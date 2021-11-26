ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
Массовые миграции в Европе в конце 4–7 вв., явившиеся одной из главных причин падения Западной Римской империи и основой для формирования современной этнокультурной карты Европы.
Термин «В. п. н.» (франц. les Grandes invasions, нем. Völkerwanderung) вошёл в науч. оборот в 1-й пол. 19 в. прежде всего благодаря франц. и нем. исследователям, занимавшимся поисками историч. корней своих наций. С тех пор изучением В. п. н. занимались разл. науч. школы историков, археологов, лингвистов, этнологов и учёных др. специальностей. Но мн. проблемы, связанные с исследованием феномена В. п. н., остаются дискуссионными.
К числу причин В. п. н. обычно относят социально-экономич. и социально-психологич. изменения в евразийском варварском мире, который был уже не способен обеспечить потребности растущего населения и выделявшейся верхушки, затронутых влиянием цивилизации и стремившихся к быстрому обогащению за счёт грабежа. Важны также процессы, протекавшие внутри Рим. империи и делавшие её всё более уязвимой со стороны варваров. Предлагаются также специфич. объяснения причин В. п. н., такие, как воздействие на социально-этнич. сферу климатич. изменений, циклов солнечной активности или выплески пассионарности.
Одной из наиболее спорных остаётся проблема пространственно-временнóго континуума В. п. н. Осн. традиция была заложена в трудах зап.-европ. историков 19 в., исследовавших обстоятельства крушения Рима, истоки совр. европ. народов и государств. Начальной точкой отсчёта В. п. н. многие из них считали 375; приблизительно в это время гунны разгромили остготов (остроготов), вызвав переселения вестготов (визиготов) и др. варваров, наводнивших провинции Рим. империи. Завершение В. п. н. они относили к сер. 6 в., когда завершилось становление Франкского государства. Позднее часть историков стала включать в В. п. н. миграции славян и тюрок, завершившиеся к кон. 7 в. становлением Хазарского каганата и Первого Болгарского царства. В совр. историографии прослеживается тенденция к расширению хронологич. границ как в глубь веков, так и к позднейшим временам. Часть исследователей относит начало В. п. н. ко 2-й пол. 2 в. (см. Маркоманские войны, Вельбарская культура, Алеманны, Готы). Некоторые историографич. школы завершением В. п. н. считают переселение в Карпатскую котловину венгров в кон. 10 в. и последний период викингов эпохи. Предприняты и попытки к рассмотрению В. п. н. в глобальном контексте, включающем, кроме Европы, Центр. Азию, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сев. Африку и Ближний Восток и охватывающем огромный временной промежуток от 3-го тыс. до н. э. до 1-го тыс. н. э.
По составу важнейших участников и характеру их действий, направлению миграций (см. карты) и их результатам в В. п. н. можно выделить неск. периодов: «пролог» (2-я пол. 2 – сер. 3 вв.), «гунно-восточногерманский» (кон. 4 – сер. 5 вв.), «остгото-западногерманский» (2-я пол. 5 – 1-я треть 6 вв.) и «славяно- тюркский» (6–7 вв.). В свою очередь, внутри этих периодов выделяют этапы, связанные с ключевыми событиями европ. истории 1-го тыс. н. э.
«Прологом» В. п. н., не всеми историками включаемым в собственно В. п. н., явились маркоманские войны, когда германцы (маркоманы, квады, лангобарды и др.), представители сарматских и др. племён вторглись на территорию Паннонии, Реции, Норика и др. римских провинций. Варварам был дан отпор, но они получили право расселяться на земле Римской империи по её границам. Эти войны спровоцировали миграционные волны племенных союзов алеманнов и франков, обитавших между Рейном и Эльбой. В сер. 3 в. на балканские и малоазийские провинции двинулись племенные союзы боранов, костобоков, готов, союзных с ними гепидов и других племён. Риму пришлось уступить варварам небольшую часть своих земель (Дакия и некоторые др.), но в целом ему удалось с помощью военной силы и искусной дипломатии остановить угрозу.
Сложившаяся система Рим. империя – варварский мир десятилетия пребывала в ситуации подвижного равновесия, из которого её вывел мощный внешний фактор. Ок. 375 в Сев. Причерноморье с востока появились гунны. Они разбили готов во главе с Эрманарихом, что побудило некоторые др. готские и связанные с ними группировки переселиться на территорию Рим. империи, предоставившей пришельцам права федератов (см. также Унтерзибенбрунн). Вскоре между римлянами и вестготами вспыхнул конфликт, закончившийся разгромом армии Рима и гибелью имп. Валента в сражении у Адрианополя 9.8.378.
В кон. 4 – нач. 5 вв. пришли в движение племена сарматов, саксов, бургундов, вандалов, свевов, гепидов и др. В 404–406 их полчища, возглавляемые Радагайсом, вторглись в Италию, но были разгромлены Стилихоном. В 406 вандалы, аланы и свевы, сломив сопротивление франкских федератов, прорвались в Галлию, но к 409 были вытеснены в Испанию, где захватили б. ч. страны. Огромным моральным потрясением для античного мира явились захват (24.8.410) и разграбление Рима вестготами Алариха I. После ряда соглашений и столкновений в 416 вестготы вновь стали федератами и получили для расселения юго- зап. часть совр. Франции.
В 420–450-е гг. произошла консолидация варваров Вост. и Центр. Европы под главенством гуннов. Оформление их державы от Волги до Дуная завершилось при Бледе и Аттиле. Однако натиск гуннов и их союзников на запад был остановлен Аэцием в «битве народов» на Каталаунских полях в 451. После похода в Италию (452) и смерти Аттилы (453) гунны и их союзники потерпели поражение от восставших против них племенных группировок в «битве племён» на р. Недао; их держава распалась. После битвы на р. Недао и ряда др. столкновений гепиды, возглавлявшие восстание против гуннов, основали королевство в Потисье (см. Апахида), остготы стали контролировать Паннонию, руги – Прибрежный Норик, герулы – земли в совр. Юж. Моравии и Зап. Словакии. Группы с существенным вост.-герм. компонентом во 2-й пол. 5 в. известны в Вост. Прикарпатье, Верхнем Потисье, Центр. Польше, низовьях Вислы (видиварии).
На протяжении 1-й пол. 5 в. новые миграционные волны достигли Атлантики. В покинутой рим. войсками (кон. 4 – нач. 5 вв.) Британии, подвергшейся нападениям пиктов и скоттов, ок. 420-х гг. появились отряды саксов (см. Англосаксы). С сер. 5 в. сюда стали прибывать новые волны англов, саксов, ютов, фризов. Ища спасения от этого нашествия, часть бриттов переселилась в Бретань (в 441 и др.).
В 422, разбив римлян, вандалы и аланы захватили в Испании приморские города и флот, что позволило им в 429 под предводительством Гейзериха (428–477) переправиться в Сев.-Зап. Африку. По договору 442 королевство вандалов и аланов становится первым юридически признанным независимым государством на территории Рим. империи.
Во 2-й пол. 5 в. ослабление Рима и экспансия герм. племён достигают своей кульминации. В 455 вандалы расторгли договор с Зап. Рим. империей и снова разграбили Рим. Зап. Рим. империей (фактически Италией), опираясь на дружины из варваров, в 456–472 реально управлял Рицимер (наполовину свев и вестгот), с 474 – Орест (быв. секретарь Аттилы), с 476 – скир Одоакр, низложивший последнего зап.-рим. имп. Ромула Августула.
В 489 остготы и др. группировки во главе с Теодорихом Великим вторглись в Италию и к 493 захватили её. Основанное Теодорихом Великим Остготское королевство на неск. десятилетий превратилось в самую могущественную силу в Зап. и Центр. Европе. Тем самым в кон. 5 – сер. 6 вв. завершился переход от стадии переселения герм. племён к стадии утверждения их на новых землях и образования «варварских королевств». В итоге на территории быв. Зап. Римской империи сложились государство бургундов в Юго-Вост. Галлии (см. Бургундия, Арелат), Толедское королевство вестготов – в Испании (см. Вестготское королевство), остготов, а затем лангобардов – в Италии (см. Лангобардское королевство), франков в Галлии. «Варварские королевства» образовались и в Британии после завоевания её в сер. 5 в. англосаксами (см. Англосаксонское завоевание). Складывается новая этнополитич. карта Зап. Европы.
Однако сохранялась и идея восстановления Рим. империи, которую пытался осуществить имп. Вост. Рим. империи Юстиниан I. Завоевав к 534 государство вандалов в Африке, визант. войска начали войну с остготами, сломленными в 552. К 555 Константинополь добился полного контроля над Италией и Далмацией. За год до этого византийцы высадились в Испании, начав захват её юговост. части, где удерживались до 626.
В 6 в. набрала силу новая волна миграции народов Центр. и Вост. Европы. К кон. 5 в. лангобарды осваивают верховья Эльбы, в 526/527 занимают земли от Вены до Аквинка, с 546 – территорию совр. юго-зап. Венгрии. В 558 в степях Юго-Вост. Европы появляются авары. В 568, победив гепидов в союзе с лангобардами и после ухода последних в Италию (в её сев. и центр. частях сложилось новое королевство лангобардов с центром в Павии), они стали хозяевами всего Ср. Подунавья, основав здесь Аварский каганат. В степях Вост. Европы вслед за аварами появляются тюрки, включившие до 630 земли к востоку от Дона в состав Тюркского каганата.
Завершили процесс В. п. н. миграции слав. и тюрк. племён, в т. ч. и на часть территории Вост. Рим. империи. Уже в 5 в. собственно славяне (склавины по лат. и греч. источникам) освоили территорию от Днепра до Одера и от Полесья до Вост. Прикарпатья (см. Пражская культура). Близкие им группы (см. Заозерье) из Верхнего Поднепровья расселились до территории совр. юго- вост. Эстонии, Псковщины и Верхней Волги (длинных курганов культура). Др. группы славян занимали бассейн Десны и Сейма (колочинская культура), а также распространились по укр. лесостепи до совр. центр. Молдавии (анты). До сер. 6 в. склавины продвинулись за Одер (затем постепенно освоив земли до Эльбы) и в Поморье (см. Суков – Дзедзицы), на северо-восток Карпатской котловины (вероятно, по соглашению с лангобардами), Нижний Дунай (см. Ипотешти – Кындешти – Чурел). С 520-х гг. известны набеги склавинов и антов на Балканы. Особенно массовыми были походы склавинских группировок в 540–542, 548–551, в кон. 570-х – 580-е гг. Совместно с ними или отдельно набеги на Балканы осуществляли и вост.- европ. кочевники, среди которых с 5 в. доминировали зап.-тюрк. группы (см. Протоболгары). Не позднее 580-х гг. группы славян уже жили в Фессалии, к 1-й трети 7 в. – на Зап. Балканах, в Юж. и Вост. Альпах (см. Сербы, Хорваты, Словенцы и др.). Начавшееся после заключения мира с персами (591) контрнаступление византийцев против славян и аваров закончилось восстанием Фоки (602) и падением границы Вост. Рим. империи на Дунае.
В 7 в. славяне расселяются по всему Балканскому п-ову вплоть до Пелопоннеса, образуя племенные княжения – «склавинии», некоторые группы переселяются в Малую Азию, совершают набеги до Крита и Юж. Италии. Хотя огромные силы Византии отняло противостояние арабским завоеваниям, уже со 2-й пол. 7 в. начинается восстановление власти Константинополя на юге Балкан.
С сер. 7 в. возникают новые раннеполитич. образования в степях Вост. Европы (см. Великая Болгария, Перещепинский клад, Вознесенка). Результатом экспансии хазар в 660–680-х гг. стал уход части булгар на Балканы, где сложилось Первое Болг. царство и сформировался на юге Вост. Европы Хазарский каганат.
С завершением В. п. н. миграционные процессы в Европе, Азии, Сев. Африке, на Ближнем и Среднем Востоке не прекратились, но их роль во всемирной истории была уже иной.
В. п. н. имело огромные историч. последствия. Цивилизация, связанная с Рим. империей, испытала колоссальные потрясения и разрушения. Гл. носителем антич. традиций отныне выступила Вост. Рим. империя, в которой они подверглись глубокой трансформации (см. Византия). На месте Зап. Рим. империи возникли, впитывая элементы её культуры, новые политич. образования – «варварские королевства», которым суждено было стать прообразом европ. государств Средневековья и Нового времени. Этнолингвистич. карту Европы стали во многом определять герм. и слав. народы. Существенно изменились места обитания и соотношение тюрк., финно- угорских, иран., кельтских и др. народов Евразии. Европейская цивилизация расставалась с эпохой античности, чтобы вступить в эпоху средних веков.
Иллюстрации:
Двупластинчатые фибулы восточногерманского круга. Серебро. Унтерзибенбрунн (Австрия). Ок. 1-й трети 5 в. Художественно-исторический музей (Вена). Архив БРЭ;
Гуннская диадема. Золотая обкладка на бронзовой основе, гранаты, сердолик, янтарь, стекло. Чорна (Венгрия). 1-я пол. 5 в. Венгерский национальный музей (Будапешт). Архив БРЭ;
Вандальские фибулы и пряжка. Золото, стекло. Кудья-Затёр (Тунис). Сер. 5 в. Национальный музей Карфагена (Тунис). Архив БРЭ;
Славянские керамические сосуды. Мурска-Собота (Словения). 7 в. (по М. Гуштин). Архив БРЭ.