РОМУЛ АВГУСТУЛ, ФЛАВИЙ РОМУЛ АВГУСТ (лат. Romulus Augustulus, Flavius Romulus Augustus)

Последний император Западной Римской империи (475-476 гг.).

Сын магистра войска патриция Ореста, который сверг в 475 г. императора Юлия Непота, однако Орест провозгласил императором не себя, а своего малолетнего сына. Права Ромула Августа на престол не были признаны ни Восточной империей, ни наместниками Галлии и Далмации. После того, как Орест отверг требование германских наемников (герулов, ругиев и скиров) выделить им земли в Италии, началось их восстание под руководством вождя герулов Одоакра , который 23 августа 476 г. был провозглашен их царем. Одоакр захватил Ореста и Ромула Августа, Ореста казнил, а Ромул Август был сослан на бывшую виллу Лукулла в Кампании и получил ежегодное содержание в 6000 золотых. Низложение Ромула Августула считается концом Римской империи.

Исторические источники :

Иордан. История гетов;

Прокопий Кесарийский. Война с готами, I.

Иллюстрация :

Ауреус Ромула Августула.