6 класс | История Средних веков

Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты

Горский Антон Анатольевич , Буданова Вера Павловна , Ермолова И.

Книга посвящена уникальному этапу мировой истории – Великому переселению народов, когда в условиях угасания Античной цивилизации и зарождения цивилизации Средневековья взаимодействие варварского мира и Римской империи достигло наиболее интенсивной фазы. Основное внимание авторы уделяют трем лидерам Великого переселения – германцам, гуннам и славянам, их роли в европейских цивилизационных процессах II–VII вв., их трансформации в ходе миграций от племенных союзов до первых государственных образований, эволюции военных, торговых, дипломатических, культурных контактов, составляющих суть взаимодействия и взаимовлияния двух полярных миров – Барбарикума и Империи.