ГЕННАДИЙ ИЗ МАССИЛИИ

ГЕННАДИЙ ИЗ МАССИЛИИ, Геннадий Схоластик (лат. Gennadius Massiliensis) - христианский латинский богослов и писатель.

По сообщению самого Геннадия, он был пресвитером в Массалии и написал 8 богословских и полемических сочинений. Самым известным из них является «О знаменитых мужах» (De viris illustribus) – небольшие биографии 91 христианского писателя, к которым после смерти Геннадия были добавлены еще 10. Книга была написана в 480-490-х гг. Это ценный источник по истории Церкви IV-V вв., содержащий много историко-литературной информации как о латинских, так и о греческих авторах. Геннадий упомянул и тех авторов-современников Иеронима , о которых последний почему-то ничего не сказал ( Руфин Аквилейский , Пруденций , Сульпиций Север и др.). «О знаменитых мужах» написано Геннадием как продолжение одноименного сочинения Иеронима Стридонского. После того, как по указанию Кассиодора эти сочинения были переписаны друг за другом, как правило, так они и переписывались и издавались в дальнейшем. Иногда это произведение упрекают за слишком пристрастный тон Геннадия по отношению к своим противникам.

Из произведений Геннадия также сохранились «О церковных догматах», краткое изложение христианской веры и догм, и «Постановления древней Церкви», посвященное каноническому праву.

Не сохранились «Против всех ересей», «Против Нестория», «Против Евтихия», «Против Пелагия», «Послание о вере», «О тысяче лет и об Откровении блаженного Иоанна». Кроме того, не дошли переводы на латынь сочинений Тимофея Элуры и Евагрия Понтийского .

Сочинения :

Геннадий Массилийский. Книга о церковных писателях / Пер. М. А. Тимофеева // Церковные историки IV-V веков. М., 2007