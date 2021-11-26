КАССИОДОР (Флавий Магн Аврелий Кассиодор Сенатор лат. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator)

Государственный деятель, писатель и ученый римского происхождения, живший в Королевстве остготов в Италии.

Кассиодор родился в Южной Италии в семье римского государственного деятеля сирийского происхождения, занимавшего пост префекта Сицилии. Желая пойти вслед за отцом, Кассиодор изучал право.

Блестящие образование позволило Кассиодору сделать при остготских королях — Теодорихе Великом и его преемнике Аталарихе — блестящую карьеру.

Службу Кассиодор начал советником собственного отца. В 507–511 гг. он был квестором, в 514 г. стал консулом, а в 520-е гг. стал магистром оффиций, сменив казненного Боэция.

На этой должности Кассиодор занимался подготовкой всех королевских документов и их хранением (что впоследствии позволило ему создать ценнейшее произведение — «Варии»). В 533 г. Кассиодор стал префектом претория. В 538 г. Кассиодор, возможно, стал патрицием.

После начала византийского вторжения Кассиодор отправился в Константинополь , где провел вторую половину 540-х и первую половину 550-х гг. В 555 г. Кассиодор вернулся в родное поместье на Ионическом побережье Бруттия и основал там монашескую общину, которую он назвал «Виварий».

Особенностью это общины было совмещение общежитийности (кеновии) и отшельничества. В этот период жизни Кассиодор предался литературе и философствованию. Еще будучи на государственной службе Кассиодор написал несколько сочинений («О душе», «Историю готов», «Толкования псалмов» и др.), заботился о создании в Риме библиотеки, теперь же он тратил все силы на воплощение своих идей. Собранные за годы службы официальные документы и эдикты Теодориха К. объединил в «Варии» (лат. Variae, букв. «разное»).

Кассиодор составил своего рода учебное пособие «Институции», призванное направлять штудии монахов. Вторая часть «И.» была посвящена семи свободным искусствам, которые потом получили названия тривума и квадривиума (ставших основой средневекового образования): грамматика, риторика, диалектика и арифметика, музыка, геометрия и астрономия.

Первая часть была сосредоточена на Священном Писании. По мысли Кассиодор, обитатели «Вивария» должны были заниматься, кроме служения Богу, в первую очередь, интеллектуальной деятельностью — изучением свободных искусств и — главное — исправлением книг.

Сам Кссиодор, помимо уже названных сочинений, оставил «Историю в трех частях», «Историю рода Кассиодора», «Хвалитные», «Хронику» и др. Всю свою длинную жизнь Кассиодор напряженно работал, завершив свой последний труд, «Об орфографии» в возрасте более 90 лет незадолго до смерти.

Иллюстрация:

Кассиодор.

Сочинения:

Cassiodori senatoris Variae, MGH (A A), t. 12, lib. 1-12, 1894;

Cassiodori senatoris chronica, MGH (A A), t.11, 1894;

Cassiodori historia ecclesiastica tripartita, PL, v. 69.

Исторические источники:

Иордан, О происхождении и деяниях гетов. Getica, вст. ст., пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской,М., 1960.