СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Историческая эпоха между Античностью и Новым временем. Термин был впервые употреблён в «Истории от падения Римской империи» (1483), написанной итальянским гуманистом Флавио Бьондо.

Так он обозначил период в истории латинского языка, который наступил после падения Рима: тогда классическая римская латынь подверглась упрощению и варваризации. Позднее античная латынь была возрождена в трудах XIV – XV вв. – времени самого Бьондо, которое получило название эпохи Ренессанса или Возрождения. В периодизацию всемирной истории понятие «средний век» было введено немецким учёным Кристофом Келлером, который установил общепринятое трёхчленное деление истории на древнюю, средневековую и новую. В качестве Средневековья (395–1453) Келлер обозначил период от разделения Римской империи при Феодосии I на Западную и Восточную части (395) до захвата Константинополя османским султаном Мехмедом II Завоевателем (1453).

Выделяются следующие черты, характеризующие политическое и социально-экономическое развитие европейского Средневековья как пространственно-временного единства:

господство феодализма в узком смысле, т.е. вассально-ленных отношений – иерархических отношений внутри элиты, основанных на личной верности вассала своему сеньору и дополненных системой условного землевладения;

господство феодализма в широком смысле, т.е. феодальной общественно-экономической формации, которую отличали следующие особенности:

монополия господствующего класса феодалов на земельную собственность, соединённая с их монополией на политическую власть в государстве (принцип «nulla terra sine domino» / «нет земли без сеньора»);

реализация земельной собственности при помощи труда мелких держателей – крестьян, которые за право держания несли повинности (феодальную ренту) в пользу феодала: барщину или оброк (денежный или натуральный);

система внеэкономического принуждения (прикрепление крестьянина к земле) как средство реализации феодальной ренты.

В исторической науке было предложено несколько вариантов периодизации средневековой истории. В советской марксистской историографии началом Средневековья считалось падение Западной Римской империи в 476 году, когда наёмный военачальник Одоакр из германского племени скиров сверг малолетнего императора Ромула Августула и отослал в Константинополь западно-римские императорские инсигнии – дата крайне условная, но принятая для обозначения крушения рабовладельческого строя, который предшествовал феодальному. В качестве финальной границы Средневековья советская историография сначала рассматривала Великую Французскую революцию 1789 года, затем же по предложению И.В. Сталина приняла Английскую буржуазную революцию 1648 года. Впрочем, историками признавалась условность любых хронологических рамок и их зависимость от неравномерности стадиальной эволюции отдельных стран, в частности – отставание Центральной и Восточной Европы от западно-европейских монархий. Так, Л.В. Черепнин считал концом позднего феодализма в России отмену крепостного права в 1861 году.

В современной российской медиевистике устоялась периодизация, принятая в европейской науке:

Раннее Средневековье V–X вв., также именуемое «Тёмными веками» (англ. Dark Ages) и характеризовавшееся деградацией латиноязычной учёной культуры и иных продуктов римской цивилизации (городской строй, гражданское право, прямое налогообложение и др.).

Высокое Средневековье XI–XIII вв., которое хронологически совпадало с эпохой Крестовых походов в Святую землю (1096–1272) и характеризовалось расцветом рыцарской культуры и христианской теологии.

Позднее Средневековье XIV–XV вв., которое Йохан Хёйзинга метафорически назвал «Осенью Средневековья» – пеиод, в течение которого европейское благородное сословие постепенно утрачивало свою ведущую военную и социально-политическую роль в обществе и превращалось из вассалов правителя в его подданных.

Период XVI – сер. XVII в., который характеризовался многими средневековыми явлениями и обозначался в марксистской историографии как позднефеодальный, теперь более известен в качестве «раннего Нового времени».