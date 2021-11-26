ОРДАЛИИ

Форма установления виновности или невиновности лица во вменяемых ему преступлениях путем испытаний обвиняемого огнем или водой, ядом железом и пр.

Ордалии известны также под термином «божий суд». Ордалии присущи всем культурам, в том числе западноевропейской средневековой. Особенно распространены были испытания огнем. Испытуемому предстояло пройти сквозь костер, или перейти дорогу, выложенную горящими углями, держать руки над огнем, либо взять в руки раскаленное железо. Обвиняемый признавался невиновным в случае, если огонь не оставлял на его теле следов, или же если эти следы были определённой формы, так что священнослужители могли трактовать их как знаки Бога.

Ордалии водой подразумевали окунание рук в кипящую воду или погружение испытуемого связанным в прорубь. Кроме того, были распространены судебные поединки.

Ордалии имели ярко выраженный магический характер и восходили к дохристианским обрядам. С другой стороны, ордалии находили свое объяснение и в христианской культуре как проверка Бога к испытуемому. Однако официальное богословие относилось к ордалиям отрицательно, ссылаясь на цитату из Евангелия от Луки: «Не искушай Господа Бога твоего» (Лук. 4:12).

В 855 г. Второй Валансский собор запретил судебные поединки. Однако другие ордалии продолжали применять. Особенно активно — во Франции в X в., однако уже в XI в. подобные практики повсюду запрещались. Светские власти запретили ордалии в 1258 г., когда Людовик Святой издал соответствующий эдикт. Тем не менее, отдельные случаи применения ордалий наблюдались и позже, вплоть до XVI в.

Иллюстрации:

Ордалии водой.

Автор статьи: Г. А. Шмидт