Остго́ты

Остго́ты (правильнее — остроготы; лат. ostrogothae, austrogoti) — этно­политическое объединение в IV–VI вв., одна из групп готов , противопоставлявшаяся вестготам (визиготам). Согласно традиционной этимологии, название О. означает «восточные готы»; по другой гипотезе, происходит от древнегерманского корня со значением «труд», т. е. О. — готы, занятые сельскохозяйственным трудом в отличие от визиготов-­пастухов. Время и обстоятельства разделения О. и визиготов точно не известны. К IV в. О. правил род Амалов, представитель которого Эрманарих (ум. ок. 375) создал в Приазовье и Сев. Причерноморье сильный племенной союз. После смерти Эрманариха основная часть О. подпала под власть гуннов и участвовала в их походах в Европу, после смерти Аттилы (453) О. с разрешения восточноримского императора поселились в Паннонии. К этому времени они приняли христианство в форме арианства. В 489 король Теодорих Великий с санкции императора Зенона совершил поход в Италию, разбил Одоакра и основал там Остготское королевство. Формально признавая сюзеренитет восточноримских императоров, Теодорих военными и дипломатическими средствами (в том числе брачными союзами) пытался распространить свою власть на Зап. Балканы и Южн. Галлию. Его политика предусматривала сохранение культурной и религиозной автономии римлян и готов. Были сохранены основные государственные институты и должности Римской империи, введены новые: «комиты готов», сайоны (чиновники по особым поручениям) и др. В период так называемого Остготского возрождения в Италии развивались науки, искусства, философия и теология (деятельность Боэция , Кассиодора ), существовала письменная традиция на готском языке, велись строительные, ирригационные работы и т. д. Начавшийся со смертью Теодориха (526) династический кризис привел к началу вой­ны Византии против О. В 539 пала остготская столица Равенна . Новый король Тотила (541–552) первоначально организовал сопротивление византийцам, но был разбит армией под командованием Нарcеса. После его гибели почти вся территория Остготского королевства перешла под контроль Восточной Римской империи, хотя О. еще удерживали отдельные крепости (Верону — до 561). Южн. Галлия и Бургундия перешли под власть франков , часть Паннонии заняли лангобарды в качестве союзников Византии. После уничтожения королевства упоминания об О. исчезают из источников.

Лит. : Вольфрам Х. Готы: от истоков до середины VI в. (Опыт исторической этнографии) / Пер. с нем. СПб., 2003; Шкаренков П. П. Римская традиция в варварском мире. Флавий Кассиодор и его эпоха. М., 2004; The Ostrogoths: from the migration period to the sixth century: an ethnographic perspective. Woodbridge, 2007; Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья: Конец V — середина VII в. 2‑е изд. М., 2010; Blažek V. Visigothae versus Ostrogothae // Graeco-­Latina Brunensia. Vol. 17. 2012. P. 17–24. С. Г. Мереминский .