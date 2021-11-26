ПАПА РИМСКИЙ

ПАПА РИМСКИЙ. Папа, епископ города Рим, видимый глава Римско-католической церкви, верховный правитель государства Ватикан.

Ти­тул «па­па» в ран­не­хри­сти­ан­скую эпо­ху при­ме­нял­ся по от­но­ше­нию ко всем епи­ско­пам и вы­ра­жал осо­бое поч­те­ние (по от­но­ше­нию к римскому епи­ско­пу впер­вые встре­ча­ет­ся в начале III века у Тер­тул­лиа­на). Позд­нее он за­кре­пил­ся лишь за епи­ско­па­ми Ри­ма и Алек­сан­д­рии. Современная официальная ти­ту­ла­ту­ра Папа Римский: епи­скоп Рим­ский, ви­ка­рий Ии­су­са Хри­ста, пре­ем­ник кня­зя апо­сто­лов, Вер­хов­ный пон­ти­фик все­лен­ской Церк­ви, при­мас Ита­лии, ар­хи­епи­скоп и ми­тро­по­лит Римской об­лас­ти, су­ве­рен государства Ва­ти­кан, раб ра­бов Бо­жи­их.

Рим с са­мо­го за­ро­ж­де­ния хри­сти­ан­ской Церк­ви иг­рал боль­шую роль в её жиз­ни. Ни­ка­кая дру­гая западная Цер­ковь, кро­ме рим­ской, не име­ла апо­столь­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, в то вре­мя как на Вос­то­ке бы­ло мно­го апо­столь­ских ка­федр (например, ос­но­ван­ных апостолом Пав­лом в Ма­лой Азии, Гре­ции). Римская цер­ковь ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в жиз­ни других ка­федр по­сред­ст­вом ад­ре­со­ван­ных им по­сла­ний по различным во­про­сам (например, по по­во­ду спо­ров о дне празд­но­ва­ния Пас­хи, середина II века, по во­про­су пе­ре­кре­щи­ва­ния ере­ти­ков, середина III века) и поль­зо­ва­лась у них ав­то­ри­те­том. В эпо­ху Все­лен­ских со­бо­ров (IV-VIII веков) по­зи­ции Римской ка­фед­ры ещё бо­лее ук­ре­пи­лись, так как Папы Римские вы­сту­па­ли про­тив­ни­ка­ми ере­тических уче­ний: ари­ан­ст­ва (ко­то­рое при­ня­ли многие вар­вар­ские пле­ме­на ещё до на­ше­ст­вия на Римскую им­пе­рию), мо­но­фи­зит­ст­ва, мо­но­фе­лит­ст­ва, ико­но­бор­че­ст­ва, не ос­та­нав­ли­ва­ясь да­же пе­ред временными раз­ры­ва­ми с восточными церк­ва­ми. Это стя­жа­ло римскому пре­сто­лу сла­ву оп­ло­та пра­во­сла­вия. По­сле IV Все­лен­ско­го со­бо­ра (451) во все­лен­ской Церк­ви сло­жи­лась сис­те­ма 5 пат­ри­ар­ха­тов - круп­ней­ших и наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных ка­федр (Рим­ская, Кон­стан­ти­но­поль­ская, Алек­сан­д­рий­ская, Ан­ти­охий­ская и Ие­ру­са­лим­ская), к пред­стоя­те­лям ко­то­рых с VI века стал ре­гу­ляр­но при­ме­нять­ся ти­тул пат­ри­ар­ха (из официальной ти­ту­ла­ту­ры Папы Римского ти­тул пат­ри­ар­ха За­па­да ис­клю­чён в 2006 году, од­на­ко со­хра­нён в латинской под­пи­си «P. P.» - «Па­па и Пат­ри­арх»).

Вме­сте с тем в Римской церк­ви по­сте­пен­но раз­ви­ва­лось уче­ние о при­ма­те Папы Римского как вер­хов­но­го гла­вы всей хри­сти­ан­ской Церк­ви, но­си­те­ля выс­шей юрис­дик­ции и ав­то­ри­те­та в во­про­сах ве­ры и хри­сти­ан­ской мо­ра­ли. С этим уче­ни­ем свя­за­но фор­ми­ро­ва­ние осо­бой ве­ро­учительной сис­те­мы ка­то­ли­циз­ма . Опи­раю­щее­ся на тол­ко­ва­ние отдельных мест Свя­щен­но­го Пи­са­ния (Мф. 16:16-19, Лк. 22:32, Ин. 21:15-17, 2 Кор. 11:28 и другие) уче­ние о пап­ском при­ма­те ос­но­ва­но на пред­став­ле­нии о пер­вен­ст­ве в Церк­ви апостола Пет­ра, ко­то­рый в западной тра­ди­ции счи­та­ет­ся пер­вым епи­ско­пом Ри­ма; па­пы, как пре­ем­ни­ки апостола Пет­ра по Римской ка­фед­ре, на­сле­ду­ют от не­го это пер­вен­ст­во. Римский со­бор 378 года оп­ре­де­лил прин­цип не­под­суд­но­сти пап свет­ской вла­сти и рас­про­стра­нил су­деб­ную власть епи­ско­па Рим­ско­го на всех епи­ско­пов За­па­да, Римский со­бор 382 года впер­вые за­я­вил о при­ма­те епи­ско­па Рим­ско­го по от­но­ше­нию к апо­столь­ским ка­фед­рам Вос­то­ка. В V веке яр­ким вы­ра­зи­те­лем уче­ния о пап­ском при­ма­те был па­па Лев I Ве­ли­кий. Римский со­бор 494 года впер­вые на­звал Папу Римского «на­ме­ст­ни­ком Хри­ста» (vicarius Christi). На Вос­то­ке уче­ние о при­ма­те Папы Римского не при­ни­ма­лось в пол­ном объ­ё­ме, но и не ос­па­ри­ва­лось до оп­ре­де­лён­но­го вре­ме­ни.

По­сте­пен­но Папы Римские ста­ли пре­тен­до­вать на выс­ший сю­зе­ре­ни­тет в Ев­ро­пе на ос­но­ва­нии под­дель­но­го до­ку­мен­та в фор­ме императорской кон­сти­ту­ции - «Кон­стан­ти­но­ва да­ра» (VIII-IX века). Осо­бый им­пульс по­ли­тические при­тя­за­ния пап по­лу­чи­ли по­сле « Пи­пи­но­ва да­ра » (середина VIII века), ко­то­рым франк­ский май­ор­дом Пи­пин Ко­рот­кий да­вал Папе Римскому власть свет­ских пра­ви­те­лей на от­воё­ван­ных у лан­го­бар­дов зем­лях - бу­ду­щей Пап­ской об­лас­ти.

Ос­лаб­ле­ние Ви­зан­тии по при­чи­не внутренних смут и про­ти­во­ре­чий, араб­ских (VII-VIII веков) и тюрк­ских (XI века) за­вое­ва­ний спо­соб­ст­во­ва­ло ак­тив­но­му стрем­ле­нию Папы Римского рас­про­стра­нить свою власть на Вос­то­ке, что при­ве­ло к со­пер­ни­че­ст­ву с восточными пат­ри­ар­ха­та­ми (например, борь­ба па­пы Ни­ко­лая I и пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Фо­тия из-за цер­ков­ной юрис­дик­ции над Бол­га­ри­ей и при­ори­те­та в мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти сре­ди сла­вян-языч­ни­ков) и в ито­ге - к раз­де­ле­нию церк­вей.

В пе­ри­од борь­бы с им­пе­ра­то­ра­ми Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (XI-XIII веков) Папы Римские пре­тен­до­ва­ли на выс­шую свет­скую власть во всех хри­сти­ан­ских зем­лях, что бы­ло вы­ра­же­но в хо­де гри­го­ри­ан­ской ре­фор­мы и в дея­тель­но­сти па­пы Гри­го­рия VII. Кре­сто­вые по­хо­ды, взя­тие кре­сто­нос­ца­ми Кон­стан­тино­по­ля (1204), вве­де­ние ин­кви­зи­ции (два по­след­них со­бы­тия при па­пе Ин­но­кен­тии III) оз­на­ме­но­ва­ли пик уси­ле­ния свет­ской и ду­хов­ной вла­сти Папы Римского. В XIII-XV веках, осо­бен­но во вре­мя про­ти­во­стоя­ния со­бор­но­му дви­же­нию, Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап, Ве­ли­кой схиз­мы, уси­лия Папы Римского бы­ли на­прав­ле­ны на удер­жа­ние дос­тиг­ну­то­го влия­ния.

Важ­ны­ми ве­ха­ми в ис­то­рии пап­ст­ва яв­ля­ют­ся Ре­фор­ма­ция и про­ти­во­по­став­лен­ная ей Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью Контр­ре­фор­ма­ция, од­ним из клю­че­вых со­бы­тий ко­то­рой стал Три­дент­ский со­бор (1545-1563), осо­бо вы­де­лив­ший пап­ские пре­ро­га­ти­вы, в ча­ст­но­сти то, что ав­то­ри­тет Папы Римского вы­ше ав­то­ри­те­та лю­бо­го со­бо­ра. Уче­ние о пап­ском при­ма­те в ка­че­ст­ве дог­ма­та ка­то­ли­циз­ма бы­ло про­воз­гла­ше­но Ва­ти­кан­ским I со­бо­ром (1869-1870) в дог­ма­тической кон­сти­ту­ции «Pas­tor Aeternus». Этой же кон­сти­ту­ци­ей про­воз­гла­шён дог­мат о без­оши­боч­но­сти Папы Римского в важ­ней­ших официальных су­ж­де­ни­ях (ex cat­hedra) по во­про­сам ве­ры и нрав­ст­вен­но­сти (в ос­таль­ных слу­ча­ях вы­ска­зы­ва­ния Папы Римского не но­сят об­ще­обя­за­тель­но­го ха­рак­те­ра; дог­мат не под­ра­зу­ме­ва­ет лич­ную без­греш­ность па­пы).

В ре­зуль­та­те мно­го­ве­ко­вой эво­лю­ции ка­то­лическое уче­ние о Папе Римском при­ня­ло сле­дую­щий вид. Ии­сус Хри­стос по­ста­вил апостола Пет­ра кня­зем (латинский princeps) апо­сто­лов ; Пётр - ос­но­ва­ние хри­сти­ан­ской Церк­ви, ви­ди­мый её гла­ва и на­ча­ло един­ст­ва. Он един­ст­вен­ный вос­при­нял власть (potestas) пря­мо от Хри­ста, а не че­рез по­сред­ст­во Церк­ви. Он на­ме­ст­ник Хри­ста, при­няв­ший всю пол­но­ту вла­сти, а не од­но лишь пер­вен­ст­во чес­ти; апо­сто­лы при­ня­ли власть не без Пет­ра и не про­тив Пет­ра, они бы­ли ему под­чи­не­ны и да­же апостол Па­вел не был ему ра­вен. Апостол Пётр был пер­вым епи­ско­пом Ри­ма, по­это­му Папа Римский - пол­но­вла­ст­ный пре­ем­ник апостола Пет­ра. От­сю­да име­но­ва­ние пап­ской ка­фед­ры как «апо­столь­ско­го пре­сто­ла», «пре­сто­ла святого Пет­ра» и тому подобное. Пет­ро­во пре­ем­ст­во не ос­но­ва­но на все­лен­ских со­бор­ных по­ста­нов­ле­ни­ях. Един­ст­во Церк­ви в том, что «ста­до Хри­сто­во» в си­лу об­ще­ния с Папой Римским име­ет еди­но­го пас­ты­ря и ис­по­ве­ду­ет его ве­ру. При­зна­ние та­ко­го пер­вен­ст­ва Папы Римского не­об­хо­ди­мо для спа­се­ния; не по­ви­ную­щий­ся па­пе - схиз­ма­тик. Папа Римский име­ет не­по­сред­ст­вен­ную епи­скоп­скую юрис­дик­цию над всей Цер­ко­вью. Это - вер­хов­ная власть в во­про­сах ве­ро­уче­ния и мо­ра­ли, дис­ци­п­ли­ны и управ­ле­ния. По­ста­нов­ле­ния Папы Римского не ну­ж­да­ют­ся в до­пол­нительном со­гла­сии Церк­ви, что­бы быть не­пре­лож­ны­ми, так как они вы­ра­жа­ют са­мую сущ­ность цер­ков­ной ве­ры и яв­ля­ют­ся го­ло­сом Церк­ви.

Папа Римский име­ет вер­хов­ную за­ко­но­дательную, административную и су­деб­ную власть. Бу­ду­чи вер­хов­ной су­деб­ной ин­стан­ци­ей, Папа Римский при­ни­ма­ет апел­ля­ции от всех вер­ных; его ре­ше­ние не под­ле­жит пе­ре­смот­ру в какой-либо другой ин­стан­ции. Сам Папа Римский не под­ле­жит ничь­е­му су­ду, име­ет власть над со­бо­ра­ми. Он вер­хов­ный учи­тель Церк­ви, сам по се­бе оп­ре­де­ляю­щий об­ще­обя­за­тель­ные ве­ро­учительные ис­ти­ны и пол­но­моч­но ин­тер­пре­ти­рую­щий со­бор­ные по­ста­нов­ле­ния, но мо­жет дей­ст­во­вать и как ча­ст­ный учи­тель, например под­дер­жи­ваю­щий од­но из до­пус­ти­мых мне­ний какой-либо бо­го­слов­ской шко­лы (бо­го­слов­ские факультеты, мо­на­ше­ские ор­де­на у ка­то­ли­ков име­ют пра­во на ча­ст­ные док­три­ны по дис­кус­си­он­ным во­про­сам).

Трак­туе­мая та­ким об­ра­зом власть Папы Римского ос­па­ри­ва­лась пра­во­слав­ны­ми, про­тес­тан­та­ми и да­же чле­на­ми са­мой Рим­ско-ка­то­лической церк­ви (со­бор­ное дви­же­ние, гал­ли­кан­ст­во) в различных ас­пек­тах (Свя­щен­ное Пи­са­ние, Свя­щен­ное Пре­да­ние, ка­но­ни­ка, цер­ков­ная ис­то­рия). Ва­ти­кан­ский II со­бор (1962-1965) Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, со­хра­нив не­пре­ре­кае­мым уче­ние о пер­вен­ст­ве Папы Римского во все­лен­ской Церк­ви, на­ря­ду с этим, при­дал осо­бое зна­че­ние прин­ци­пам епи­скоп­ской кол­ле­ги­аль­но­сти, в рам­ках ко­то­рой римский пон­ти­фик осу­ще­ст­в­ля­ет своё пер­во­вер­хов­ное слу­же­ние. Со­глас­но при­ня­той со­бо­ром дог­ма­тической кон­сти­ту­ции «Lumen Gentium», кол­ле­гия епи­ско­пов об­ла­да­ет унас­ле­до­ван­ной от апо­сто­лов пол­но­той вла­сти в Церк­ви и без­оши­боч­но­стью в из­ло­же­нии уче­ния о ве­ре и нра­вах, од­на­ко обя­зательным ус­ло­ви­ем осу­ще­ст­в­ле­ния этих пре­ро­га­тив яв­ля­ет­ся со­гла­сие и един­ст­во с Папой Римским.

В начале XXI века боль­шин­ст­во бо­го­сло­вов всех хри­сти­ан­ских кон­фес­сий при­зна­ют ка­то­лическое уче­ние о Папе Римском главным пре­пят­ст­ви­ем на пу­ти вос­ста­нов­ле­ния един­ст­ва Рим­ско-ка­то­лической церк­ви с другими церк­ва­ми.

Свет­ская власть Папы Римского, ны­не дей­ст­вую­щая в государстве Ва­ти­кан (пра­во­пре­ем­ни­ке Пап­ской об­лас­ти), важ­на как га­ран­тия его не­за­ви­си­мо­сти от лю­бой че­ло­ве­че­ской вла­сти. В ме­ж­ду­народном пра­ве в си­лу од­но­временного вла­де­ния Папой Римским не­раз­дель­ны­ми функ­ция­ми вла­сти - как ви­ди­мо­го гла­вы Рим­ско-ка­то­лической церк­ви и как су­ве­ре­на государства Ва­ти­кан - он яв­ля­ет­ся су­ве­рен­ной пер­со­ной ис­клю­чительного свой­ст­ва (persona sui generis). Пол­ный су­ве­ре­ни­тет Папы Римского со­хра­ня­ет­ся за ним вне за­ви­си­мо­сти от на­ли­чия тер­ри­то­ри­аль­ных вла­де­ний.

В из­бра­нии но­во­го Папы Римского по­сле смер­ти (или отречения) пре­ды­ду­ще­го пон­ти­фи­ка, со­глас­но пра­ви­лу, ут­вер­див­ше­му­ся со вре­мён гри­го­ри­ан­ской ре­фор­мы XI века, мо­гут при­ни­мать уча­стие толь­ко кар­ди­на­лы, со­брав­шие­ся на конк­ла­ве. С конца XIV века Папа Римский не­из­мен­но из­би­ра­ет­ся из чис­ла кар­ди­на­лов. Со­глас­но Ко­дек­су ка­но­ни­че­ско­го пра­ва, он мо­жет от­речь­ся от слу­же­ния по собственной во­ле без со­из­во­ле­ния с чьей-ли­бо сто­ро­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)