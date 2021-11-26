КАРКАСОН (КАРКАССОНН)

КАРКАСОН (КАРКАССОНН) - Кар­кас­сонн (Carcassonne), го­род во Фран­ции, в ре­гио­не Лан­ге­док-Рус­силь­он, административный центр департамента Од. Население 50,8 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на Юж­ном ка­на­ле и реке Од. Круп­ный центр ту­риз­ма.

Пред­по­ло­жи­тель­но в I веке до н. э. рим­ля­на­ми на мес­те кельтского по­се­ле­ния бы­ла ос­но­ва­на ко­ло­ния Юлия Кар­ка­со (Julia Car­ca­so). Около 300 года н. э. Каркасон об­не­сён кре­пост­ны­ми сте­на­ми. В 418 году за­хва­чен вест­го­тами. С конца VI века ре­зи­ден­ция епи­ско­па. В 725-750 годах под вла­стью ара­бов, в 752 году (или 759 году) во­шёл во Франк­ское го­су­дар­ст­во. Во вре­ме­на Ка­ро­лин­гов - центр од­но­именного граф­ст­ва; с середины XI века - ви­це-граф­ст­ва, при­над­ле­жав­ше­го дво­рян­ско­му ро­ду Тран­ка­вель. В конце XI-XII веков за власть над го­ро­дом шёл спор ме­ж­ду Бар­се­лон­ским граф­ст­вом и Ту­лу­зой. В 1209 году в хо­де Аль­би­гой­ских войн по­сле 2-не­дель­ной оса­ды за­хва­чен кре­сто­нос­ца­ми, по­сле 1229 года во­шёл во вновь соз­дан­ную провинцию Лан­ге­док, при­над­ле­жав­шую французской ко­ро­не. Как кре­пость иг­рал важ­ную роль в пе­ри­од войн Фран­ции про­тив Ара­го­на. По­сле за­клю­че­ния Пи­ре­ней­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1659 года фак­ти­че­ски ут­ра­тил во­енное зна­че­ние. С начала XVIII века главный центр про­изводства шер­стя­ных тка­ней в Лан­ге­до­ке.

Карскасон со­хра­нил об­лик французского средневе-векового го­ро­да-кре­по­сти и бла­го­да­ря сво­ей уни­каль­ной со­хран­но­сти вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. На пра­вом бе­ре­гу ре­ки - Верх­ний (Ста­рый) го­род с 2 коль­ца­ми кре­по­ст­ных стен (внутреннее коль­цо стен, дли­на 1100 м - конец V-VI веков, час­тич­но пе­ре­строе­ны в XIII веке; внеш­ний по­яс, дли­на 1500 м - XIII век; высота стен 6-7 м), с 2 ук­ре­п­лён­ны­ми во­ро­та­ми (Нар­бонн­ские и Од) и по­лу­круг­лы­ми, круг­лы­ми и квад­рат­ны­ми в пла­не 52 баш­ня­ми, 4 бас­тио­на­ми, ро­ман­ско-го­тическим со­бо­ром Сен-На­зер (неф - 1096 год, тран­септ с ка­пел­ла­ми и хор - ме­ж­ду 1269 и 1330 годами; в ин­терь­е­ре - ста­туи, над­гро­бия, вит­ра­жи, XIII-XVI6 века), мос­том че­рез ре­ку (с XIV века). К се­ве­ру от во­рот Од к внутреннему поя­су стен при­мы­ка­ет за­мок Ша­то-Кон­таль (ме­ж­ду 1120 и 1150 годами; ук­ре­п­лён рвом, сте­на­ми с мощ­ны­ми ци­лин­д­рическими баш­ня­ми и бар­ба­ка­ном; ны­не - хра­ни­ли­ще скульп­ту­ры). На ле­вом бе­ре­гу, в Ниж­нем го­ро­де (ос­но­ван в 1247 году, ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка), - го­тические церк­ви Сен-Ми­шель (конец XIII века) и Сен-Вен­сан (конец XIII - XVIII веков), ка­пел­ла Нотр-Дам-де-ла-Сан­те (1525 год), средне-вековая боль­ни­ца, Фон­тан Неп­ту­на (1770 год) и др. Боль­шин­ст­во по­стро­ек Каркасона рес­тав­ри­ро­ва­но Э.Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ком (с 1844 года; ра­бо­ты про­дол­жа­лись в XX веке). Му­зей изящ­ных искусств, Ху­дожественный му­зей (в со­бо­ре Сен-На­зер). Ви­но­де­лие; про­изводство тек­стиль­ных из­де­лий, обу­ви.

Иллюстрация:

Кар­ка­сон. Об­щий вид Верх­не­го (Ста­ро­го) го­ро­да.

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