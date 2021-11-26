ЛАНГОБAРДСКИЕ ЗАКОНЫ

Лангобaрдские зако́ны — нормативно-правовые акты, изданные королями государства лангобардов в Италии (VII—VIII вв.). Основа Л. з. — Эдикт Ротари, составленный нотарием Ансоальдом по поручению короля Ротари и утвержденный на гайретинксе в Павии в 643. Эдикт представляет собой систематизацию лангобардского обычного права (cawarfidae); особое внимание уделено преступлениям против личности и собственности, определению имущественных прав и порядку наследования имущества, семейно-брачным отношениям, вопросам судебной процедуры. Текст написан на «вульгарной» латыни, но содержит много германских терминов, оставшихся без перевода. Римское и церковное право оказали незначительное влияние на Эдикт (по сравнению с другими «варварскими правдами»). Первоначально Эдикт был предназначен только для лангобардов, но в VIII в. его действие распространилось и на римское население Италии. Добавления к Эдикту делались королями Гримоальдом (662—671), Лиутпрандом (712—744), Ратхисом (744—749) и Айстульфом (749—756). Особенно многочисленны законы Лиутпранда, который стремился утвердить верховенство Л. з. в королевстве; их нормы формулировались под влиянием римского права. После падения королевства лангобардов Л. з. дополнялись в «Малой Лангобардии», в основном в герцогстве Беневенто (законы герцогов Адельхиса и Арихиса II). В X—XI вв. к Л. з. были добавлены капитулярии и эдикты императоров из династий Каролингов и Оттонов; в XI в. одна из редакций получившегося собрания законов Италии (в рукописях состав этого собрания заметно различается) была подвергнута систематизации (Liber Papiensis) и снабжена комментарием (Expositio).

Ист. : Leges Langobardorum. Hannover, 1868. (MGH. Leges. 4).

Лит. : Ascheri M. The Laws of Late Medieval Italy (1000—1500): Foundations for a European Legal System. 2013; Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico / Ed. C. Azzara, S. Gasparri. Roma, 2005; Pohl W. Leges Langobardorum // Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 18. Berlin, 2001. Sp. 208—213.