НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ

НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ (Ни­ко­лай Угод­ник, Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец) - архиепископ г. Миры, христианский святой.

Древ­ней­шим тек­стом о Николае Мирликийском яв­ля­ет­ся сочинение «Дея­ния о стра­ти­ла­тах» (до середины VI века), до­шед­шее в 5 ре­дак­ци­ях. Из­вес­тен эн­ко­мий (по­хваль­ное сло­во) о Николае Мирликийском св. Ан­д­рея Крит­ско­го (начало VIII века, по­длин­ность ос­па­ри­ва­ет­ся; эн­ко­мий пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Про­кла яв­ля­ет­ся псев­до­эпи­гра­фом).

Пер­вое пол­ное жи­тие Николая Мирликийского на­пи­са­но в конце VIII - начале IX веков Ми­хаи­лом Ар­хи­ман­д­ри­том, ве­ро­ят­но, на ос­но­ве отд. чу­дес, рас­ска­зы­вав­ших­ся при хра­ме на мес­те по­гре­бе­ния Николая Мирликийского в Ми­рах. Уже в IX веке это жи­тие ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лось и под­верг­лось различным пе­ре­ра­бот­кам (напр., «Эн­ко­мий Ме­фо­дия», пер­вое латинское жи­тие Николая Мирликийского, соз­дан­ное Ио­ан­ном, диа­ко­ном Не­апо­ли­тан­ским). В X веке к жи­тию Николая Мирликиского с це­лью его обо­га­ще­ния бы­ли до­бав­ле­ны не­ко­то­рые эле­мен­ты из жи­тия др. Ни­ко­лая, жив­ше­го в Ли­кии в VI веке, быв­ше­го на­стоя­те­лем Си­он­ско­го мон. близ Мир и епи­ско­пом г. Пи­на­ра. Это со­еди­не­ние лег­ло в ос­но­ву жи­тий X века, в т. ч. жи­тия, на­пи­сан­но­го св. Си­ме­о­ном Ме­таф­ра­стом, ко­то­рое впо­след­ст­вии ста­ло ос­нов­ным в греческой тра­ди­ции. В средне-ви­зантийское вре­мя на ос­но­ве сю­же­тов жи­тия Николая Мирликийского соз­да­ны апо­кри­фические «Хо­ж­де­ния Ни­ко­лая». В славянской тра­ди­ции в ка­че­ст­ве основного жи­тия Николая Мирликийского бы­то­ва­ло Жи­тие Ни­ко­лая Си­он­ско­го, а так­же «Ска­за­ние о стра­ти­ла­тах», Ме­та­ф­ра­сто­во жи­тие и «Хо­ж­де­ния Ни­ко­лая». Опи­са­ния по­смерт­ных чу­дес свя­ти­те­ля бы­ли рас­простра­не­ны как в ви­де отд. тек­стов, так и в со­ста­ве сборников, осо­бен­но на греческом и славянском язы­ках.

Со­глас­но жи­тию, на­пи­сан­но­му Ми­хаи­лом Ар­хи­ман­д­ри­том, Николай Мирликийский ро­дил­ся в хри­сти­ан­ской се­мье, был един­ст­вен­ным ре­бён­ком. По­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние. По­сле смер­ти ро­ди­те­лей за­ни­мал­ся в Па­та­рах де­ла­ми бла­го­тво­ри­тель­но­сти, в ча­ст­но­сти тай­но под­бро­сил сво­ему обед­нев­ше­му со­се­ду 3 ме­шоч­ка с зо­ло­том, что­бы спа­сти его до­че­рей от за­ня­тия про­сти­ту­ци­ей. Бла­го­да­ря чу­дес­но­му зна­ме­нию, со­бор ли­кий­ских епи­ско­пов по­ста­вил его в епи­ско­пы г. Ми­ры на­пря­мую из ми­ря­ни­на, что со­от­вет­ст­во­ва­ло реа­ли­ям IV века Николай Мирликийский рев­но­ст­но за­щи­щал хри­сти­ан­скую ве­ру от ере­сей, пре­ж­де все­го ари­ан­ст­ва, и бо­рол­ся с язы­че­ст­вом, в ча­ст­но­сти раз­ру­шил храм Ар­те­ми­ды Элев­те­ры в Ми­рах.

Эн­ко­мий Ан­д­рея Крит­ско­го упо­ми­на­ет об об­ра­ще­нии Николая Мирликийского мар­кио­нит­ско­го (см. Мар­кио­низм) еп. Фео­гния; Кон­стан­ти­но­поль­ский си­нак­сарь и Си­ме­он Ме­та­фраст со­об­ща­ют о дли­тель­ном за­клю­че­нии Николая Мирликийского в тюрь­ме при императоре Дио­клетиа­не. Те же ис­точ­ни­ки упо­ми­на­ют об уча­стии Николая Мирликийского в I Все­лен­ском со­бо­ре (325 год): его име­ни нет в древ­ней­ших спи­сках уча­ст­ни­ков со­бо­ра, но оно при­сут­ст­ву­ет в «Трёх­ча­ст­ной ис­то­рии» Фео­до­ра Чте­ца (VI век). Рас­сказ о на­не­сён­ной Николаю Мирликийскому по­щё­чи­не ере­си­ар­ху Арию и о чу­дес­ном из­бав­ле­нии от на­ка­за­ния за это фик­си­ру­ет­ся толь­ко в позд­не- и пост­визан­тий­скую эпо­ху (напр., в жи­тии Николая Мирликийского, на­пи­сан­ном Да­ма­ски­ным Сту­ди­том).

Николай Мирликийский дея­тель­но за­бо­тил­ся о бед­ных и час­то стра­дав­ших от го­ло­да жи­те­лях Ли­кии. Бо­лее все­го он из­вес­тен как по­мощ­ник по­пав­шим в бе­ду. В «Дея­ни­ях о стра­ти­ла­тах» опи­сы­ва­ет­ся спа­сение им трёх гра­ж­дан Мир, не­спра­вед­ли­во при­го­во­рён­ных к каз­ни, а за­тем трёх кон­стан­ти­но­поль­ских вое­на­чаль­ни­ков (стра­ти­ла­тов): Не­по­тиа­на, Ур­са и Гер­пи­лио­на. Двое пер­вых за­фик­си­ро­ва­ны до­ку­мен­таль­но как кон­су­лы в 336 и 338 годы. Из­вест­но так­же чу­до спа­се­ния моряков от бу­ри по мо­лит­ве Николая Мирликийского.

Умер свя­ти­тель в пре­клон­ном воз­рас­те, был по­хо­ро­нен за сте­на­ми Мир. Чрез­вы­чай­но мно­го­чис­лен­ны по­смерт­ные чу­де­са Николая Мирликийского: по­мощь уто­паю­щим, спа­се­ние из пле­на, ис­це­ле­ния и на­ка­за­ния от его икон, воз­на­гра­ж­де­ние его по­чи­та­те­лей.

Сра­зу по­сле кон­чи­ны Никола Мирликийского его те­ло на­ча­ло ис­то­чать бла­го­вон­ное ми­ро и ста­ло объ­ек­том па­лом­ни­че­ст­ва. В VI веке над его мо­ги­лой бы­ла по­строе­на ба­зи­ли­ка (совр. храм начала IX века). Мо­щи Николая Мирликийского хра­ни­лись в Ми­рах до 1087 года, ко­гда их по­хи­ти­ли жи­те­ли итал. г. Ба­ри. Ос­тав­лен­ные в Ми­рах час­ти­цы кос­тей в 1099-1101 годы за­бра­ли ве­не­ци­ан­цы. То­ж­де­ст­во этих час­тей ос­тан­ков Николая Мирликийского под­твер­ди­ли ан­тро­по­ло­гические экс­пер­ти­зы в 1957 и 1987 годы. Мно­же­ст­во час­тиц мо­щей Николая Мирликийского рас­про­стра­не­но по все­му хри­сти­ан­ско­му ми­ру. По­сле пе­ре­не­се­ния мо­щей Николая Мирликийского Ба­ри этот го­род стал цен­тром по­чи­та­ния свя­ти­те­ля. Его мо­щи про­дол­жа­ют ми­ро­то­чить.

Николаю Мирликийскому по­свя­ще­но боль­шое ко­ли­че­ст­во гим­но­гра­фических па­мят­ни­ков (осо­бен­но мно­го ка­но­нов ему бы­ло на­пи­са­но в IX веке Ио­си­фом Гим­но­гра­фом), а так­же хра­мов и ча­со­вен; су­ще­ст­ву­ют его мно­го­численные ико­но­гра­фические изо­бра­же­ния. В народной тра­ди­ции он по­чи­та­ет­ся как по­кро­ви­тель мо­ря­ков, ры­ба­ков, порт­ных, тка­чей, мяс­ни­ков, куп­цов, мель­ни­ков, ка­ме­но­тёсов, пи­во­ва­ров, ап­те­ка­рей, пар­фю­ме­ров, ад­во­ка­тов, школь­ни­ков, де­ву­шек, пу­те­шест­вен­ни­ков. В ран­нее Но­вое вре­мя из ни­дерландского обы­чая да­рить де­тям бул­ки в день па­мя­ти Николая Мирликийского 6 декабря ро­дил­ся об­раз Сан­та-Клау­са; с голландскими эмиг­ран­та­ми это пред­став­ле­ние ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лось в Северной Аме­ри­ке.

Наи­бо­лее чти­мым свя­тым Николая Мирликийский яв­ля­ет­ся в русской цер­ков­ной тра­ди­ции: ему по­свя­ще­но мно­же­ст­во хра­мов, мо­на­сты­рей, с его име­нем и ико­на­ми свя­зы­ва­ет­ся боль­шое ко­ли­че­ст­во чу­дес на­чи­ная уже с XI века.

Дни па­мя­ти Николая Мирликийского по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 6(19) декаюря (день кон­чи­ны) и 9(22) мая (пе­ре­не­се­ние мо­щей в Ба­ри); по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 6 де­каб­ря.

Ико­но­гра­фия

На са­мом ран­нем со­хра­нив­шем­ся изо­бра­же­нии (створ­ка три­пти­ха из монастыря Св. Ека­те­ри­ны на Си­нае, VII-VIII веках) Николая Мирликийской по­ка­зан стар­цем в свя­ти­тель­ских оде­ж­дах с длин­ной за­ост­рён­ной бо­ро­дой, с за­кры­той кни­гой (Еван­ге­ли­ем) в ру­ках. К X веку в вос­точ­но­хри­сти­ан­ском искустве сло­жил­ся об­лик свя­то­го, став­ший в даль­ней­шем тра­ди­ци­он­ным: с ко­рот­кой ок­руг­лой бо­род­кой и вы­со­ким лбом. В ви­зантийской и древне-русской ико­но­писи вплоть до XIV века Николая Мирликийский изо­бра­жа­ли с дву­мя спа­даю­щи­ми на лоб пря­дя­ми во­лос, а позд­нее - с ко­рот­кой чёл­кой или же с от­кры­тым на всю вы­со­ту лбом. Николая Мирликийский ча­ще все­го об­ла­чён в крас­но-ко­рич­не­вую фе­лонь по­верх си­не­го под­риз­ни­ка с по­ру­ча­ми и оп­лечь­ем; ино­гда фе­лонь кре­ща­тая (по­ли­став­ри­он), пре­имущественно бе­лая с чёр­ны­ми кре­ста­ми. На пле­чах ле­жит бе­лый омо­фор.

Оче­вид­но, уже в X веке об­раз Николая Мирликийского мог со­про­во­ж­дать­ся не­боль­ши­ми по­яс­ны­ми или рос­то­вы­ми изо­бра­же­ния­ми Хри­ста и Бо­го­ма­те­ри, вру­чаю­щих свя­ти­те­лю Еван­ге­лие и омо­фор. Из­на­чаль­но они, ве­ро­ят­но, долж­ны бы­ли сви­де­тель­ст­во­вать о бо­го­из­бран­но­сти Николая Мирликийского. В XIV-XV веках их ста­ли свя­зы­вать с пре­да­ни­ем о ли­ше­нии Николая Мирликийского са­на на Ни­кей­ском со­бо­ре за по­щё­чи­ну, ко­то­рую тот дал ере­ти­ку Арию, и о воз­вра­ще­нии ему епи­скоп­ских ин­сиг­ний Хри­стом и Бо­го­ма­те­рью. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли по­яс­ные и рос­то­вые об­раза Николая Мирликийского. Сре­ди по­след­них вы­де­ля­ет­ся осо­бый ва­ри­ант, где свя­ти­тель изо­бра­жён бла­го­слов­ляю­щим, с рас­про­стёр­ты­ми ру­ка­ми, с Еван­ге­ли­ем на ле­вой ру­ке (фре­ска в Бо­ян­ской церк­ви, 1259 год). В мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си фи­гу­ра Николая Мирликисйкого со скло­нён­ной гла­вой, об­ра­щён­ная к цен­тру ком­по­зи­ции, с XI века вклю­ча­лась в со­став ал­тар­ных рос­пи­сей (сце­на «Служ­ба свя­тых от­цов»). Воз­мож­но, уже в ран­нее вре­мя су­ще­ст­во­ва­ли и оп­леч­ные изо­бра­же­ния, со­хра­нив­шие­ся толь­ко на­чи­ная с XV века. В жи­во­пи­си крит­ских мас­те­ров с начала XV века из­вест­ны ико­ны с Николаем Мирликийским, вос­се­даю­щим на пре­сто­ле, ко­то­рые воз­ник­ли под влия­ни­ем западно-ев­ропейской ико­но­гра­фии.

Не позд­нее XI века поя­ви­лись ико­ны с жи­тий­ны­ми сце­на­ми (фраг­мент три­пти­ха в мон. Св. Ека­те­ри­ны на Си­нае). К конце XII века в ви­зантийской ико­но­пи­си сфор­ми­ро­вал­ся тип жи­тий­ной ико­ны с круп­ным изо­бра­же­ни­ем свя­то­го в сред­ни­ке и ок­ру­жаю­щи­ми его сю­жет­ны­ми клей­ма­ми (12-16 сцен), ил­лю­ст­ри­рую­щи­ми со­бы­тия жиз­ни Николая Мирликийского от ро­ж­де­ния до кон­чи­ны, с раз­вёр­ну­тым по­ка­зом не­ко­то­рых его дея­ний (из­бав­ле­ние трёх му­жей от каз­ни, спа­се­ние трёх де­виц от блу­ди­ли­ща), а так­же отдельные по­смерт­ные чу­де­са (воз­вра­ще­ние Аг­ри­ко­ва сы­на Ва­си­лия из са­ра­цин­ско­го пле­на). К концу XII века от­но­сят­ся и пер­вые жи­тий­ные цик­лы Николая Мирликийского в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си в хра­мах, ему по­свя­щён­ных [церковь Св. Ни­ко­лая Кас­ни­ци­са в Кас­то­рии (Гре­ция), XII век].

Наи­бо­лее ран­ние со­хра­нив­шие­ся изо­бра­же­ния Николая Мирликийского в древне-русском искусстве - ал­тар­ная мо­заи­ка и 2 фре­ски Со­фий­ско­го со­бо­ра в Кие­ве (певрвая половина XI века), фре­ска из со­бо­ра Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла Ми­хай­лов­ско­го Зла­то­вер­хо­го мон. в Кие­ве (ме­ж­ду 1108 и 1113 годами, ГТГ), а так­же нов­го­род­ская ико­на конца XII века (ГТГ). На фре­ске Ми­хай­лов­ско­го монастыря Еван­ге­лие в ру­ке Николая Мирликийского впер­вые в искусстве ви­зантийского кру­га по­ка­за­но рас­кры­тым. В древне-русской ико­но­пи­си из­на­чаль­но бы­то­ва­ли те же ико­но­гра­фические ва­ри­ан­ты, что и в Ви­зан­тии. Рос­то­вая ико­на Николая Мирликийского, по ико­но­гра­фии близ­кая к ви­зантийским ал­тар­ным рос­пи­сям, не­ред­ко вхо­ди­ла в со­став деи­сус­но­го чи­на как пар­ная к об­ра­зу св. Гри­го­рия Бо­го­сло­ва [ико­но­ста­сы Тро­иц­кой церкви Тро­иц­ко­го мон. (ны­не Тро­иц­кий со­бор Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры), 1425-1427 годы; Ро­ж­де­ст­вен­ско­го со­бо­ра Фе­ра­пон­то­ва мон., около 1490 года; Ус­пен­ско­го со­бо­ра Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мон., 1497 год]. Не­ко­то­рые ико­ны Николая Мирликийского про­сла­вив­шие­ся как чу­до­твор­ные, по­лу­ча­ли собственные на­зва­ния по мес­ту про­слав­ле­ния. Так, рос­то­вое изо­бра­же­ние бла­го­слов­ляю­ще­го свя­ти­те­ля с раз­ве­дён­ны­ми ру­ка­ми и Еван­ге­ли­ем на ле­вой ру­ке не позд­нее XVI века по­лу­чи­ло на­име­но­ва­ние «Ни­ко­ла За­рай­ский», по чу­до­твор­но­му об­ра­зу, пе­ре­не­сён­но­му, со­глас­но «По­вес­ти о Ни­ко­ле За­рай­ском», из Кор­су­ни в За­райск че­рез Нов­го­род в 1225 году (об­раз не сохр.). На Ру­си, в от­ли­чие от Ви­зан­тии, этот ва­ри­ант был рас­про­стра­нён чрез­вы­чай­но ши­ро­ко, в т. ч. в ка­че­ст­ве сред­ни­ка жи­тий­ных икон («Св. Ни­ко­лай Мир­ли­кий­ский с жи­ти­ем в 16 клей­мах», середина XIV века, со­бра­ние В.А. Лог­ви­нен­ко; «Ни­ко­ла За­рай­ский с жи­ти­ем в 16 клей­мах» из с. Пав­ло­во, близ Рос­то­ва Ве­ли­ко­го, вторая половина XIV века, ГТГ).

Жи­тий­ная ико­на с по­яс­ным изо­бра­же­ни­ем Николая Мирликийского яви­лась в конце XV века на р. Гос­тун­ка близ г. Бе­лёв и ста­ла име­но­вать­ся «Ни­ко­ла Гос­тун­ский» (не сохр.). На спи­ске с неё (третьячетверть XVI века) из По­кров­ской церкви в Рос­то­ве Ве­ли­ком Николая Мирликийский ле­вой ру­кой с пе­ре­ки­ну­тым че­рез неё омо­фо­ром дер­жит крас­ный плат и при­жи­ма­ет к се­бе за­кры­тое Еван­ге­лие (Государственый музей-за­по­вед­ник «Рос­тов­ский кремль»); на спи­ске конца XVI века из со­бо­ра Тро­иц­кого монастыря в Му­ро­ме плат от­сут­ст­ву­ет, Еван­ге­лие сто­ит на пер­стах не­по­кро­вен­ной ру­ки (Му­ром­ский ис­то­ри­ко-ху­дож. му­зей). Ико­на конца XV века или начала XVI века, близ­кая по ико­но­гра­фии к «Ни­ко­ле Гос­тун­ско­му», но по­лу­чив­шая ра­му с жи­ти­ем толь­ко в середине XVI века, про­сла­ви­лась в с. Ве­ли­ко­рец­кое на Вят­ской зем­ле и из­вест­на как «Ни­ко­ла Ве­ли­ко­рец­кий» (не сохр.). Её ико­но­гра­фия из­вест­на по спи­скам XVI века, на ко­то­рых свя­ти­тель дер­жит Еван­ге­лие не­по­кро­вен­ной ле­вой ру­кой, че­рез ко­то­рую пе­ре­ки­нут омо­фор; во­круг рас­по­ла­га­ют­ся 8 жи­тий­ных клейм, на­чи­ная с «При­ве­де­ния во уче­ние», вклю­чая ред­кий сю­жет «Служ­ба Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в Сио­не». Осо­бен­ность икон ти­па «Ни­ко­лы Ве­ли­ко­рец­ко­го» - рав­ный раз­мер сред­ни­ка и клейм (ико­на «Ни­ко­ла Ве­ли­ко­рец­кий», 1558 год, ико­но­пи­сец Ан­д­рей Ва­силь­ев, Государственное му­зей­ное объ­еди­не­ние «Ху­до­же­ст­вен­ная куль­ту­ра Рус­ско­го Се­ве­ра», Соль­вы­че­годск). Оп­леч­ные об­раза Николая Мирликийского встре­ча­ют­ся со второй пловины XV века, ино­гда они рас­по­ла­га­лись в сред­ни­ке, ок­ру­жён­ные по­яс­ны­ми изо­бра­же­ния­ми др. свя­тых («Св. Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец с деи­су­сом и из­бран­ны­ми свя­ты­ми» из ча­сов­ни Св. Вар­ва­ры в дер. Еси­но Мед­вежь­е­гор­ско­го р-на, Ка­ре­лия, первая половина XVI века, ГРМ).

Ис­клю­чи­тель­ное по­чи­та­ние Николая Мирликийского на Ру­си при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию но­вых ико­но­гра­фических ва­ри­ан­тов. Не позд­нее XV века в Мо­жайск по­па­ла де­ревянная ста­туя Николая Мирликийского с ме­чом в пра­вой ру­ке и ус­лов­но трак­то­ван­ным го­ро­дом в ле­вой, ис­пол­нен­ная пред­по­ло­жи­тель­но серб. мас­те­ром в конце XIV века (ГТГ). Впер­вые она упо­мя­ну­та как чу­до­твор­ная в пис­цо­вых кни­гах конца XVI века. По ме­ст­ной ле­ген­де, ста­туя бы­ла сде­ла­на в Мо­жай­ске в па­мять чу­дес­но­го яв­ле­ния и по­мо­щи Николая Мирликийского во вре­мя вра­же­ско­го на­ше­ст­вия. Многие по­вто­ре­ния ста­туи - рез­ные фи­гу­ры, по­ме­щён­ные в кио­ты, - из­вест­ны со второй четверти XVI века.

Во второй половие XVI века об­раз «Ни­ко­лы Мо­жай­ско­го» ста­ли вос­про­из­во­дить в ико­но­пи­си. Фи­гу­ра свя­то­го с ме­чом и го­ро­дом обыч­но за­клю­ча­лась в об­рам­ле­ние, на­по­ми­нав­шее ки­от, и мог­ла слу­жить сред­ни­ком жи­тий­ной ико­ны («Св. Ни­ко­лай Мо­жай­ский с жи­ти­ем в 16 клей­мах», середина XVI века, Национальный му­зей, Сток­гольм). Оче­вид­но, к XVI веку вос­хо­дит ком­по­зи­ция, собств. на­зва­ние ко­то­рой по­ка не вы­яв­ле­но: по­яс­ное изо­бра­же­ние Николая Мирликийского в цен­тре, по­яс­ные же об­разы Хри­ста и Бо­го­ма­те­ри в верх­них уг­лах и две жи­тий­ные сце­ны («Спа­се­ние уто­паю­ще­го Ди­мит­рия» и «Ис­це­ле­ние бес­но­ва­то­го») в ниж­них. Воз­мож­но, уже в это вре­мя в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ят. икон со­от­вет­ст­вую­щих празд­ни­ков вы­де­ли­лись сю­же­ты «Ро­ж­де­ст­во св. Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го» и «Пе­ре­не­се­ние мо­щей св. Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го», сей­час из­вест­ные по позд­ним при­ме­рам (сце­на «Ро­ж­де­ст­во Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го» вхо­дит в со­став 4-ча­ст­ной ико­ны «Доб­ро­ча­дие»). В XVI веке сло­жи­лась ком­по­зи­ция «Яв­ле­ние Бо­го­ма­те­ри и Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го по­но­ма­рю Юры­шу», ил­лю­ст­ри­рую­щая чу­до от Тих­вин­ской ико­ны Бо­го­ма­те­ри, ко­гда Бо­го­ма­терь яви­лась по­но­ма­рю в со­про­во­ж­де­нии Николая Мирликийского и по­ве­ле­ла ста­вить на гла­ву по­свя­щён­но­го ей хра­ма де­ре­вян­ный, а не же­лез­ный крест. Николая Мирликийский при­сут­ст­ву­ет так­же на Ржев­ской (Око­вец­кой) ико­не Бо­го­ма­те­ри (в со­от­вет­ст­вии со ска­за­ни­ем, за­пи­сан­ным в XVII-XVIII веках, ико­на Бо­го­ма­те­ри с Мла­ден­цем и Николаем Мирликийским бы­ла об­на­ру­же­на в 1539 году на де­ре­ве в ле­су у с. Око­вец, под Рже­вом).

В пись­мен­ных ис­точ­ни­ках XVII-XVIII веков со­дер­жит­ся ска­за­ние об ико­не Николая Мирликийского «круг­лая дос­ка» («Ни­ко­ла Дво­ри­щен­ский»), чу­дес­ным об­ра­зом при­плыв­шей из Кие­ва в 1113 году в Нов­го­род, ис­це­лив­шей нов­го­род­ско­го кн. Мсти­сла­ва и по­став­лен­ной в Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ском со­бо­ре. Су­дя по со­хра­нив­ше­му­ся спи­ску с этой ико­ны (XVI век, Нов­го­род­ский государственный объ­еди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественый му­зей-за­по­вед­ник), её ико­но­гра­фия бы­ла обыч­ной - по­яс­ной об­раз бла­го­слов­ляю­ще­го свя­ти­те­ля с за­кры­тым Еван­гели­ем. Од­на­ко ис­поль­зо­ва­ние круг­лой дос­ки не­тра­ди­ци­он­но и, воз­мож­но, вос­хо­дит к ран­не­хри­сти­ан­ско­му искусству. В Но­вое вре­мя воз­ник осо­бый ва­ри­ант «Ни­ко­лы Дво­ри­щен­ско­го», с изо­бра­жени­ем круг­лой ико­ны в цен­тре дос­ки и ис­то­ри­ей об­раза по кра­ям («Св. Ни­ко­ла Дво­ри­щен­ский», вторая половина XIX века, Му­зей икон, Рек­линг­хау­зен).

В Но­вое вре­мя Николай Мирликийский ста­ли час­то изо­бра­жать не в фе­ло­ни, а в сак­ко­се, с мит­рой на го­ло­ве. Воз­ник свое­об­раз­ный тип «Ни­ко­ла От­врат­ный» - оп­леч­ное изо­бра­же­ние свя­ти­те­ля, с лёг­ким по­во­ро­том го­ло­вы и от­ве­дён­ны­ми в сто­ро­ну гла­за­ми (начало XX века, Государственный му­зей па­лех­ско­го искусства, с. Па­лех). Этот тип бы­то­вал в ста­ро­об­рядческой сре­де. Его не­обыч­ные чер­ты объ­яс­ня­ли пре­да­ни­ем о бит­ве с «лит­вой», во вре­мя ко­то­рой на­хо­див­ший­ся в обо­зе об­раз от­вра­тил лик от вра­гов, и те впа­ли в смя­те­ние и бы­ли раз­би­ты. Поя­вил­ся сю­жет «Яв­ле­ние ико­ны Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го кня­зю Дмит­рию Дон­ско­му на Уг­ре­ше», раз­ра­бо­тан­ный, оче­вид­но, в Ни­ко­ло-Уг­реш­ском мон. (ико­на XIX века, Цер­ков­но-ар­хео­ло­гический ка­би­нет Московской ду­хов­ной ака­де­мии).

В со­став жи­тий­ных клейм ста­ли вклю­чать чу­де­са, про­изо­шед­шие на русской зем­ле (чу­до о ки­ев­ском де­ти­ще; чу­до о по­лов­чи­не) или до­бав­лен­ные в жи­тие русскими книж­ни­ка­ми XVI века (чу­до о ков­ре; чу­до от икон Ни­ко­лая и Бо­го­ро­ди­цы в Ру­го­ди­ве). Ко­ли­че­ст­во сю­же­тов в жи­тий­ных цик­лах силь­но уве­ли­чи­лось, осо­бен­но в жи­во­пи­си конца XVI-XVII веков («Св. Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец с жи­ти­ем в 84 клей­мах», конец XVI - начало XVII веков, То­тем­ское му­зей­ное объ­е­ди­не­ние, Тоть­ма; «Св. Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец с жи­ти­ем в 34 клей­мах», 1686 год, ико­но­пи­сец Се­мён Спи­ри­до­нов Хол­мо­го­рец, Яро­слав­ский ху­дожественный му­зей). Тра­диционные сю­же­ты из жи­тия ил­лю­ст­ри­ро­ва­лись бо­лее под­роб­но, в не­сколь­ких клей­мах, к ним уже в XVI веке до­бав­ля­лись ред­кие и ма­ло­из­ве­ст­ные сце­ны («Яв­ле­ние кре­сть­я­ни­ну на ни­ве»; «Яв­ле­ние Бо­го­ма­те­ри Ни­ко­лаю Мир­ли­кий­ско­му»; «Встре­ча с не­чис­тым ду­хом по пу­ти в Рим», «За­клю­че­ние в тем­ни­цу», «Яв­ле­ние св. Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го пре­сви­те­ру в Бар-гра­де с по­ве­ле­ни­ем пе­ре­не­сти мо­щи» и др.). В XVII веке не­ко­то­рые жи­тий­ные ком­по­зи­ции по­лу­чи­ли но­вую ре­дак­цию: в сце­не при­ве­де­ния во уче­ние ста­ли изо­бра­жать за­ня­тия в учи­ли­ще с уче­ни­ка­ми, в «Пре­став­ле­нии Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го» поя­вил­ся ан­гел, скло­няю­щий­ся ко гро­бу и при­ни­маю­щий ду­шу свя­то­го. В XVIII веке в со­став чу­дес из западно-ев­ропейских ис­точ­ни­ков по­па­ло чу­до о вос­кре­ше­нии 3 от­ро­ков, раз­руб­лен­ных на кус­ки и за­со­лен­ных в боч­ке трак­тир­щи­ком (ра­ма с 32 клей­ма­ми из Самп­сони­ев­ско­го со­бо­ра Санкт-Пе­тер­бур­га, около 1761 года, му­зей «Исаа­ки­ев­ский со­бор»). Наи­бо­лее под­роб­но жи­тие Николая Мирликийского ил­лю­ст­ри­ро­ва­лось в книж­ной ми­ниа­тю­ре. Ли­це­вое жи­тие Николая Мирликийского, соз­дан­ное в 1570-е годы в цар­ском скрип­то­рии в Алек­сан­д­ро­вой сло­бо­де, со­дер­жит 408 ми­ниа­тюр; ко­пия ру­ко­пи­си бы­ла ис­пол­не­на в XVII веке мас­те­ра­ми Ору­жей­ной па­ла­ты (обе ру­ко­пи­си - ГИМ). Пер­вый жи­тий­ный цикл Нкиолая Мирликийского в русской мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си - рос­пи­си Ни­коль­ско­го при­де­ла со­бо­ра Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Фе­ра­пон­то­ва монастыря (1502 год, худ. Дио­ни­сий с ар­те­лью). Раз­ви­тые цик­лы со­дер­жат­ся в сте­но­пи­сях яро­слав­ских хра­мов Ни­ко­лы На­деи­на (1640 год, худ. Лю­бим Аге­ев и др.) и Ни­ко­лы Мок­ро­го (1673 год).

Су­ще­ст­ву­ет ряд икон Николая Мирликийского, про­сла­вив­ших­ся в раз­ное вре­мя и по­лу­чив­ших собственные на­зва­ния, но не от­ли­чаю­щих­ся по ико­но­гра­фии от вы­ше­при­ве­дён­ных ти­пов. Так, один из об­ра­зов «Ни­ко­лы Ве­ли­ко­рец­ко­го» про­сла­вил­ся как чу­до­твор­ный в Ни­ко­ло-Ба­ба­ев­ском мон. под Ко­ст­ро­мой, по­лу­чив но­вое имя «Ни­ко­ла Ба­ба­ев­ский» (не сохр., ико­но­гра­фия из­вест­на по спи­скам). «Ни­ко­ла Ра­до­виц­кий» из Ни­ко­ло-Ра­до­виц­ко­го мон. Ря­зан­ской епар­хии - ки­от­ная де­рев. скульп­ту­ра ти­па «Ни­ко­лы Мо­жай­ско­го»; к это­му же ти­пу при­над­ле­жит ико­на «Ни­ко­ла Рат­ный» из с. Ус­тин­ка, с 1765 года на­хо­див­шая­ся в Тро­иц­ком со­бо­ре г. Бел­го­род. «Ни­ко­ла Те­ре­бен­ский» из Те­ре­бен­ской пус­ты­ни под Выш­ним Во­лоч­ком - жи­тий­ная ико­на с по­яс­ным изо­бра­же­ни­ем в сред­ни­ке и с шестью жи­тий­ны­ми клей­ма­ми по сто­ро­нам. «Ни­ко­ла Мяс­ниц­кий» из моск. церкви Ни­ко­лы в Мяс­ни­ках, «Ни­ко­ла Ко­рель­ский», на­хо­див­ший­ся в Нов­го­род­ском ар­хие­рей­ском до­ме, «Ни­ко­ла Кру­пиц­кий» в Ни­коль­ском мон. близ Ба­ту­ри­на и др., су­дя по со­хра­нив­шим­ся изо­бра­же­ни­ям, - по­яс­ные об­раза тра­диц. ико­но­гра­фии. Уни­каль­ный при­мер воз­ник­но­ве­ния но­во­го ико­но­гра­фического ти­па в XX веке - ико­на, по­лу­чив­шая в на­ше вре­мя на­име­но­ва­ние «Ни­колы Ра­не­но­го». В декабре 1918 года пат­ри­арх Ти­хон по­слал адм. А.В. Кол­ча­ку в бла­го­сло­ве­ние фо­то­гра­фию над­врат­ной фре­ски с об­ра­зом «Ни­ко­лы Мо­жай­ско­го», рас­по­ла­гав­шей­ся на Ни­коль­ских во­ро­тах Московского Крем­ля и по­стра­дав­шей при об­стре­ле Крем­ля боль­ше­ви­ка­ми (за­му­ро­ва­на шту­ка­тур­кой в 1937году, об­на­ру­же­на в 2010 году). С фо­то­гра­фии ста­ли де­лать спи­ски, вос­про­из­во­дя об­раз со все­ми по­вре­ж­де­ния­ми (ико­на с под­пи­сью «Ко­пия ико­ны св. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца на Ни­коль­ских во­ро­тах Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, по­стра­дав­шей от об­стре­ла во вре­мя ре­во­лю­ции 1917 го­да ок­тяб­ря 31 дня», Государственный му­зей ис­то­рии ре­ли­гии, Санкт-Пе­тер­бург).

В за­пад­но­ев­ро­пей­ском ис­кус­ст­ве до XIV века Николая Мирликийский изо­бра­жал­ся в тра­диционном ви­зантийском епи­скоп­ском об­ла­че­нии, с омо­фо­ром, без специаьных ат­ри­бу­тов (фре­ска римской шко­лы, XII века, га­ле­рея Кор­си­ни, Рим), позд­нее - с епи­скоп­ским по­со­хом и/или в мит­ре, а так­же с ко­дек­сом (три­птих «Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем и свя­ты­ми Мат­фе­ем и Ни­ко­ла­ем» Б. Дад­ди, 1328 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция).

Другие ат­ри­бу­ты Николая Мирликийского - 3 зо­ло­тых слит­ка в фор­ме ша­ров или ци­лин­д­ров («По­лип­тих Ква­ра­те­зи» Джен­ти­ле да Фаб­риа­но, 1425 год, га­ле­рея Уф­фи­ци; фре­ска Б. Гоц­цо­ли в церкви Сант-Аго­сти­но в Сан-Джи­минь­я­но, 1465-1466 годы), трое ос­во­бо­ж­дён­ных им юно­шей у ног (Г. Да­вид, около 1500 года, Национальная га­ле­рея, Лон­дон). До XVI века Николая Мирликийский изо­бра­жал­ся в со­ста­ве сцен «свя­то­го со­бе­се­до­ва­ния» в по­лип­ти­хах или мо­ну­мен­таль­ных цик­лах, с XVI века - в са­мо­сто­ятельных про­из­веде­ни­ях (ал­тар­ный об­раз Л. Лот­то «Св. Ни­ко­лай во сла­ве со свя­ты­ми Ио­ан­ном Кре­сти­те­лем и Лю­чи­ей», 1527-1529 годы, церковь Сан­та- Ма­рия-деи-Кар­ми­ни, Ве­не­ция). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные сце­ны жи­тия свя­то­го («Св. Ни­ко­лай под­бра­сы­ва­ет три зо­ло­тых слит­ка в ком­на­ту трёх де­ву­шек-бес­при­дан­ниц», «Спа­се­ние мо­ря­ков», «Спа­се­ние трёх не­вин­но осу­ж­дён­ных юно­шей», «Сон Кон­стан­ти­на об осу­ж­дён­ных вое­на­чаль­ни­ках», «Па­лом­ни­ки у гроб­ни­цы св. Ни­ко­лая» и др.) в сред­ние ве­ка встре­ча­ют­ся в ми­ниа­тю­рах ме­но­ло­ги­ев и мар­ти­ро­ло­гов (Цви­фаль­тен­ский мар­ти­ро­лог, 1130 год, Гоодская библиотека, Штут­гарт), скульп­тур­ном де­ко­ре со­бо­ров (ба­зи­ли­ка Св. Ни­ко­лая в Ба­ри, XII век), вит­ра­жах (со­бо­ры Шар­тра, Бур­жа, XIII век), фре­ско­вых цик­лах [ка­пел­ла Св. Ни­ко­лая в Ниж­ней церкви Св. Фран­ци­ска в Ас­си­зи, по­сле­до­ва­тель Джот­то (Паль­ме­ри­но ди Гви­до?), 1307-1310 годы] в ви­де отдельных эпи­зо­дов или цик­лов из 3-5 сцен. В жи­во­пи­си итальянского Про­то­ре­нес­сан­са и Воз­ро­ж­де­ния жи­тий­ные сце­ны встре­ча­ют­ся в пре­дел­лах ал­тар­ных об­ра­зов (по­лип­ти­хи Фра Анд­же­ли­ко из Национальной га­ле­реи Ум­брии, Пе­руд­жа, 1437-1438 годы; и Пи­на­ко­те­ка Ва­ти­ка­на, 1447-1448 годы) и на бо­ко­вых створ­ках трип­ти­хов (дос­ка со сце­на­ми жи­тия св. Ни­ко­лая А. Ло­рен­цет­ти, га­ле­рея Уф­фи­ци, около 1332 года). По­сле Три­дент­ско­го со­бо­ра сце­ны жи­тия Николая Мирликийкого ста­но­вят­ся те­ма­ми са­мо­сто­ят. ал­тар­ных об­ра­зов («Св. Ни­ко­лая по­став­ля­ют в епи­ско­пы Мир Ли­кий­ских» П. Ве­ро­не­зе, 1580-1582 годы, га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция).