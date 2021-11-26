Григорий Нисский (греч. Γρηγόριος Νύσσης; лат. Gregorius Nyssenus)

Григо`рий Ни`сский (греч. Γρηγόριος Νύσσης; лат. Gregorius Nyssenus) (331/5, Неокесария Понтийская, совр. Никсар, Турция или Кесария Каппадокийская, совр. Кайсери, там же — ок. 394, Нисса, совр. Невшехир, Турция) — святитель (память 1 октября). Епископ Нисский, христианский богослов, отец и учитель Церкви, младший брат св. Василия Великого. Получив начальное образование , в дальнейшем самостоятельно занимался светскими науками и изучением Священного Писания. Был ритором и учителем. Рукоположен в епископы Ниссы братом, Василием Великим, присутствовал на II Вселенском соборе. В 382—386 активно участвовал в церковных делах Малой Азии и догматических спорах. Позже отошел от церковной политики и полностью посвятил себя духовной жизни. Г. Н. принадлежит по меньшей мере 31 богословский трактат , 29 проповедей и 33 письма. Содержательно его сочинения можно разделить на догматико-полемические, экзегетические, нравственно-аскетические, а также проповеди и письма. Одним из важнейших трудов Г. Н. является экзегетический трактат «Об устроении человека», который дает подробное изложение христианской антропологии, касается учения о первородном грехе (амартология), о спасении (сотериология), о конце света (эсхатология). Помимо того, в трактате имеются различные отступления натурфилософского и медицинского характера. В своем литературном наследии Г. Н. предстает глубоким церковным мыслителем, органично соединившим в своем учении античную метафизику с христианским откровением. Лит.: Aubineau M. Introd. // Grégoire de Nysse. Traité de la Virginité. Paris, 1966. P. 29—213. (SC; 119); Canévet M. Grégoire de Nysse // Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire. 1967. T. 6. P. 971—1101; Meredith A. S. J. Gregory of Nyssa. London, 1999.