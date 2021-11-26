ПРА́ВДА
Ежедневная политическая газета в России и СССР, одно из ведущих мировых изданий XX века.
Орган большевистской фракции РСДРП (1912–14), ЦК и Петерб. к-та РСДРП(б) (март 1917 – март 1918), ЦК и Моск. к-та РКП(б) – ВКП(б) (1918–52), КПСС (1952–91); с 1997 – КПРФ (выходит 3 раза в неделю). Тираж: 20–60 тыс. экз. (1912–14), 85–100 тыс. экз. (март – июль 1917), 2,5 тыс. экз. (1925), 10,6 млн. экз. (1975; газету выписывали более чем в 120 зарубежных странах), 10,4 млн. экз. (1984), 3,2 млн. экз. (авг. 1991); 100,3 тыс. экз. (2013).
Основана в 1912 по инициативе В.И. Ленина как легальная газета, 1-й номер вышел 22 апреля (5 мая). Издавалась в апр. 1912 – июле 1914 и с марта 1917, первоначально в С.-Петербурге (Петрограде), с 16.3.1918 – в Москве. В 1912– 1917 неоднократно закрывалась властями, возобновлялась под др. названиями: «Рабочая правда», «Правда труда», «За правду», «Пролетарская правда», «Путь правды» и др. В 1914 выходила с областными приложениями: «Шахтёрский листок», «Прибалтийский край», «Уральский листок», «В текстильном производстве». Издавалась на средства ЦК, пожертвования, в т.ч. М. Горького, добровольные отчисления с заработной платы рабочих (с весны 1913) и пр. В 1912–14 в публикациях «П.» развивалась идея неизбежности новой революции в России, подвергались критике взгляды меньшевиков. После Февральской революции 1917 газета публиковала важнейшие документы и материалы РСДРП(б), произведения Ленина (207 работ), пропагандировала большевистские лозунги, способствовала росту антиправительств. настроений. После Окт. революции 1917 «П.» внедряла марксистско-ленинскую идеологию в массовое сознание. Редакционные статьи «П.» носили директивный характер, давали старт разл. идеологич. и политич. кампаниям, пропагандировали оценки руководством партии и государства разл. явлений обществ. и культурной жизни. В Вел. Отеч. войну газета мобилизовывала население на достижение победы, после войны – на восстановление нар. хозяйства. Значит. место в «П.» занимали публикации об успехах сов. науки, техники, культуры. В материалах на междунар. темы существенное внимание уделялось вопросам коммунистич., рабочего и нац.-освободит. движения, регулярно публиковалась критич. и негативная информация о капиталистич. странах. В редакцию «П.» регулярно поступало множество писем читателей (в 1970-е гг. св. 1,3 тыс. ежедневно), часто они были последним средством добиться справедливости. Критич. материалы «П.» влекли за собой адм. и судебные последствия.
Активными сотрудниками «П.» в разное время были: Н.Н. Батурин, Д. Бедный, Т.А. Гайдар, В.С. Губарев, Б.Е. Ефимов, Ю.А. Жуков, С.И. Кавтарадзе, Э.И. Квиринг, Н.М. Кожанов, Л.Г. Лебедев, В.И. Невский, А.М. Нюренберг, Г.С. Овчаренко, В.В. Овчинников, Е.М. Примаков, Б.Ф. Славин, Я.С. Хавинсон и др. Среди гл. редакторов – Я.М. Свердлов (янв. – февр. 1913), Н.И. Бухарин (1918–29), Л.З. Мехлис (1930–37), П.Н. Поспелов (1940–49), М.А. Суслов (1949–50), Д.Т. Шепилов (1952–56), П.А. Сатюков (1956–64), М.В. Зимянин (1965–76), В.Г. Афанасьев (1976–89), И.Т. Фролов (1989– 1991), Г.Н. Селезнёв (1991–93).
Газета награждена орденами Ленина (1945, 1962). Именем «П.» названы улица в Москве, г. Правдинск, часть побережья Вост. Антарктиды («Правды» берег).
Выпуск «П.» приостановлен 22.8.1991 в связи с указом президента РСФСР Б.Н. Ельцина о прекращении деятельности КПСС. В сент. 1991 – июне 1992 «П.» издавалась трудовым коллективом редакции как общеполитич. газета, в 1992–97 – ЗАО «ПРАВДА-Интернешнл», затем – ЦК КПРФ.