КОПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
КО́ПТСКАЯ ЦЕ́РКОВЬ - одна из древних восточных христианских церквей, не принявших постановления IV Вселенского собора.
История.
Коптская церковь ведёт свою историю от ап. Марка, который, согласно Священному Преданию, создал христианскую общину в Египте около 48 года. К середине V века христианство исповедовало подавляющее большинство населения Египта. В конце 440-х годов александрийский патриарх Диоскор (444-451 годы) выступил на стороне архимандрита одного из константинопольских монастырей Евтихия, учившего о единой Божественной природе Христа (см. Монофизитство). Выступление Диоскора привело к расколу в Александрийской православной церкви. Учение, поддерживаемое Диоскором, взяло верх на соборе в Эфесе (449 год), но было осуждено IV Вселенским собором в Халкидоне (451 год), выработавшим православное учение о соединении двух природ (Божественной и человеческой) во Христе. Диоскор был низложен и отправлен в ссылку, на его место император назначил нового патриарха, не признанного большинством егип. мирян и духовенства.
Начиная с 451 года нехалкидонская доктрина была воспринята большинством египтян. В VI веке у нехалкидонитов возникла отдельная иерархия, с этого времени можно говорить об их самостоят. Церкви. «Нехалкидонское» духовенство Египта активизировало проповедническую деятельность в Эфиопии, Нубии и некоторых др. районах Африки. В 520-530-х годы египетская Церковь претерпела ряд расколов. Кризис усугубился гонениями, ужесточившимися при имп. Юстиниане I (527-565 годы).
Новый виток преследований со стороны византийских властей пришёлся на 620-630-е годы. После завоевания Египта арабами в 641 году египетские христиане воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы порвать всякие контакты с Византией. Клир вернулся в храмы, христиане-антихалкидониты заняли большинство должностей в местной администрации. В то же время утрата необходимости вести полемику с византийскойй Церковью обусловила упадок египетской богословской литературы. В первые века арабские владычества за автохтонными египтянами закрепилось наименование копты, а за египетской Церковью антихалкидонитов - Коптская церковь.
Коптская церковь, основываясь на формуле «единая природа Бога Слова воплощённая» (μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρϰωμένη), признаёт единство Христа (μία φύσις ), образованное неразрывным слиянием Божественной и человеческой сущностей «без смешения и без изменения». Т. о., с точки зрения строгой христологической терминологии Коптской церкви является миафизитской, хотя в европ. церковной и исторические традиции XIX века часто именовалась монофизитской. Сама Коптская церковь признаёт монофизитство ересью, обвиняя византийскую Церковь в намеренном искажении смысла её учения.
С начала VIII века завоеватели начали проводить политику арабизации страны, вытеснения коптского языка, а также чиновников-христиан из органов управления. Введение социальных и бытовых ограничений, необходимость выплачивать подушную подать подталкивали коптов к обращению в ислам. В IX веке христиане стали меньшинством населения Египта. Тем не менее в VIII-XII веках мусульманские власти отличались высоким уровнем веротерпимости, за исключением периода правления фатимидского халифа аль-Хакима (996-1021 годы), подвергнувшего коптскую общину религ. преследованиям. Патриарх Христодул (1047-1077 годы) перевёл резиденцию предстоятелей Коптской церкви из Александрии в столичный Каир, тем самым приблизив управление Церкви к египетским властям и одновременно символически подчеркнув изоляцию Коптской церкви от православных церквей.
XII-XIII века - короткий период возрождения коптской теологии, апологетики, церковно-историч. науки и канонического права. В период между 1279 и 1447 годами годамимамлюкские правители Египта провели около 8 кампаний по изгнанию коптских служащих с государсвтенных постов и ужесточению налагаемых на христиан социальных и бытовых ограничений. Гонения привели к резкому сокращению численности Коптских церквей, закрытию храмов и монастырей, упадку церковной науки.
В XIV веке прерывается фиксация хронистами церковной истории. Постепенное восстановление политич. и экономич. позиций коптской общины, оживление духовной жизни Коптской церкви пришлись на XVII-XVIII века. Начиная с патриарха Бутруса VII (1809-1852 годы), коптский клир стал возвращать себе утраченные влияние и авторитет в глазах егип. властей.
Правления Мухаммеда Али (1805-1849 годы), Саида-паши (1854-1863 годы) и хедива Исмаила (1863-1879 годы) стали для коптов-христиан эпохой активной интеграции в общественно-политические институты Египта. Важными вехами в этом процессе явились отмена в отношении коптов-христиан подушной подати (джизьи), распространение на них воинской обязанности, вхождение в качестве делегатов в егип. Консультативный совет.
Предстоятельство патриарха Кириллуса IV (1854-1861 годы), получившего впоследствии титул «Отца коптского реформаторства», ознаменовалось фундам. преобразованиями в сферах образования, книгопечатания и богослужения. В последней четверти XIX - четверти трети XX веков обострилось противостояние патриархата и коптской светской верхушки, учредившей в 1874 году аль-маджлис аль-милли (Совет общины).
В то же время в Египте активизировалась прозелитская деятельность западных церквей. Возобновившиеся ещё во второй половине XVI века контакты с Римским престолом завершились расколом в Коптской церкви и образованием в 1895 году униатского Александрийского патриархата. В 1899 году из части паствы Коптской церкви была образована протестантская (пресвитерианская) деноминация, впоследствии получившая назв. Евангелическая церковь Египта - Нильский синод.
В правление короля Египта Фарука (1936-1952 годы) наблюдался рост исламистских настроений, который сопровождался постепенным вытеснением коптов из общественной и политической жизни Египта. Одновременно углублялся кризис в Коптской церкви, достигший своего пика в период, когда патриаршая кафедра была вакантна (1942-1944 годы), и во время предстоятельств Макариуса III (1944-1945 годы) и Йусуфа II (1946-1956 годы), низложенного по обвинению в симонии. Среди коптов началась эмиграция в страны Европы и США, где образовалась влиятельная коптская диаспора. Период предстоятельства Кириллуса VI (1959-1971 годы) стал эпохой подъёма Коптской церкви: восстановление монастырей, возрождение коптского монашества.
Активная общественная и благотворительная деятельность Коптской церкви сопровождалась её вовлечением в межконфессиональный диалог в стране и за рубежом. Президент Египта Г.А. Насер лично заложил первый камень при постройке в Каире коптского собора Св. Марка, куда в июле 1968 года была торжественно возвращена из Италии часть мощей ап. Марка. Патриотич. настрой коптского духовенства и общины проявился во время войн с Израилем 1956 и 1967 годы, проводились мусульмано-христианские демонстрации национальной солидарности.
Избранный в 1971году патриархом Шенуда III продолжил деятельность по укреплению Коптской церкви. Его многочисленные визиты за рубеж способствовали сплочению коптской диаспоры. Возглавившему ежемесячные собрания аль-маджлис аль-милли Шенуде III удалось исчерпать противостояние патриархата и светского руководства коптской общины, укрепить позиции Коптской церкви как символа идентичности общины. Вместе с тем рост исламистских настроений в Египте в правление президента А. Садата спровоцировал многочисл. столкновения на религ. почве, сопровождавшиеся погромами церквей, убийствами и насилием.
Произошёл новый виток христианской эмиграции. В знак протеста против попустительства исламскому экстремизму Синод Коптской церкви отменил пасхальные торжества 1980 году. В ответ Садат обвинил Шенуду III в разжигании межобщинной розни и подрыве единства египетской нации. В 1981 году президент издал указ, отстранявший патриарха от обязанностей предстоятеля К. ц. Были арестованы десятки духовных и светских лидеров коптской общины, патриарх сослан в мон. Анба-Бешой. Пришедшее в 1981 году к власти новое егип. руководство предприняло ряд шагов по снижению межконфессиональной напряжённости. В 1985 году президент М.Х. Мубарак разрешил патриарху вернуться к исполнению своих обязанностей. После объявления в 2003 году Рождества национальным праздником в Египте коптские рождественские и пасхальные богослужения стали регулярно транслироваться по государственному телеканалу.
Современное положение.
Каноническая территория Коптской церкви, помимо Египта, охватывает Ливию и Судан. Коптская церковь включает 11 митрополий, 54 епископства в Египте и за его пределами (в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке находятся 12 епархий Коптской церкви), 9 викариатств. Имеются также 5 патриарших экзархов, 11 епископов-настоятелей патриарших монастырей, 7 титулярных епископов, хорепископ, патриарший викарий. Всего в Коптской церкви насчитывается ок. 2 тыс. приходов; к началу XXI века было 22 мужских монастыря (18 в Египте и 4 в Палестине) и 7 женских.
Коптская церковь является церковью-матерью для автокефальных Эфиопской церкви (с 1959 года) и Эритрейской церкви (с 1998 года). В 1994 году Коптский патриархат принял под свою юрисдикцию в качестве отдельной митрополии Британскую православную церковь, ведущую своё апостольское преемство от сирийской нехалкидонской Церкви.
Предстоятелем Коптской церкви является патриарх, его титул - Александрийский папа и патриарх всея Африки на Священном апостольском престоле Св. Марка, первосвященник Египта, Пентаполиса, Ливии, Нубии, Судана, Эфиопии, Эритреи и всея Африки. Патриарх избирается пожизненно из числа монахов и не должен быть моложе 50 лет. Поместный собор из духовенства и мирян (в соборе 1971 года впервые участвовали представители Эфиопской церкви) выдвигает наиболее достойные кандидатуры, выбор из 3 претендентов производится посредством жребия. Высший орган управления Коптской церкви - Священный Синод из 101 члена (на 2008 годц), собирающийся ежегодно в канун Пятидесятницы. В Синод входят патриарх, епископы, настоятели крупнейших монастырей и члены Духовного совета при патриархе.
Богослужение ведётся на арабском и коптском языках. Служатся литургии святителей Василия Великого, Григория Богослова и Кирилла Александрийского. Канонич. право основано на номоканоне Ибн аль-Ассаля (XIII век). Семь таинств догматически и литургически сходны с православными. Церковные праздники отмечаются по юлианскому календарю. Сохранившееся у коптов мужское обрезание воспринято из семитской традиции и получило религ. коннотацию лишь в XI веке [каноны патриарха Кириллуса II (1078-1092 годы)]. При входе в храм положено снимать обувь. Жертвенника в алтаре нет, иконы и фрески в храмах немногочисленны. Молиться принято семь раз в сутки, обратясь на восток, обязательно в головных уборах, мужчины отдельно от женщин. С 1981 года женщины возводятся в чин диаконис без рукоположения и права прислуживать на литургии.
Духовные семинарии находятся в Каире (основана в 1893 году) и Александрии (основана в 1972 году). Печатный орган Коптской церкви - журнал «Аль-Кераза», большим влиянием пользуется коптский еженедельник «Ватани».
Коптская церковь находится в евхаристическом общении с др. нехалкидонскими церквами. С 1948 года является членом Всемирного совета церквей. С 2001 года Коптская церковь и Александрийская православная церковь (Александрийский грекоправославный патриархат) взаимно признают таинства крещения и брака.