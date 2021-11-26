КАРКАСОН (КАРКАССОНН)
КАРКАСОН (КАРКАССОНН) - Каркассонн (Carcassonne), город во Франции, в регионе Лангедок-Руссильон, административный центр департамента Од. Население 50,8 тысяч человек (2008 год). Расположен на Южном канале и реке Од. Крупный центр туризма.
Предположительно в I веке до н. э. римлянами на месте кельтского поселения была основана колония Юлия Каркасо (Julia Carcaso). Около 300 года н. э. Каркасон обнесён крепостными стенами. В 418 году захвачен вестготами. С конца VI века резиденция епископа. В 725-750 годах под властью арабов, в 752 году (или 759 году) вошёл во Франкское государство. Во времена Каролингов - центр одноименного графства; с середины XI века - вице-графства, принадлежавшего дворянскому роду Транкавель. В конце XI-XII веков за власть над городом шёл спор между Барселонским графством и Тулузой. В 1209 году в ходе Альбигойских войн после 2-недельной осады захвачен крестоносцами, после 1229 года вошёл во вновь созданную провинцию Лангедок, принадлежавшую французской короне. Как крепость играл важную роль в период войн Франции против Арагона. После заключения Пиренейского мирного договора 1659 года фактически утратил военное значение. С начала XVIII века главный центр производства шерстяных тканей в Лангедоке.
Карскасон сохранил облик французского средневе-векового города-крепости и благодаря своей уникальной сохранности включён в список Всемирного наследия. На правом берегу реки - Верхний (Старый) город с 2 кольцами крепостных стен (внутреннее кольцо стен, длина 1100 м - конец V-VI веков, частично перестроены в XIII веке; внешний пояс, длина 1500 м - XIII век; высота стен 6-7 м), с 2 укреплёнными воротами (Нарбоннские и Од) и полукруглыми, круглыми и квадратными в плане 52 башнями, 4 бастионами, романско-готическим собором Сен-Назер (неф - 1096 год, трансепт с капеллами и хор - между 1269 и 1330 годами; в интерьере - статуи, надгробия, витражи, XIII-XVI6 века), мостом через реку (с XIV века). К северу от ворот Од к внутреннему поясу стен примыкает замок Шато-Конталь (между 1120 и 1150 годами; укреплён рвом, стенами с мощными цилиндрическими башнями и барбаканом; ныне - хранилище скульптуры). На левом берегу, в Нижнем городе (основан в 1247 году, регулярная планировка), - готические церкви Сен-Мишель (конец XIII века) и Сен-Венсан (конец XIII - XVIII веков), капелла Нотр-Дам-де-ла-Санте (1525 год), средне-вековая больница, Фонтан Нептуна (1770 год) и др. Большинство построек Каркасона реставрировано Э.Э. Виолле-ле-Дюком (с 1844 года; работы продолжались в XX веке). Музей изящных искусств, Художественный музей (в соборе Сен-Назер). Виноделие; производство текстильных изделий, обуви.
Иллюстрация:
Каркасон. Общий вид Верхнего (Старого) города.