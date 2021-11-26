ПРА́ВДА

Ежедневная политическая газета в России и СССР, одно из ведущих мировых изданий XX века.

Ор­ган боль­ше­ви­ст­ской фрак­ции РСДРП (1912–14), ЦК и Пе­терб. к-та РСДРП(б) (март 1917 – март 1918), ЦК и Моск. к-та РКП(б) – ВКП(б) (1918–52), КПСС (1952–91); с 1997 – КПРФ (вы­хо­дит 3 раза в не­де­лю). Ти­раж: 20–60 тыс. экз. (1912–14), 85–100 тыс. экз. (март – июль 1917), 2,5 тыс. экз. (1925), 10,6 млн. экз. (1975; га­зе­ту вы­пи­сы­ва­ли бо­лее чем в 120 за­ру­беж­ных стра­нах), 10,4 млн. экз. (1984), 3,2 млн. экз. (авг. 1991); 100,3 тыс. экз. (2013).

Ос­но­ва­на в 1912 по ини­циа­ти­ве В.И. Ле­ни­на как ле­галь­ная га­зе­та, 1-й но­мер вы­шел 22 ап­ре­ля (5 мая). Из­да­ва­лась в апр. 1912 – ию­ле 1914 и с мар­та 1917, пер­во­на­чаль­но в С.-Пе­тер­бур­ге (Пет­ро­гра­де), с 16.3.1918 – в Мо­ск­ве. В 1912– 1917 не­од­но­крат­но за­кры­ва­лась вла­стя­ми, во­зоб­нов­ля­лась под др. на­зва­ния­ми: «Ра­бо­чая прав­да», «Прав­да тру­да», «За прав­ду», «Про­ле­тар­ская прав­да», «Путь прав­ды» и др. В 1914 вы­хо­ди­ла с об­ла­ст­ны­ми при­ло­же­ния­ми: «Шах­тёр­ский лис­ток», «При­бал­тий­ский край», «Ураль­ский лис­ток», «В тек­стиль­ном про­из­вод­ст­ве». Из­да­ва­лась на сред­ст­ва ЦК, по­жерт­во­ва­ния, в т.ч. М. Горь­ко­го, доб­ро­воль­ные от­чис­ле­ния с за­ра­бот­ной пла­ты ра­бо­чих (с вес­ны 1913) и пр. В 1912–14 в пуб­ли­ка­ци­ях «П.» раз­ви­ва­лась идея не­из­беж­но­сти но­вой ре­во­лю­ции в Рос­сии, под­вер­га­лись кри­ти­ке взгля­ды мень­ше­ви­ков. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 га­зе­та пуб­ли­ко­ва­ла важ­ней­шие до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы РСДРП(б), про­из­ве­де­ния Ле­ни­на (207 ра­бот), про­па­ган­ди­ро­ва­ла боль­ше­ви­ст­ские ло­зун­ги, спо­соб­ст­во­ва­ла рос­ту ан­ти­пра­ви­тельств. на­строе­ний. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 «П.» вне­дря­ла мар­кси­ст­ско-ле­нин­скую идео­ло­гию в мас­со­вое соз­на­ние. Ре­дак­ци­он­ные ста­тьи «П.» но­си­ли ди­рек­тив­ный ха­рак­тер, да­ва­ли старт разл. идео­ло­гич. и по­ли­тич. кам­па­ни­ям, про­па­ган­ди­ро­ва­ли оцен­ки ру­ко­вод­ст­вом пар­тии и го­су­дар­ст­ва разл. яв­ле­ний об­ществ. и куль­тур­ной жиз­ни. В Вел. Отеч. вой­ну га­зе­та мо­би­ли­зо­вы­ва­ла на­се­ле­ние на до­сти­жение по­бе­ды, по­сле вой­ны – на вос­ста­нов­ле­ние нар. хо­зяй­ст­ва. Зна­чит. ме­сто в «П.» за­ни­ма­ли пуб­ли­ка­ции об ус­пе­хах сов. нау­ки, тех­ни­ки, куль­ту­ры. В ма­те­риа­лах на ме­ж­ду­нар. те­мы су­ще­ст­вен­ное вни­ма­ние уде­ля­лось во­про­сам ком­му­ни­стич., ра­бо­че­го и нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния, ре­гу­ляр­но пуб­ли­ко­ва­лась кри­тич. и не­га­тив­ная ин­фор­ма­ция о ка­пи­та­ли­стич. стра­нах. В ре­дак­цию «П.» ре­гу­ляр­но по­сту­па­ло мно­же­ст­во пи­сем чи­та­те­лей (в 1970-е гг. св. 1,3 тыс. еже­днев­но), час­то они бы­ли по­след­ним сред­ст­вом до­бить­ся спра­вед­ли­во­сти. Кри­тич. ма­те­риа­лы «П.» влек­ли за со­бой адм. и су­деб­ные по­след­ст­вия.

Ак­тив­ны­ми со­труд­ни­ка­ми «П.» в раз­ное вре­мя бы­ли: Н.Н. Ба­ту­рин, Д. Бед­ный, Т.А. Гай­дар, В.С. Гу­ба­рев, Б.Е. Ефи­мов , Ю.А. Жу­ков, С.И. Кав­та­рад­зе, Э.И. Кви­ринг, Н.М. Ко­жа­нов, Л.Г. Ле­бе­дев, В.И. Нев­ский, А.М. Ню­рен­берг, Г.С. Ов­ча­рен­ко, В.В. Ов­чин­ни­ков, Е.М. При­ма­ков, Б.Ф. Сла­вин, Я.С. Ха­вин­сон и др. Сре­ди гл. ре­дак­то­ров – Я.М. Сверд­лов (янв. – февр. 1913), Н.И. Бу­ха­рин (1918–29), Л.З. Мех­лис (1930–37), П.Н. По­спе­лов (1940–49), М.А. Сус­лов (1949–50), Д.Т. Ше­пи­лов (1952–56), П.А. Са­тю­ков (1956–64), М.В. Зи­мя­нин (1965–76), В.Г. Афа­нась­ев (1976–89), И.Т. Фро­лов (1989– 1991), Г.Н. Се­лез­нёв (1991–93).

Га­зе­та на­гра­ж­де­на ор­де­на­ми Ле­ни­на (1945, 1962). Име­нем «П.» на­зва­ны ули­ца в Мо­ск­ве, г. Прав­динск, часть по­бере­жья Вост. Ан­тарк­ти­ды («Прав­ды» бе­рег).

Вы­пуск «П.» при­ос­та­нов­лен 22.8.1991 в свя­зи с ука­зом пре­зи­ден­та РСФСР Б.Н. Ель­ци­на о пре­кра­ще­нии дея­тель­но­сти КПСС. В сент. 1991 – ию­не 1992 «П.» из­да­ва­лась тру­до­вым кол­лек­ти­вом ре­дак­ции как об­ще­по­ли­тич. га­зе­та, в 1992–97 – ЗАО «ПРАВДА-Ин­тер­нешнл», за­тем – ЦК КПРФ.

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