Святитель Григорий Двоеслов 25 марта (н. ст.) Русская православная церковь чтит память Григория I Великого, именуемого в православной традиции Григорием Двоесловом. В православии и католицизме святитель Григорий Великий, 64-й папа римский, почитается в числе великих отцов Церкви. Путь к папскому престолу Святитель Григорий родился в Риме около 540 года и происходил из знатной сенаторской семьи. Однако эта семья дала Риму не только известных политиков. Так, блаженный Феликс, римский епископ, был дедом Григория, а мать святителя, Сильвия, также была причислена Римской церковью к лику святых. Были в роду Григория Двоеслова и другие святые. О жизни святителя до того, как он стал папой римским, подробностей...

25 марта (н. ст.) Русская православная церковь чтит память Григория I Великого, именуемого в православной традиции Григорием Двоесловом. В православии и католицизме святитель Григорий Великий, 64-й папа римский, почитается в числе великих отцов Церкви.

Путь к папскому престолу

Святитель Григорий родился в Риме около 540 года и происходил из знатной сенаторской семьи. Однако эта семья дала Риму не только известных политиков. Так, блаженный Феликс, римский епископ, был дедом Григория, а мать святителя, Сильвия, также была причислена Римской церковью к лику святых. Были в роду Григория Двоеслова и другие святые. О жизни святителя до того, как он стал папой римским, подробностей известно немного. Судя по всему, Григорий получил великолепное образование, много читал. Благодаря происхождению получил должность префекта Рима, но мало тяготел к мирской работе. Когда умер отец святителя, он сложил с себя должностные полномочия, вложил свое состояние в строительство странноприимных домов, больниц и монастырей. В собственном имении в Риме он также устроил монастырь, посвященный апостолу Андрею, и в нем же принял иноческий постриг.

Он пытался поднять авторитет своей кафедры, изрядно пошатнувшийся в то время. Церкви на Западе отчетливо действовали независимо от Рима, особенно в Карфагене, Медиолане, Аквилее. Тяжелыми были и взаимоотношения с Константинопольским патриархатом. Безусловно, св. Григорий не сомневался в духовном первенстве Римской церкви, но, все же, не такой жесткой церковной иерархии во главе с римским епископом, как это стало впоследствии. В противоположность титулу «Вселенский», которым стали именовать патриарха Константинополя, он называл себя «раб рабов Божиих». При этом Григорий считал обязанностью Церкви быть мерилом благочестия и критиковать действия светской власти, когда она поступает не должным образом.

Двоеслов или Собеседник

Двоесловом, то есть собеседником, человеком, ведущим диалог, святителя Григория стали называть после появления его книги «Собеседования о жизни италийских отцов», которая в эпоху Средневековья была крайне популярна во всем христианском мире.

За­кре­пив­ше­е­ся за ним в сла­вян­ской бо­го­слу­жеб­ной тра­ди­ции про­зва­ние «Двое­слов» свя­за­но с оши­боч­ным пе­ре­во­дом гре­че­ско­го на­зва­ния ан­тич­но­го ли­те­ра­тур­но­го жан­ра, во­шед­ше­го в ла­тин­ский и дру­гие язы­ки, – διάλογος, dialogus, диа­лог – «раз­го­вор», «бе­се­да» (не обя­за­тель­но двух!), «об­мен сло­ва­ми».

Тихая и созерцательная монашеская жизнь святителя кончилась в 579 году. Папа Пелагий II посвятил Григория в дьяконы и направил в Константинополь, дабы посланник побудил императора с патриархом помочь Риму справиться с германским племенем лангобардов, угнетавших Италию. Святитель разрывался между желанием остаться в своей обители и смиренной службой Церкви. Тем не менее на протяжении шести лет Григорий Двоеслов показывал столице Византийской империи пример монашеского служения, указывал на ошибки патриарха Константинопольского Евтихия. Но из-за натиска персов Византия так и не смогла оказать военную поддержку Риму. В 590 году, после смерти папы Пелагия II, святителя Григория Двоеслова избрали его преемником. В своем смирении Григорий Великий кардинально отличался от более поздних римских пап, бывших одержимыми идеей политического владычества и мирового господства. Уже отношение святителя к своему епископству иллюстрирует данное утверждение. Он говорил, что потерял глубокую радость покоя и оказался связанным с мирской жизнью больше, чем когда был мирянином, и, хотя внешне он вознесся, внутренне – пал.

Истинный христианин

Имевший такое отношение к своему новому статусу и обязанностям, святитель Григорий подчинил жизнь в папской резиденции строгим монастырским правилам. Вдобавок он устранил из административного аппарата Римской церкви простых мирян, позиции клириков ослабил, а опору искал среди монашества. Когда светские власти оказались неспособны оборонять Рим, за дело взялся папа Григорий. Он пустил средства, поступавшие от владений церкви, на снабжение жителей провиантом, платил солдатам, выкупал пленных у варваров, откупался от врагов, помогал беженцам.

Вот еще один эпизод, характеризующий Григория Двоеслова как истинного христианина. Как-то раз святитель, еще не взошедший на папский престол, оказался на рынке в Риме, где продавали рабов. Спросив, кто эти юноши, похожие на ангелов во плоти, и получив ответ, что это некрещеные варвары из Англии, святой Григорий расплакался. Он вскоре отправился с миссией в далекие земли, три дня шел на север, когда его наконец нагнали папские гонцы. Оказалось, что народ Рима взбунтовался и требует немедленного возвращения игумена обители Святого Андрея. Уже став папой римским, святитель Григорий сделал всё для проповеди Евангелия англосаксам. Когда посланная им миссия добилась первых успехов, святитель по всей империи разослал радостные сообщения о крещении нового народа.

Иероним Стридонский и Григорий Великий

Великий отец Церкви упокоился 12 марта (ст. ст.) 604 года. Секретарь Григория Двоеслова, диакон Петр, рассказывал, что множество раз наблюдал белого голубя (Святого Духа), диктовавшего святителю на ухо небесные наставления, когда тот работал над своими сочинениями. Традиция приписывает святителю Григорию составление литургии Преждеосвященных Даров. На самом деле он был популяризатором данной службы. И сегодня христиане, молящиеся на литургии Преждеосвященных Даров, обращаются за помощью в том числе к святителю Григорию.