нового маойрдома, Раганфреда.

В 715 г. Карл Мартелл освободился и отправился в Австразию, где нашел себе сторонников. В 717 г. Карл Мартелл сумел нанести поражение Раганфреду, но не смог окончательно расправиться с ним. В 718 г. Карл Мартелл возвел на престол короля Хлотаря IV. В 719 г., собрав новые силы, Карл Мартелл окончательно разгромил Раганфреда и объединил под своей властью Австразию и Нейстрию.

В 719 г. умер Хлотарь II, и Карл Мартелл возвел на престол нового короля — Хильперика II. В 720 г. герцог Аквитании Эд Великий, ранее бывший союзником Раганфреда, согласился на предложенный Карлом Мартеллом мир, признал Карл Мартелл майордомом всего королевства франков, но сохранил за собой значительную самостоятельность.

В 721 г. после смерти Хильперика II Карл Мартелл провозгласил королем Теодерика IV (721–737 гг.). Умиротворив королевство франков , Карл Мартелл принялся восстанавливать франкское владычество на периферии королевства. В 725–728 гг. он сумел подчинить Баварию, которая вновь признала власть франков, а в 730-х гг. — Алеманию.

Важным направление внешней политики Карл Мартелл было северо-восточное, где франкам противостояли языческий народы фризов и саксов. В 733–734 гг. Карл Мартелл нанес фризам поражение, лишил их самостоятельности и начал христианизацию народа. Много походов Карл Мартелл предпринял и против саксов.

Еще одна угроза, с которой столкнулся Карл Мартелл — экспансия арабов. В 720 г. они захватили Нарбонн и осадили Тулузу. Несмотря на то, что им не удалось взять город, арабы, захватив плацдарм в Галлии, стали совершать набеги на все южное побережье нынешней Франции вплоть до берегов Роны. В 732 г. Карл Мартелл нанес решительное поражение арабам в битве при Пуатье, которое смогло остановить продвижение арабов в Галлию. В 737 г. умер Теодерик IV, однако Карл Мартелл не стал возводить на престол нового Меровинга и правил до своей смерти самостоятельно.

Карл Мартелл значительно усилил влияние светской власти на церковь, назначая на епископские кафедры верных ему мирян. С именем Карла Мартелла принято связывать распространение бенефициев, которые предоставлялись взамен на военную службу в его войске. Карл Мартелл умер в 741 г. и был похоронен в аббатстве Сен-Дени.

Иллюстрации:

Саркофаг Карла Мартелла в Сен-Дени.

Исторические источники:

Хроники Фредегара /пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. - Санкт-Петербург Москва : Евразия Клио, 2015. - 461 с.