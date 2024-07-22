Ирландия от античности то раннего средневековья С первого тысячелетия до нашей эры Ирландия входит в сферу влияния культур, которые можно назвать предшественниками кельтских племен. На чтение: 8 минут

Первой из культур железного века, оставивших свой след на острове, является культура Гальштата. Названная в честь небольшой горной деревни в австрийских Альпах, эта культура была далеким потомком культуры полей погребальных урн, родственной культуре колоколовидных кубков. Эпоха могущества Гальштата приходится на переход от бронзы к железу, занявший в Европе несколько столетий. Ее представители одними из первых изготовили железные мечи, а также использовали бронзовые доспехи и боевые колесницы. Элита Гальштата, как и их соседи в других регионах, существовала за счет военного контроля добычи соли в крупнейших на тот период шахтах. Соль Гальштата сделала регион не просто богатым, но и влиятельным настолько, что представители его правящей элиты распространили свое влияние далеко за пределы центральной Европы. Кроме торговли солью, Гальштат контролировал Янтарный путь - древний торговый путь, по которому из Прибалтики в Средиземноморье доставлялся балтийский янтарь.

Артефакты гальштатской культуры в Ирландии представлены всего несколькими примерами мечей и железных предметов, привезенных с континента, возможно, в качестве подарков местным вождям. Местное производство при этом испытало влияние новой культуры, выразившееся, в частности, в попытках подражания новым формам оружия. Новые технологии в начале своего развития на Зеленом острове являлись продуктом торговых связей и экспериментами местных ремесленников. Постепенный переход от мастера-литейщика к кузнецу занял в Ирландии около двух сотен лет.

В V веке до н.э. на континенте начинается новая эпоха, связанная с культурой Латен. Названная так в честь коммуны недалеко от озера Невшатель в современной Швейцарии, Латенская культура напрямую связана с историческими кельтами, известными античным греческим и римским авторам. Именно расселение латенских кельтов достигает берегов Ирландии около 300 года до нашей эры. В это же время кельтские вожди захватывают Рим и Дельфы, доводят свои племена до Балкан и Анатолии, где основывают Галатию. Экспансия кельтского населения полностью захватывает Британские острова. Новый «захват» острова приносит с собой не только новую элиту, ремесла и уклад жизни, но и новые акценты культуры. В частности, на себя обращают внимание элементы конской сбруи, широко представленные в археологическом материале острова. На данный момент известно более сотни уздечек, и существует по крайней мере еще сотня приспособлений, включая любопытные, уникальные ирландские предметы в форме буквы Y, которые ассоциируются с конской сбруей. Часто звенья украшены элегантными криволинейными узорами или эмалевыми вставками. Очевидно, что это были ценные и дорогие предметы, многие из которых носят следы многократного ремонта. Вместе с лошадью, на остров приходит и колесный транспорт – как в виде боевых колесниц, так и в виде четырехколесных повозок для транспортировки товаров.

Более ярким свидетельством изменений в обществе Ирландии и введения новых видов транспорта на этапе железного века является дорога длиной 2 км из массивных дубовых досок, которая когда-то тянулась через участки болот в Корлеа и Дерраган Мор, графство Лонгфорд. Анализ годичных колец указывает на дату вырубки дубов в 148 г. до н. э. Для строительства этого пути были использованы тысячи дубовых досок, многие из которых достигали 4 метров в длину, были уложены встык на продольно расположенных круглых полозьях. Исключительный труд, затраченный на создание этой дороги, и ее колоссальные размеры не позволяют сомневаться значимости этой дороги для жизни местного населения. Ширина дороги прямо намекает на то, что она использовалась в том числе и для колесного транспорта.

Помимо таких значимых проектов, как мощеные дубом дороги, новая элита острова заботилась и о выражении своего статуса через постройки дворцов. Дворцы эпохи Латена заместили собой старые форты на холмах в качестве центров силы, при этом их владельцы не возводили вокруг своих резиденций никаких укреплений кроме простых земляных насыпей. На данный момент в Ирландии выделены четыре таких дворца: Наван, Дун-Эйлин, Тана и Круахан, каждый из которых мог быть резиденцией легендарных королей острова, отраженных в мифах и легендах, отразивших разделение Ирландии на 4 больших королевства: Ленстер, Манстер, Коннахт и Ольстер.

Ирландское общество железного века предстает перед нами выстроенным вокруг королевского дворца, его дружины и особо выделявшихся из нее героев. Главным богатством этого мира был домашний скот: коровы, лошади и овцы. Главным подвигом – угон этого скота у неприятеля. Мифология Ирландии доносит до нас один из самых известных сюжетов, именуемый «похищением коров» - на фоне рейда молодых воинов на чужую территорию разворачиваются политические интриги, происходят поединки героев, споры богов о судьбах королевств. Наиболее известное из «похищений», Похищение быка из Куальнге, описывает взаимоотношения между королями Ольстера и Коннахта.

Ирландия попадает в поле зрения Рима, в I веке до нашей эры начавшего первые экспедиции за пределы Европейского континента и средиземноморского бассейна. После захвата Британии, Рим, как считается, остановился и не отправился дальше на запад. Хотя существуют свидетельства того, что во время, когда Агрикола управлял провинцией Британия (78-84 гг. н.э.) он размышлял о захвате Ирландии. В качестве повода для военного вторжения он хотел использовать изгнанного с острова короля, который гостил в его резиденции. Римские и романо-британские артефакты, датируемые концом I или началом II века, были найдены, в основном в Ленстере и, в частности, в укрепленном месте на мысе Драмана к северу от Дублина, а также в захоронениях на близлежащем острове Ламбей. Возможно, римляне все-таки оказали военную поддержку ирландскому вождю, пытавшемуся вернуть себе трон, но не зашли дальше кратковременной высадки на побережье. Возможно, небольшая экспедиция Агриколы была ответом на угрозу западному побережью Британии со стороны самой Ирландии, особенно ее восточных королевств, в первые века нашей эры начавших активное освоение Ирландского моря и захваты территорий на северо-западе Британии.

Именно в таком состоянии Ирландия входит в исторический период, именно здесь начинается история современной Ирландии, ее королей, друидов, бардов и святых.